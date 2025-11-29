ONLINE: Zlín - Karviná, jakou tvář ukážou hosté, v jejichž duelech padá hodně gólů?

Zlín po nečekaně výborném podzimu pomalu ztrácí dech, z posledních pěti kol sice vyhrál v Jablonci, ale také dvakrát za sebou prohrál.
Karviná je mužstvem s nejvíc nevyrovnanými výsledky. Porazila Spartu, pak dostala v Liberci šest gólů a naposled v parádním zápase zdolala Hradec Králové 4:3. v jejich zápasech padá spousta branek.
S. Dostál - M. Fukala, A. Křapka, J. Kolář, L. Bartošák - J. Didiba, C. Nombil, Z. Načkebija, M. Cupák, M. Koubek - S. Kanu
J. Lapeš - S. Boháč, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - R. Štorman, J. Křišťan, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
S. Belaník, S. Petruta, L. Bránecký, J. Černín, M. Knobloch, T. Ulbrich, D. Machalík, J. Kalabiška, T. Poznar, T. Hellebrand
O. Schovanec, J. Chytrý, O. Condé, P. Kačor, J. Fiala, O. Mrózek, L. Ezeh, E. Singhateh, A. Labík, V. Valošek