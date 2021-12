Dva góly Páníkovi? Je mi ho trochu líto, mrzelo zlínského Poznara

„Pro mužstvo je Pozny obrovsky důležitý. Kdyby ho Zlín neměl, možná bude mít problémy jako my,“ ocenil Páník přínos zlínského srdcaře.

„Mám trenéra moc rád. Je mi ho trochu líto. Kdybych si mohl vybrat, tak dva góly bych jemu nedal. Ale přijela Karviná, potřebovali jsme ji porazit,“ reagoval Poznar, který se vylepšil na šest podzimních branek a o jednu předběhl dorostence Tkáče.

Oddechl jste si, že jste se konečně prosadil?

Pravda. Gól jsem mohl dát daleko dříve. Šance na to byly, i dost vyložené. Trápilo mě to, myslel jsem na to. Vyšlo to v pravý čas, vyhráli jsme, góly se hodí týmu i mně. Při prvním kopl Hrubas (Hrubý) kvalitní roh a i zakončení hlavou se povedlo. Při druhém jsem měl štěstíčko. Míč skočil na drnu a trefil mě do kolena.

Jen chvála trenéra Jelínka za pracovitost po každém utkání vám nestačila, že?

Některé zápasy se povedly, ale v první polovině sezony jsem nebyl spokojený. Pak už to bylo lepší, jenže nepřicházely góly. Zápas skončil remízou, byl jsem zklamaný, že jsem mohl týmu pomoct více, třeba právě gólem. Paradoxně karvinští stopeři byli soubojově lepší než já, ale dal jsem dva góly.

Trenér Páník před zápasem povídal, že je výhoda, že vás zná. Byla to motivace navíc ho porazit?

Chtěli jsme dokázat, že to není tak moc pravda. Ale samozřejmě to pravda je. Pracoval tady iks let a všechno o nás ví. Šlo vidět, že je kvalitní stratég a v některých fázích se nám nedařila kombinace, protože na nás byl připravený.

Hlavně po vyrovnání vás Karviná přehrávala, že?

Ztratili jsme půdu pod nohama, dostali jsme jeden gól a mohl přijít druhý. Soupeř kopal penaltu, kterou Raky (Rakovan) skvěle chytil a už poněkolikáté nás podržel. Pak by to bylo těžké otáčet. V poločase jsme si řekli pár ostrých slov a do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně. Rozhodující bylo, že se Káča (Tkáč) posunul výš a zlobili jsme spolu více. Udělal spoustu práce. Je fakt šikovný a ne náhodou dal pět gólů. Velký příslib do budoucna.

Padala i ostrá slova po blamáži v Teplicích (1:4), kde jste kvůli karetnímu trestu nehrál?

V týdnu jsme to řešili. Nebyli jsme spokojení s výsledkem ani výkonem. Chtěli jsme to odčinit. Vyšel nám předchozí zápas doma s Baníkem a řešili jsme, jak je možné za týden takhle změnit herní projev opačným směrem. Chtěli jsme navázat na Baník a aby se neopakovaly Teplice. I tak to bylo z naší strany nervóznější než s Ostravou. Ale zase jsme byli poctivější než v Teplicích a přineslo to důležité vítězství.

Brankář Jiří Ciupa z Karviné stahuje míč před útočníkem Tomášem Poznarem ze Zlína.

Jste klidnější, že jste poslední Karviné utekli na rozdíl třinácti bodů?

Porazili jsme soupeře pod námi, to je hlavní. Nechtěli jsme, aby se nadechl. Po delší době jsme vyhráli, to pomůže psychice. Ale bodů moc nemáme. Čeká nás pohár na Slavii a poslední ligové kolo v Olomouci, které bude nesmírně těžké. Nesmíme se uspokojit.

Už vyhlížíte konec podzimu?

Náš trávníkář Laďa připravil hřiště dobře, ale i tak je terén těžký. Nohy starších a větších hráčů jako já jsou unavenější. Třísla po zápase cítím. Ale musíme se dát rychle dohromady a zvládnout poslední dvě utkání, po sezoně si dobře odpočinout, dobře potrénovat a zase se připravit. Je to takový koloběh.