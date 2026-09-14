Černý rekord české ligy. Zlín začal osmi nezdary, hra se pod Hoftychem zvedla

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale tenhle je smutný,“ prohodil Hoftych, který převzal tým po odvolaném Bronislavu Červenkovi.
Po porážce od Teplic udělal pět změn v sestavě a první ligové minuty dal pod hrotem Jiřímu Štefanovi, který se mu hned odvděčil gólovou asistencí. Do jeho prudkého centru před bránu se vrhl neohroženě Machalík a Zlín se v 8. minutě poprvé v sezoně ujal vedení.
„Vyřešil to suprově. Ve dvaceti je to vyspělý fotbalista schopný zahrát na více postech ve středu hřiště. Šanci si zasloužil a využil,“ pochválil Hoftych debutanta.
„Když jsem se dozvěděl, že budu hrát, byl to pro mě šok. V úterý jsem šel po delší době na trénink s áčkem. Doufám, že se to alespoň trošku povedlo. Škoda jen, že jsme nebodovali,“ mrzelo Štefana, jehož při střídání v 68. minutě vyprovázel ze hřiště aplaus domácích diváků.
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Změna v herním projevu Zlína byla patrná hned od úvodního výkopu. Okamžitě po zisku míče šel přímočaře nahoru, jenom Šmiga mohl dát v prvním poločase dvě branky, v úniku napálil tyčku a druhou šanci mu zmařil brankář Zadražil.
„V předchozích zápasech se nám nedařilo využívat jeho silnou stránku, kterou je tah na branku. Tentokrát to vycházelo, ale musí vypilovat koncovku a dostávat se do ještě lepších pozic,“ nabádá Hoftych.
Jeho výběr schytal krutou lekci z produktivity. Zápas přitom ztratil na přelomu poločasu. V poslední minutě před odchodem do kabin nezachytili náběh Čvančary, který obstřelil Dostála na zadní tyč, v první minutě druhé půle pak Slončík propálil svého někdejšího spoluhráče na přední tyči.
„Inkasovali jsme po triviálních chybách a ze situací, které se daly eliminovat,“ štvalo Hoftycha.
Slončík se svému bývalému klubu „pomstil“ už podruhé, také loni v září pomohl Hradci na Letné k vítězství 2:1 gólem.
„Zlín sleduji hodně. Co jsem viděl jeho podzimní utkání, ve druhém poločase jsem z něj cítil největší sílu. Doufám, že se jim podaří urvat nějakou výhru, rozvážou se jim nohy a začnou sbírat body. Fandím jim a věřím, že se zachrání,“ přeje Slončík svému mateřskému klubu.
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Zlín dokázal po obrátce Hradec zatlačit, zahrával deset rohových kopů, do vyložených šancí se ale nedostával.
„Hráči dali do zápasu enormní úsilí. Viděl jsem, že to chtějí zlomit. Škoda, že se nevydali takhle proti Bohemians nebo Teplicím, se kterými jsme mohli bodovat,“ mínil Hoftych.