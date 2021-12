Karvinští se v lize potápějí stále víc. Je to frustrující, kývl Bartošák

Ještě po 16. kole se Karvinští mohli utěšovat, že mají stejně bodů jako Teplice - pět. To měly oba týmy na dosah předposlední, patnáctou příčku první ligy, která znamená naději na záchranu v baráži s druhým celkem národní ligy.

Jenže po dalších dvou kolech se Karvinským vzdálila i baráž... Teplice minulé dva duely vyhrály. „Je to špatné,“ potvrdil karvinský záložník Lukáš Bartošák po sobotní prohře ve Zlíně 1:2.

Takže už mohou pomýšlet maximálně na baráž?

„To si neříkáme, ale všichni asi vidí, že nám další celky odskočily. Ale furt je ještě dost zápasů. Bude zimní příprava a během ní se budeme muset co nejlépe připravit,“ odpověděl Bartošák. „Ztrácíme však víc a víc. Teď máme Plzeň. Musíme do toho zase dát maximum a snad něco vybojujeme.“

Karvinští v sobotu od 15 hodin s Plzní zakončí podzimní část soutěže. „Přes zimu budeme muset pořádně potrénovat, nachystat se a mužstvo doplnit, aby bylo konkurenceschopné,“ prohlásil karvinský trenér Bohumil Páník.

Karviná vs. Plzeň Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Podrobnější být nechtěl.

Každopádně přicházel s tím, že mužstvo nakopne, jak se mu to povedlo v minulosti třeba ve Zlíně nebo s Baníkem Ostrava. Leč tentokrát s týmem v osmi utkáních získal jediný bod za remízu se Slováckem.

„Bohužel u toho prvního utkání po mém příchodu jsem ani nebyl,“ připomněl, že před duelem v Olomouci (0:2) ho skolil covid. „A ten se v týmu rozjel, někteří s ním hráli i proti Sigmě. Čtrnáct dnů pak hráče nevidíte, musíte začínat znovu a opatrně, protože nevíte, v jakém jsou stavu. Poté jsme i s dohrávkami odehráli pět zápasů během třinácti dnů. I to na nás možná zanechalo nějaké následky.“

Přes to všechno Karvinští jeli do Zlína s velkým odhodláním vyhrát. A byli blízko, pokud by Qose za stavu 1:1 proměnil penaltu.

„Ta penalta rozhodla nerozhodla... Nedali jsme ji, ale pořád jsme měli dostatek času přidat druhý gól, jenže sami jsme ho dostali. Výsledek pak honíme jako každý zápas - a zase jsme prohráli,“ povzdechl si Bartošák.

Jako střelec pokutového kopu byl určený Papadopulos. „Kristi (Qose) si ale věřil. Před tím proměnil snad sedm penalt po sobě. Raky (brankář Matěj Rakovan) ale směr vystihl,“ podotkl Bartošák.

Jak tým snáší další prohru? „Samozřejmě že je to frustrující... Ani nevím, kdy jsme vyhráli,“ odpověděl Lukáš Bartošák.

Prohra bolí o to víc, že tentokrát měli Karvinští vítězství opravdu blízko. „Porazili jsme se sami,“ prohlásil Bohumil Páník. „Vyrovnáme, máme převahu i mentální. Ale nedokážeme soupeře dorazit. Nezvládáme kritické momenty - nedáme penaltu, a když jde Vlas (Sinjavskij) sám na branku, špatně nahraje Papadopulosovi. Dvě tři nadějné akce nedotáhneme.“

Bartošák souhlasí.

„Nebyl to špatný výkon, stejně jako předtím proti Spartě, ale uděláme chybu. Tentokrát neproměníme penaltu, a i já měl další šanci a nevyužil ji,“ řekl Lukáš Bartošák.

Proti Spartě chyboval brankář Petr Bolek, který ve Zlíně nebyl ani mezi náhradníky. Po zranění naskočil Jiří Ciupa.

„Bolek má problémy s třísly,“ komentoval změnu v sestavě trenér Páník. „Ale uzdravil se Ciupa. Bylo na něj spolehnutí, měl i dobrou rozehrávku. Jsem rád, že mohl nastoupit a ukázat, že máme dalšího gólmana.“