První ligový gól mu sebrali, pak zase vrátili. Stoper Černín pomáhá Zlínu i v útoku

Čahoun, jehož si Zlín vytáhl z druholigové Líšně těsně před startem sezony, se trefil hned při svém debutu.

Štvalo vás, že v zápise byl gól původně uvedený jako vlastní?

Neřešil jsem to, protože stejně nevedl k dobrému výsledku. Kdyby měl být vítězný, to by bylo něco jiného.

Trenér Vrba vás poslal na závěrečných 10 minut na hrot. Líbí se vám tam?

Když je to takhle ke konci zápasu, cítím se dobře. V Líšni jsem někdy hrál nahoře od začátku, to už tak dobré nebylo.

Jako obránce ale tušíte, co by mohlo na soupeřovy beky platit, ne?

Je to pro mě výhoda. Vím, jak se chovají. Co si můžu dovolit a co ne, co pískají rozhodčí a co ne.

Do první ligy jste se vrátil po třech letech. Proč to neklaplo v Brně, kde jste začínal?

Když jdete do ligy, doufáte, že se tam udržíte co nejdéle. V Brně jsem nepodával výkony, jaké jsem chtěl. Byly tam i nějaké neshody, ke kterým se nechci moc vyjadřovat.

V Líšni vás sledovalo více prvoligových týmů. Proč jste volil Zlín?

Byl nejrychlejší a dokázal se s Líšní domluvit. Jiné kluby měly odlišné představy o odstupném.

Slávistický záložník Ondřej Lingr obchází Josse Didibu ze Zlína.

Přišel jste ale těsně před startem sezony.

Ideální to není, s kluky se seznamuji za pochodu. Je těžší se dostat do sestavy. Trenérovi musím v sezoně dokázat, že si zasloužím hrát. Řekl mi, že mi dá čas, abych se rozkoukal, a pomalu mě bude zapojovat.

Pomůže vám gól ze Slavie, oživení, které jste přinesl na hřiště?

Doufám, že ano. I když v závěru byla hra rozháraná, hrálo se nahoru a dolů a taktika šla stranou, výkon nebyl úplně špatný.

Třeba v sobotu doma proti Liberci. Co o něm víte?

Moc je nakoukané nemám. Vím, že tam trénuje pan Kozel, který vyznává kombinační fotbal. Bude to hodně těžký zápas.

Bez jednoho centimetru měříte dva metry. Basketbal nebo volejbal vás nelákal?

Když potkám někoho, kdo mě nezná, říká mi, že musím hrát basket. Ale nikdy jsem k těmto sportům neměl vášeň, jelikož mám gramlavé ruce. (úsměv)

Výška může být výhoda, ale také handicap. Jak je to u vás?

Když jsem se v patnácti vytáhl, bylo to těžší. Ale pracoval jsem na koordinaci a teď už problémy nemám.