1. Pavel Hoftych
Už v minulé druholigové sezoně spolupracoval s klubem v roli externího konzultanta bez smlouvy, v létě se pak vrátil do Zlína po sedmnácti letech jako sportovní ředitel na plný úvazek.
Hoftych je jednou z klíčových postav zlínského zázraku. S majitelem klubu Zdeňkem Červenkou má z minulých let nadstandardní vztah a luhačovický miliardář mu naslouchá.
Českou a slovenskou ligou protřelý praktik začal skládat prvoligový kádr už během postupové sezony. Najednou tak dávaly zlínské posily smysl. Většina z nich přišla do provinčního klubu na Hoftychovo dobré slovo a až na portugalského záložníka Lopése jsou všichni noví hráči více či méně platní.