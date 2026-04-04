Zlín je v krizi. Výsledkové i personální. Spadne do skupiny o záchranu?

Po senzační první jarní výhře 3:0 nad Plzní rupl v Ostravě 2:6, doma se Slavií 1:3, porážka od Jablonce pro něj byla ještě milosrdná. Na podzim přitom Zlín se stejnými soupeři získal pět bodů a inkasoval jediný gól.
„Pokud nebudeme hrát zodpovědně a disciplinovaně v nebezpečných prostorech v šestnáctce, nemáme šanci bodovat,“ podotkl zlínský trenér Bronislav Červenka, jehož tým se potýká s herní i personální krizí.
Absence gólmanské jedničky Stanislava Dostála, který si v reprezentační přestávce poranil nohu, je jenom špičkou ledovce.
|
Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar
Zlínu se totálně rozpadla obrana. Z defenzivní čtveřice, která byla u podzimní výhry 3:1 v Jablonci, nastoupil v domácí odvetě jenom pravý bek Miloš Kopečný. Na marodce jsou stopeři Černín s Kolářem a levý obránce Fukala.
„Teď se to nakupilo. Musíme dělat kompromisy v sestavě, ale tak to bývá v průběhu sezony. Když někdo vypadne, musíme si s tím poradit. Jsou tam druzí hráči, s ligovými smlouvami, musí to zvládnout,“ podotkl Červenka. Jenže nezvládli. „Děláme jednoduché triviální chyby, které nás stojí zápasy.“
Jen dvě minuty poté, co kvůli ofsajdu odvolal VAR gól Jawa, nechali zlínští hráči stejného střelce otevřít skóre po rohu.
Bez stopera Koláře zlínská obrana kolabuje
„Dva naši hráči se nechali jednoduše zablokovat a odběhli z prostoru, kde mají být. To se stalo i při třetí brance,“ kroutil hlavou Červenka.
Při té neměl čisté svědomí ani Knobloch, který špatně načasoval výběh, minul míč a Tekijaški ho trkl čelem do prázdné brány.
„Neměl jsem tam chodit a počkat na lajně na hlavičku,“ vyčítal si Knobloch, kterému je stejně jako Dostálovi 33 let.
Červenka mu vinu za prohru nekladl: „Chytal ligu po dvou letech a kluci mu nepomohli.“
|
Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški
Knobloch byl celý duel v permanenci, zapsal šest úspěšných zákroků. Při gólové hlavičce Hollého na 2:0 ho nechali obránci na holičkách.
„Schází nám zodpovědnost Kuby Koláře, který držel obranu tím, že byl naprosto koncentrovaný v každém momentu utkání. Po jeho zranění jsme dostali ve třech zápasech dvanáct gólů a šest ze standardních situací, což je vypovídající. Hráči, kteří hrají, to nedokážou vzít na sebe, nejsou ve vápně lídry,“ shrnul Červenka.
Sobotní zápas se nepovedl stoperskému páru Jugas-Křapka, propadli i krajní beci Kopečný s Machalíkem. Dvojice hbitých Afričanů Jawo-Singateh svými náběhy trhala zlínskou obranu na kusy, kapitán Jugas navíc bezprostředně po druhé brance kvůli zdravotní indispozici nuceně střídal.
|
„Jablonec totálně zjednodušil hru, prvních dvacet minut nám bouchal balony za záda a z každého jsme udělali roh nebo aut. Ani jeden míč jsme neuhráli sami pro sebe. Jablonec se tím dostal do tlaku a z rohu dal první důležitý gól,“ uvedl Červenka.
Jeho celek se v sobotu v ofenzívě na nic nezmohl. Hanuše zaměstnal jedinou propagační střelou Kanu, který tak nenavázal na své dvougólové podzimní představení v Jablonci.
Tři kola před koncem základní části tak drží nováček už jen titěrný jednobodový náskok před jedenáctou Mladou Boleslaví.