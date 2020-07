Prokleté čtvrtky. Covid rušil duely Zlína ve stejný den

Počtvrté a tentokrát už naposledy v této sezoně zkřížil koronavir prvoligovým fotbalistům Fastavu Zlín plány. Server iDNES.cz chronologicky zmapoval, jak je měnil až po čtvrteční smutný konec.

Zrušený zápas v Jablonci, první oběť covidu v první lize

Celkový počet osob pozitivně testovaných na covid-19 v Česku dosáhl v ten den čísla 116, autobus s výpravou zlínského mužstva ale k pátečnímu zápasu do Jablonce nevyrazil.

„Že nikam nepojedeme, jsme se dozvěděli za pět minut dvanáct. Normálně jsme se chystali na Jablonec, před tréninkem jsme se dívali na video,“ líčil tehdy útočník Tomáš Poznar.

Zatímco zlínským hráčům zrovna končil trénink, vláda vyhlásila v zemi ve čtvrtek 12. března nouzový stav. V rámci něho zakázala mimo jiné sportovní akce nad 30 účastníků.

Předehrávka 25. kola mezi Jabloncem a Zlínem tak byla fakticky prvním duelem Fortuna ligy, který rozjíždějící se epidemie zrušila.

A trenér Bohumil Páník si musel počkat na obnovenou zlínskou premiéru až do 26. května.

Zrušený zápas proti Karviné, poprvé a ne naposledy

Když se kvůli nákaze v druholigovém Třinci posunul závěr nadstavbové skupiny o záchranu ze 7. na 12. července, byla to ještě malá lapálie; v kontextu následujících událostí zanedbatelná.

Čtyři pozitivně testovaní hráči v Karviné, se kterou se měl Zlín 4. července doma střetnout, to už byl větší průšvih. Zprávu o odložení sobotního utkání se hráči dozvěděli stejně jako předtím ve čtvrtek.

„Řešíme všechno za pochodu, ale na tyhle kotrmelce jsme v době koronaviru zvyklí,“ nevzrušoval se trenér Páník, možná už v předtuše dalších karambolů.

V situaci, kdy už byl tým zachráněný, dostali hráči dva týdny volna a čekali, jestli Ligová asociace skupinu o udržení ukončí, nebo se ji pokusí dohrát.

O tom, co by se mělo dít, měl Páník jasno: „Skupiny, které byly v pořádku, se dohrály. Dobře. Ale naši měli nechat na pokoji. Někdo řekl, že výjimečná doba potřebuje výjimečná rozhodnutí. Odpovědní by si to měli uvědomit, a ne jet striktně podle řádů,“ reagoval na rozhodnutí ligových bossů sezonu dokončit za každou cenu.

Poslední epizoda smutného příběhu dala Páníkovým prorockým slovům za pravdu.

Zrušený zápas proti Karviné, podruhé a definitivně

Den před restartem nadstavbové skupiny o záchranu se fotbalovým zákulisím začaly šířit zvěsti, že se „něco stane“ a závěrečná dvě kola se neodehrají. Šest hodin před výkopem předposledního dějství se potvrdily. Jeden pozitivně testovaný hráč v ohrožené Opavě stačil, aby se letošní ročník nejvyšší soutěže nedokončil. Samotní aktéři to zjistili – jak jinak než ve čtvrtek!

Zlínští fotbalisté se přitom už smířili s tím, že budou muset zbylá dvě mistrovská utkání absolvovat. Z nevýhody se snažili udělat výhodu. Čtvrteční utkání proti Karviné a nedělní v Olomouci jim měla zároveň posloužit jako ostrý start přípravy na novou sezonu.

„Chtěli jsme si zahrát, kluci se na zápas těšili,“ mrzel smutný konec sezony trenéra zlínských brankářů Otakara Nováka.

Po volném víkendu se sejdou zlínští fotbalisté znovu v pondělí. A budou doufat, že podobné peripetie se jim budou v příští sezoně vyhýbat. Jakkoliv to momentálně nevypadá pravděpodobně.