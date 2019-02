Zlín padl popáté v řadě. Musíme být uvolněnější a agresivnější, řekl kouč

„Prohráli jsme doma se Slováckem, z Příbrami jsme neodvezli body. Je to na prd,“ pronesl eufemisticky záložník Josef Hnaníček.

Na podzim Zlín stejné soupeře rozdrtil celkovým rozdílem 7:0, v odvetách s nimi má skóre 2:4!

„Že Zlínu opět nevychází vstup do jara? Vím o tom, ale nebyl jsme u minulých sezon, nechci to hodnotit,“ ošíval se na tiskové konferenci po porážce 2:3 v Příbrami nový kouč Zlína Roman Pivarník. „Je ale jasné, že na jaře se prostě hraje trochu jinak. Musíme být uvolněnější, hráči musí prokázat víc agresivity a sebevědomí než tentokrát.“

Souhrn 22. ligového kola

Zápas na hřišti nováčka, který týden předtím schytal čtyřgólový výprask, se přitom vyvíjel pro hosty nadějně. Po půl hodině se ujali vedení, na konci bleskové kombinace zakončoval zblízka Poznar.

„Co si můžeme přát více? Všechno nám nahrávalo. Místo, abychom hráli dál kombinačně svoji hru, tak uděláme před pauzou penaltu a necháme soupeře vyrovnat,“ vypíchl Pivarník moment, který zápas zlomil.

„Mužstvu jsem nepomohl,“ kál se Pablo Podio, jemuž sudí Berkovec odpískal penaltový zákrok. O pádu Mingazova, který má v tomto ohledu v české lize špatnou pověst, si přitom myslel svoje. „Byli jsme v souboji v šestnáctce, využil toho a spadl. Myslím, že rozhodčí byl otočený na druhou stranu, ale nezaváhal a byla to penalta.“

O dalších dvou gólech Příbrami už pochyb nebylo. Přestože střídající Vyhnal rychle kontroval, na vyrovnání hosté nemohli pomýšlet. Další šanci si už nevytvořili a včetně podzimu prohráli pět kol v řadě.

„Skórovat venku dvakrát není špatné, ale děláme stejné chyby a soupeř nás za ně trestá,“ shrnul Podio.

„Je to škoda. Měli jsme na víc. Ani herně to není dobré. Musíme to zvednout,“ přitakává Hnaníček.

Jinak se můžou fotbalisté Zlína s šestým místem brzy rozloučit.