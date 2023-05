Cíl: záchrana. Prostředek: baráž. Zlínští fotbalisté musí srazit Brno, či Pardubice

„Pokud v nadstavbě vyhrajeme všechny zápasy, tak se zachráníme. Máme to ve svých rukách. Začínáme doma, pokusíme se hned na úvod vyhrát a trochu zamíchat kartami,“ plánuje obránce Dominik Simerský. „Jsem si jistý, že se nám podaří potvrdit výborný výkon z Mladé Boleslavi a doma získáme tři důležité body, které potřebujeme,“ dodal trenér Pavel Vrba.

Ten už po zmíněném utkání v Mladé Boleslavi, kde Zlín získal bod za remízu 1:1, zdůrazňoval, že pro tým je důležité pravidelně bodovat.

„Naše hra v posledním domácím zápase už byla asi taková, jak bychom si představovali. Co nám chybí, jsou body z venku. V Jablonci jsme vedli 2:0 a nakonec to bylo 2:2. To samé v Brně, kde utkání skončilo 1:1. Chceme získat co nejvíc bodů, abychom se vyhnuli...,“ odmlčel se na chvíli Vrba. „Já nevím čemu. Teď jsme poslední a byli bychom rádi, kdybychom se dostali minimálně do baráže. A čím výš, tím líp.“

Ano, Zlín bude reálně rád, když se mu podaří dostat pod sebe aspoň jednoho soupeře. Bude to však mít složité. Na Pardubice mu chybí dva body, na Brno pět.

„Nejvíc namočené jsou tři týmy: Zlín, Pardubice a Brno. Baník jim trochu odskočil a Teplice teď mají dobrou formu,“ uvažuje bývalý zlínský trenér Stanislav Levý.

„U Zlína hodně napoví hned první dva zápasy s Jabloncem a pak v Teplicích. Tým si nemůže dovolit ztrácet body, musí je sbírat hned a zůstat v kontaktu s ostatními,“ naznačil Levý.

Ani on moc nevěří, že by FC Trinity zvládlo dostat se v tabulce podstatně výš. „Nevidím moc reálně variantu, že by se Zlín úplně zachránil. Spíše se bude chtít dostat aspoň do baráže,“ popsal.

„Kdybychom s Bohemians doma prohráli, už by v naši záchranu nikdo nevěřil,“ souhlasí bývalý hráč a funkcionář klubu Petr Klhůfek. „Kluci ale vyhráli a pak přivezli bod z Mladé Boleslavi, což jim snad pomůže. Dole se motají celou sezonu, což je psychicky náročné a ubíjející. Teď mají čtyři body ze dvou zápasů a trochu se zase nadechli. Jen to potřebují potvrdit,“ konstatoval.

Zlín není poslední náhodou

Klhůfek na zápasy chodí pravidelně a naději v udržení čerpá ze zlepšených výkonů v posledních utkáních na Letné.

„Jako fanoušek pochopitelně věřím, že se zachráníme, ale bude to chtít podobný výkon jako doma s Bohemkou nebo Českými Budějovicemi, které jsme přehráli. A musíme hrát zodpovědně až do konce, abychom zase nepřišli o body v závěru,“ varuje.

Na fotbal za deset korun Zlínský fotbalový klub připravil na sobotní zápas s Jabloncem jednotné vstupné deset korun, vstupenky jsou v prodeji online v síti Ticketportal. Utkání začíná v 15 hodin, stadion se otevře o hodinu dříve, stejně jako pokladny u vstupu.

Podle Levého není náhoda, že Vrbův výběr jde do závěru soutěže z posledního místa.

„Postavení týmu odpovídá i předváděné hře. Výkony Zlína se mi nelíbí, to musím říct otevřeně,“ uvedl. „V kádru je hodně zkušených hráčů, ale to samo o sobě nestačí, pokud to není podpořeno zodpovědnými výkony na hřišti,“ naznačil Levý.

Hru mužstva na jaře oživil osmnáctiletý záložník Tom Slončík a také nyní se dá čekat, že prostor na hřišti dostane. „Zaujal mě už na zimním turnaji na Maltě. Ale ve svém věku nemůže tým táhnout, musí se přidat další hráči,“ upozornil Levý.

„Jsem rád, že se Tom chytil, svým aktivním pojetím rozhýbal celý tým a najednou hrajeme rychleji,“ těší i Klhůfka, který lituje dlouhodobé absence dalšího nadějného mladíka – Davida Tkáče.

„Kdyby byl zdravý a hrál s Hrubým ve středu zálohy, hned by naše hra vypadala jinak. Takhle tam máme samé defenzivní hráče. Celkově máme zkušený, ale ve srovnání s jinými týmy pomalý mančaft,“ je si vědomý.

A Klhůfek má i jednu prosbu k fanouškům. „Bylo by dobré, aby hráčům během utkání více pomohl kotel za bránou a strhl i zbytek stadionu. Kolikrát se stane, že tým potřebuje povzbudit, ale oni si jedou svoje chorály, které se v takových chvílích moc nehodí. Už jsem tam za nimi byl a řekl jim to osobně, ale jsou to mladí kluci, domluva je těžká,“ povzdychl si.