Kouč Jelínek po karanténě fotbalistů Zlína: Kondice je to nejmenší

„Za pět dnů z fyzičky neztratíte nic. Ale jde o pocit míče, o souhru, o ztracené dny, které jsme se mohli ladit na zápasy. Kondice je to poslední, co mě trápí,“ říká Jelínek před sobotním záchranářským duelem v Ďolíčku s Bohemians.

V generálce vám chybělo devět indisponovaných hráčů, pak jsme museli do karantény. Neříkal jste si něco o tom, že na po... spadne i záchod?

Překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Nebudeme naplakávat, musíme se k tomu postavit čelem a udělat maximum, abychom se s tím vypořádali. Tohle k fotbalu patří. Každý má problémy, nejsme v tom sami. Také Sparta má spoustu zraněných a musí fungovat.

Ale vy nemáte tak široký kádr.

Jedenáctku hráčů plus náhradníky dáme dohromady. Budeme připravenější než v generálce proti Senici. Nebudeme v nejsilnější sestavě, ale to ví každý. A nikde není napsané, že to nemůže být dobré.

Jak dopadl covid na hráče?

To se pozná až při plném nasazení. Do karantény jsem nemusel jen já a hráči, kteří covid prodělali nedávno. Ale to bylo mizivé procento, trénovali individuálně. Ostatní se udržovali podle svých možností doma.

Jak to vypadalo na prvních trénincích?

Není to úplně optimální, ale na to jsme byli připravení. Věděl jsem, jaký měl kdo průběh. Větší část hráčů bude na utkání nachystaná.

Stihl se aspoň uzdravit někdo ze zraněných hráčů?

Ne, ale s tím jsme také počítali. Všichni mají dlouhodobější zranění. Hlavně jsme rádi, že při posledním testování jsme nezachytili nikoho pozitivního, že jsme šíření nákazy zastavili.

Už v úterý vás čeká domácí dohrávka s Libercem, pak sobotní derby se Slováckem. Za dané situace docela zápřah, ne?

Klasický anglický týden. Nejsme první ani poslední v téhle době, který to tak má. V týdnu se hrál pohár, neberu to jako něco neobvyklého, čeká to i Liberec.

Mezitím většina týmů pod vámi bodovala. Neznervóznělo vás to?

Nejsme naivní. Všechna mužstva chtějí vyhrávat, ta pod námi byla aktivní na přestupovém trhu. Každý dělá maximum, aby stoupal tabulkou vzhůru. My se musíme dívat na svoje výkony. Když nebudeme bodovat, zůstaneme dole. Zatím je to jen o nás.

Pozitivní zprávou aspoň je, že na derby už můžete naplnit půlku kapacity hlediště.

V obchodech je rozvolnění celou dobu a fotbal nic. Přitom se hraje na čerstvém vzduchu, lidé si můžou sednout kus od sebe, hlídat se. Navíc počasí je přívětivé, nemrzne, nesněží. Jsme rádi za každého diváka navíc.