Bez gólů, bez čistého konta. Fotbalisté Zlína ztratili glanc

Už je to více než čtvrt roku. Přesněji tři měsíce a týden. Tak dlouho vyhlížejí fotbalisté Fastavu Zlín čisté konto. Lhostejno zda v lize, poháru nebo v přípravě.

Převedeno na zápasy se jejich neveselá série protáhla po nedělní porážce na Bohemians už na smolnou třináctku. „Vždycky nám utekla nějaká situace,“ štve zlínského brankáře Stanislava Dostála, který v úvodních šesti kolech kapituloval desetkrát.

„Hlavně nestřílíme góly. Kdybychom aspoň jeden dali, mužstvo se trochu zvedne,“ věří trenér Bohumil Páník.

Šňůra čtyř porážek včetně pohárového výpadku je nicméně průsečíkem obojího – střelecké impotence a neduhů v defenzivě. A po dvou výhrách 3:1 také vystřízlivěním z nadějného rozjezdu sezony.

„V reprezentační přestávce musíme popřemýšlet, jak dál,“ vnímá Páník, že jeho tým sešel ze správné cesty.

Zatímco na Spartě (1:3) i doma proti Olomouci (0:1) se slušný výkon nepromítl do výsledku, nedělní porážka 0:2 – první po čtvrtstoletí v Ďolíčku – ladila a pro Zlín byla ještě milosrdná.

„Předtím jsme hráli dobře, jenže jsme nedali gól a pak mužstvo padá na mysli. Úvodní poločas s Bohemkou jsme propadli. Klidně jsme mohli prohrávat 0:3,“ věděl Páník.

„Jsme zklamaní, že se nám nepovedlo uhrát za šest zápasů více bodů, protože jsme na to měli. Na Bohemce jsme si je ale oprávněně nezasloužili,“ uznal stoper Dominik Simerský.¨

Jsou to paradoxy. V úspěšnosti obranných soubojů je zlínský tým v ligovém pelotonu druhý nejlepší, Simerského parťáci Buchta s Procházkou jsou ve stejné statistice v Top 10, jenže čisté konto zůstává neřešitelným zlínským rébusem. Fastav inkasoval čtyřikrát po standardní situaci, čtyřikrát po rychlém kontru, dvakrát z postupného útoku.

Pokaždé ale z vnitřku vápna a většinou od neobsazeného hráče z bezprostřední blízkosti. „Mnohdy je to o štěstí, kam se míč odrazí. Zásadní je, že ztrácíme balony ve středu hřiště a soupeř jde do otevřené obrany. Pak se to těžko brzdí,“ naznačil Páník, kde vězí problém.

Od začátku sezony přitom razí ofenzivní rozestavení se třemi stopery, čtyřmi záložníky a útočným triem. Průšvih to není, jenže...

„Pokud mužstvo přestává fungovat, potřebuje impulz. Možná to přichází teď, abychom se nad změnou organizace zamysleli a rozšířili repertoár způsobu hry,“ poznamenal Páník, jehož trápí kolísavé výkony jednotlivců. „Někteří hrají obrovsky nevyrovnaně. Jednou výborné, podruhé špatné.“ Pád ze šestého na jedenácté místo není důvodem k panice, reprezentační přestávka ale tentokrát ve Zlíně klidná nebude.