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Chance Liga 2026/2027

Černý rekord české ligy. Zlín začal osmi nezdary, hra se pod Hoftychem zvedla

Petr Fojtík
  9:44
Trenér Zlína Pavel Hoftych během zápasu s Hradcem Králové.

Trenér Zlína Pavel Hoftych během zápasu s Hradcem Králové. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Hradecký útočník Tomáš Čvančara u míče během zápasu se Zlínem.
Zlínský záložník Jiří Štefan během zápasu proti Hradci Králové.
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Předvedli suverénně nejlepší výkon sezony, jenže to stejně nestačilo. Zlínští fotbalisté prohráli v prvním zápase trenéra Pavla Hoftycha s Hradcem Králové 1:2 a do historie samostatné české nejvyšší soutěže se zapsali jako první tým, který prohrál prvních osm kol. Před ním to „dokázal“ naposledy Cheb před 35 lety ještě ve federální éře.

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale tenhle je smutný,“ prohodil Hoftych, který převzal tým po odvolaném Bronislavu Červenkovi.

Po porážce od Teplic udělal pět změn v sestavě a první ligové minuty dal pod hrotem Jiřímu Štefanovi, který se mu hned odvděčil gólovou asistencí. Do jeho prudkého centru před bránu se vrhl neohroženě Machalík a Zlín se v 8. minutě poprvé v sezoně ujal vedení.

„Vyřešil to suprově. Ve dvaceti je to vyspělý fotbalista schopný zahrát na více postech ve středu hřiště. Šanci si zasloužil a využil,“ pochválil Hoftych debutanta.

„Když jsem se dozvěděl, že budu hrát, byl to pro mě šok. V úterý jsem šel po delší době na trénink s áčkem. Doufám, že se to alespoň trošku povedlo. Škoda jen, že jsme nebodovali,“ mrzelo Štefana, jehož při střídání v 68. minutě vyprovázel ze hřiště aplaus domácích diváků.

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Změna v herním projevu Zlína byla patrná hned od úvodního výkopu. Okamžitě po zisku míče šel přímočaře nahoru, jenom Šmiga mohl dát v prvním poločase dvě branky, v úniku napálil tyčku a druhou šanci mu zmařil brankář Zadražil.

„V předchozích zápasech se nám nedařilo využívat jeho silnou stránku, kterou je tah na branku. Tentokrát to vycházelo, ale musí vypilovat koncovku a dostávat se do ještě lepších pozic,“ nabádá Hoftych.

Jeho výběr schytal krutou lekci z produktivity. Zápas přitom ztratil na přelomu poločasu. V poslední minutě před odchodem do kabin nezachytili náběh Čvančary, který obstřelil Dostála na zadní tyč, v první minutě druhé půle pak Slončík propálil svého někdejšího spoluhráče na přední tyči.

„Inkasovali jsme po triviálních chybách a ze situací, které se daly eliminovat,“ štvalo Hoftycha.

Slončík se svému bývalému klubu „pomstil“ už podruhé, také loni v září pomohl Hradci na Letné k vítězství 2:1 gólem.

„Zlín sleduji hodně. Co jsem viděl jeho podzimní utkání, ve druhém poločase jsem z něj cítil největší sílu. Doufám, že se jim podaří urvat nějakou výhru, rozvážou se jim nohy a začnou sbírat body. Fandím jim a věřím, že se zachrání,“ přeje Slončík svému mateřskému klubu.

Chance Liga 2026/27

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Zlín dokázal po obrátce Hradec zatlačit, zahrával deset rohových kopů, do vyložených šancí se ale nedostával.

„Hráči dali do zápasu enormní úsilí. Viděl jsem, že to chtějí zlomit. Škoda, že se nevydali takhle proti Bohemians nebo Teplicím, se kterými jsme mohli bodovat,“ mínil Hoftych.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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