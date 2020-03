Zlínský obránce Buchta: Baráž nechce nikdo, snad začneme lepší sérii

Sedm inkasovaných gólů v úvodních třech jarních kolech fotbalistům Fastavu Zlín jasně velí – zpevnit obranu. Vždyť spolu s podzimem už dostali 37 branek, hůř je na tom jen poslední Příbram.



„Je to moc. Dostat třeba tři góly minule doma s Budějovicemi, to je strašidelné,“ uvědomuje si obránce Petr Buchta, který jako jediný z týmu nevynechal ze sezony ani minutu.

„Naštěstí se nám teď podařilo dát za dva zápasy čtyři góly, to dlouho nebylo. Měli bychom si víc dávat pozor, abychom v utkání vedli my, to se nám už taky nějakou dobu nepovedlo. Pak věřím, že i udržíme nulu.“

Jste tlačeni k tomu, abyste sobotní domácí zápas s Bohemians zvládli bez inkasovaného gólu?

To zase ne, chceme hrát pořád tak nějak stejně. Ne že bychom se úplně soustředili jen na obranu nebo jen na útok. Když dáte první gól, hraje se vám úplně jinak. Ale je pravda, že na obraně bychom si teď měli dát víc záležet. V minulých zápasech byly hloupé, zbytečné chyby, několikrát nám to taky trefili zpoza vápna. Věřím, že se k nám přikloní i štěstí a ubráníme to.

Jaký měla na tým efekt remíza 2:2 na Spartě?

Řekl bych, že dobrý. Už jsme potřebovali očichat relativní úspěch, i když jsme utkání mohli zvládnout i líp, když jsme hráli proti deseti. Ale museli jsme v zápase dvakrát dotahovat, taky proto si myslím, že bod ze Sparty je pro nás v tuto chvíli výborný, a cítím, že to byl pozitivní impulz.

Očima trenéra Jana Kameníka „Bod ze Sparty musíme s pokorou brát, ale smysl bude mít jen tehdy, pokud jej potvrdíme proti Bohemce. Musíme vyhrát, abychom se nedostali do ještě větších problémů. Čeká nás bojovný tým, oproti Spartě budou mít jednodušší přechod do útočné fáze, bude víc nakopnutých míčů. Předpokládám soubojové utkání, ve kterém bude rozhodovat, kdo bude mít víc odražených míčů a kdo bude šťastnější v koncovce. Udržet čisté konto chceme pokaždé, my asi těžko budeme hrát na vítězství 4:3 nebo 5:4. I toto je naše velké téma, hodně jsme se o tom s hráči bavili. Dva ze sedmi jarních gólů byly ze standardních situací.“

Ve zbytku základní části máte náročný program, obzvlášť venku vás čekají soupeři s ambicemi na evropské poháry. Berete kvůli tomu zápas proti Bohemians jako klíčový?

Náš los obzvlášť venku není úplně jednoduchý. Teď hrajeme doma, kde si nemůžeme dovolit ztrácet body. Už s Budějovicemi jsme to chtěli zvládnout, což se nepodařilo. Teď s Bohemkou jiná cesta než vítězství není. Je to náš soused v tabulce. Bude to stěžejní zápas a já věřím, že jej zvládneme.

Jaký to bude zápas?

Asi spíš bojovnější. Ale hrajeme doma, tak doufám, že budeme diktovat tempo hry my.

To byste měli i vzhledem k tomu, že Bohemians venku dosud uhráli jen dvě remízy a mají na hřištích soupeřů skóre 9:28.

Už jsme narazili na mraky mančaftů, které děsně dlouho nevyhrály a my jsme je nastartovali. Ty série proto vůbec neřešíme a nemají na nic vliv. Každý zápas začíná od 0:0, ukáže se až na hřišti. Ale věřím, že tu jejich sérii ještě prodloužíme.

S Bohemians se pak pravděpodobně potkáte i ve skupině o udržení.

Start do jarní části jsme neměli ideální. Proto je důležité, abychom teď nabrali co nejvíc bodů, a když už na nás vyjde skupina o udržení, abychom před ní měli co nejlepší výchozí pozici. Nikdo nechce hrát baráž.

Představu o startu jara jste měli úplně jinou, že?

Ze zápasů v Karviné a s Českými Budějovicemi jsme nula bodů rozhodně mít nechtěli. Bohužel jsme začátek nezvládli, ale díkybohu, že jsme teď na Spartě aspoň remizovali. Doufám, že naskočíme na nějakou sérii, kdy se nám bude dařit.

Dohání vás čtrnáctá Karviná, i předposlední Opava teď vyhrála. Vyvolává to ve vás nervozitu?

Zdravá nervozita je vždycky dobrá. Vyrovnává se to. Je jasné, že mančafty nebudou celou sezonu prohrávat, je to nahoru a dolů. Věřím, že teď vyhrajeme a znervózníme zase my je.