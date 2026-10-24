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Chance Liga 2026/2027

Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe

Petr Fojtík
  20:39
Michal Cupák se raduje z gólu, kterým Zlín vyrovnal v domácím zápase s Olomoucí...

Michal Cupák se raduje z gólu, kterým Zlín vyrovnal v domácím zápase s Olomoucí na konečných 1:1. V Chance lize se trefil poprvé od 1. března, kdy dal dvě branky Plzni. (říjen 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínští fotbalisté se radují z gólu před olomouckým brankářem Janem Koutným.
Michal Cupák slaví se spoluhráči ze Zlína vyrovnávací gól na 1:1 proti Olomouci.
Olomoucký útočník Václav Sejk mezi bránícími hráči Zlína
Olomoucký záložník Marko Soldo s míčem před Milošem Kratochvílem ze Zlína
7 fotografií
Na ten okamžik čekal dlouho – od prvního března, kdy dvěma zásahy srazil Plzeň. Teď Michal Cupák svým gólem zajistil Zlínu ve fotbalové Chance Lize proti Olomouci druhý bod v sezoně. „Dlouho jsem měl motivaci ho dát, protože se stala smutná událost v naší rodině. Slíbil jsem, že když ho vstřelím, věnuju ho tam nahoru,“ svěřil se osmadvacetiletý záložník po remíze 1:1.

„Věřím, že do dalších zápasů dostaneme energii a sílu. Čekají nás dva důležité duely, které budeme chtít zvládnout a můžou změnit ráz podzimu,“ připomněl Cupák záchranářská střetnutí v Brně s Artisem a domácí derby se Slováckem.

V přesilovce jste sahali po prvním vítězství sezony. Bod jste získali, anebo dva ztratili?
Buďme rádi za remízu. Přežili jsme nějaké šance, Dosty (Stanislav Dostál) vychytal pár střel, které smrděly gólem. Jednou se fantasticky roztáhl jako pavouk... Jasně, když se podíváme na posledních třicet minut, můžeme říct, že jsme o dva body přišli. Ale musíme zůstat nohama na zemi a v naší situaci bod brát, i když to mohlo dopadnout lépe.

Očima trenéra

„Loňský skvělý podzim byl do značné míry zásluhou Cupáka s Kanuem. Oba hráli velmi dobře, dávali góly. Cupák se na jaře propadl na pozici osmičky, což není jeho post. V létě se mu nepovedla příprava. Byla vedra. Je to pan učitel a nebyl zvyklý na plnou zátěž. Loni přišel z Kroměříže až na poslední týden přípravy a fungoval celý podzim. Teď byl po přípravě zatuhlý. Cítím, že se vrací do své obvyklé běžecké aktivity a proti Olomouci měl jeho vstup do hry mimořádný přínos. Dal krásný vyrovnávací gól a byl aktivní,“ ocenil trenér Pavel Hoftych.

Není ale ve vaší situaci jeden bod málo?
Samozřejmě potřebujeme vyhrávat. Je škoda, že jsme si nechali dát gól hned po poločasové přestávce, což udalo ráz utkání. V přesilovce jsme mohli dát tři branky, ale remíza je spravedlivá. Olomouc má svoji kvalitu. Ukazují ji dlouhodobě v lize i proti těžkým soupeřům. Hrají hezký fotbal. Mají velmi dobré individuality, kteří jsou přidanou hodnotou. I takticky jsou na tom dobře. Jsme rádi, že jsme s nimi určitým způsobem drželi krok.

Gól jste dal hned minutu po vystřídání, když jste se z těžké pozice přesně trefil hlavou do protější šibenice. Bylo to cílené?
Střílel jsem do protipohybu gólmana. Z mé pozice jsem na přední tyč nemohl hlavičkovat. Ještě jsem svedl souboj s obráncem a míč mi padl na hlavu přesně, jak jsem si přál.

Chance Liga 2026/27

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Nedivil jste se, jak vám pak Koutný zneškodnil na brankové čáře dvě gólové střely?
V první šanci jsem nemířil, jenom nastavil nohu, ať to skončí na přední tyči. Chytl to skvěle. Při dorážce mi zmenšil střelecký úhel. Snažil jsem se pálit pod břevno, mohl jsem to zvednout ještě více, ale třeba bych bránu překopl.

Na podzim jste vypadl ze základní sestavy. Souvisí to nějak se zmíněnou smutnou událostí v rodině?
Člověka to zasáhne, ale na fotbal to nemělo žádný vliv. Trenér preferoval jiné hráče. Pozici, kterou teď mám, respektuji. Čekám na každou příležitost a věřím, že pomůžu týmu k bodovému zisku, i když bude hrát minut, deset nebo poločas.

Jak jste to nesl po výborné minulé sezoně?
Přijal jsem to. Nejsem člověk, který by se kvůli tomu urážel. Jsem rád, že vůbec můžu hrát ve Zlíně první ligu. O tom bych před dvěma lety ani nesnil. Pořád jsem pracoval, abych se dostal zpátky do formy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
4. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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