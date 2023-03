Zlínská venkovní muka. Dlouhá série brzo skončí, věří Procházka

Zrovna končily letní prázdniny druhého roku covidové pandemie, když vycházející zlínská hvězdička David Tkáč trefila vítězství v Liberci.

Od té doby fotbalisté Trinity marně vyhlížejí ligovou výhru na cizím hřišti. V Brně svoje venkovní muka protáhli na 25 utkání.

„Série je dlouhá, byla velká příležitost ji přerušit,“ litoval zlínský kapitán Václav Procházka, po jehož gólu hosté vedli v Králově Poli od 9. do 87. minuty, kdy jim první výhru od 28. srpna 2021 ukradl nejlepší ligový kanonýr Řezníček.

Z plichty 1:1 měl Procházka a spol. pramalou radost. Výsledky konkurentů v řeži o záchranu jim nahrály. Pardubice doma neudržely vedení nad Baníkem, Teplice ruply podle očekávání na Spartě.

Nejdelší venkovní série Zlína bez vítězství v 1. lize 40 zápasů od 27. února 2005 do 18. srpna 2007 25 zápasů od 18. září 2021 17 zápasů od 9. září 1970 do 10.října 1993 16 zápasů od 21. listopadu 1993 do 16.října 1994

Vítězství, které měl Zlín na Srbské na dosah, by ho vyneslo před Pardubice i Teplice, takhle zůstal poslední. „Pokud se chceme zachránit, musíme takové zápasy vyhrávat,“ prohodil útočník Libor Kozák.

V 81. minutě pelášil sám na brankáře Berkovce, jenže trefil jen jeho nohy.

„Byla to chyba, která nás stála výhru. Variant bylo více. Udělal jsem to špatně,“ kál se Kozák.

Zimní posila ze Slovácka dala ve Zlíně dvě branky, jenže mužstvo vynesly pouze bod.

„Není to jen o Liborovi. Další tři čtyři hráči měli dát gól,“ poukázal trenér Pavel Vrba na marnotratné zlínské nakládání se šancemi.

Už v první půlce neobstřelil Hrubý zblízka Berkovce, který po pauze chytil zázračným reflexem dorážku Koláře, sám před gólmanem si nezpracoval míč střídající Dramé.

„Mrzí nás to hodně. Všichni cítíme, že jsme tady ztratili dva body. Šli jsme do vedení. Pak jsme vzadu hráli kompaktně, čekali na brejky a na další šance, které přišly. Bohužel jsme je neproměnili,“ shrnul Procházka.

Zlínský vůdce nastoupil netradičně na levém kraji čtyřčlenné obrany. Do stoperské dvojice se zasunul Hlinka, prostor mezi obranou a zálohou vyplnil defenzivní štít Kolář. Osmnáctiletého Slončíka nasadil Vrba po úspěšném domácím debutu proti Spartě poprvé v lize od začátku. Z herního hlediska zlínskému kouči manévry v sestavě na Zbrojovce vyšly. Po deváté remíze v sezoně ale odjížděli hosté z Brna zachmuření.

Stejně jako z Olomouce (1:2), Bohemians (2:3) a Jablonce (2:2), kde všude ve druhém poločase vedli, dvakrát dokonce o dva góly.

„Soupeřům to děláme u nich těžké, chce to jen dotáhnout a série brzo skončí,“ věří Procházka.

Z šesti jarních kol posbíral Zlín šest bodů, na posun tabulkou to ale nestačí. Navíc ho předběhly Pardubice. „Víme, že každý zápas budeme hrát o život. Příště máme doma Hradec a musíme vyhrát, abychom se vyhnuli největším potížím,“ pravil Vrba, jehož tým se topí v problémech od začátku sezony.

O to více by mu tříbodový export z Brna pomohl. Stačila chvilka nepozornosti a Řezníček, jehož do té doby zlínská defenziva eliminovala, hostům dva body vyfoukl.

„Pro Zbrojovku je klíčový hráč, rozhodující střelec. Bez něho by v Brně měli možná o deset bodů míň. Pohlídali jsme ho celkem slušně, ale stejně nám dal nakonec gól,“ štvalo Vrbu.

„Dlouho jsme neudrželi nulu. Škoda. Hodně by nám to pomohlo,“ zmínil Procházka další škaredou zlínskou šňůru čítající tucet utkání.

Poslední čisté konto vychytal Rakovan 18. září v boleslavském azylu Hradce Králové, ale ani to nestačilo na vítězství.