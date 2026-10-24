Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe

„Věřím, že do dalších zápasů dostaneme energii a sílu. Čekají nás dva důležité duely, které budeme chtít zvládnout a můžou změnit ráz podzimu,“ připomněl Cupák záchranářská střetnutí v Brně s Artisem a domácí derby se Slováckem.
V přesilovce jste sahali po prvním vítězství sezony. Bod jste získali, anebo dva ztratili?
Buďme rádi za remízu. Přežili jsme nějaké šance, Dosty (Stanislav Dostál) vychytal pár střel, které smrděly gólem. Jednou se fantasticky roztáhl jako pavouk... Jasně, když se podíváme na posledních třicet minut, můžeme říct, že jsme o dva body přišli. Ale musíme zůstat nohama na zemi a v naší situaci bod brát, i když to mohlo dopadnout lépe.
Očima trenéra
„Loňský skvělý podzim byl do značné míry zásluhou Cupáka s Kanuem. Oba hráli velmi dobře, dávali góly. Cupák se na jaře propadl na pozici osmičky, což není jeho post. V létě se mu nepovedla příprava. Byla vedra. Je to pan učitel a nebyl zvyklý na plnou zátěž. Loni přišel z Kroměříže až na poslední týden přípravy a fungoval celý podzim. Teď byl po přípravě zatuhlý. Cítím, že se vrací do své obvyklé běžecké aktivity a proti Olomouci měl jeho vstup do hry mimořádný přínos. Dal krásný vyrovnávací gól a byl aktivní,“ ocenil trenér Pavel Hoftych.
Není ale ve vaší situaci jeden bod málo?
Samozřejmě potřebujeme vyhrávat. Je škoda, že jsme si nechali dát gól hned po poločasové přestávce, což udalo ráz utkání. V přesilovce jsme mohli dát tři branky, ale remíza je spravedlivá. Olomouc má svoji kvalitu. Ukazují ji dlouhodobě v lize i proti těžkým soupeřům. Hrají hezký fotbal. Mají velmi dobré individuality, kteří jsou přidanou hodnotou. I takticky jsou na tom dobře. Jsme rádi, že jsme s nimi určitým způsobem drželi krok.
Gól jste dal hned minutu po vystřídání, když jste se z těžké pozice přesně trefil hlavou do protější šibenice. Bylo to cílené?
Střílel jsem do protipohybu gólmana. Z mé pozice jsem na přední tyč nemohl hlavičkovat. Ještě jsem svedl souboj s obráncem a míč mi padl na hlavu přesně, jak jsem si přál.
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Nedivil jste se, jak vám pak Koutný zneškodnil na brankové čáře dvě gólové střely?
V první šanci jsem nemířil, jenom nastavil nohu, ať to skončí na přední tyči. Chytl to skvěle. Při dorážce mi zmenšil střelecký úhel. Snažil jsem se pálit pod břevno, mohl jsem to zvednout ještě více, ale třeba bych bránu překopl.
Na podzim jste vypadl ze základní sestavy. Souvisí to nějak se zmíněnou smutnou událostí v rodině?
Člověka to zasáhne, ale na fotbal to nemělo žádný vliv. Trenér preferoval jiné hráče. Pozici, kterou teď mám, respektuji. Čekám na každou příležitost a věřím, že pomůžu týmu k bodovému zisku, i když bude hrát minut, deset nebo poločas.
Jak jste to nesl po výborné minulé sezoně?
Přijal jsem to. Nejsem člověk, který by se kvůli tomu urážel. Jsem rád, že vůbec můžu hrát ve Zlíně první ligu. O tom bych před dvěma lety ani nesnil. Pořád jsem pracoval, abych se dostal zpátky do formy.