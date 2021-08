Žolík Tkáč. Junior pomohl fotbalovému Zlínu k další venkovní výhře

„Super pocit. Je to moje druhá branka za Zlín, ale z přípravy se nepočítá. Tahle byla navíc vítězná,“ rozplýval se 19letý univerzál, který rozhodl po necelých třech minutách pobytu na hřišti.

A pro sebe netradičním způsobem. „Nečekal jsem, že bych mohl dát první ligový gól hlavou. Nejsem žádný hlavičkář. Ani na tréninku tak nestřílím góly,“ přiznal Tkáč, který zakončil akci dvou střídajících hráčů - míč mu posadil na hlavu Reiter.

„Centr byl výborný, trefilo mě to, zavřel jsem oči a bylo to v bráně,“ líčil Tkáč, který se stává nečekaným zlínským žolíkem. „Jsem rád, že mu to tam spadlo, už jen za tu práci, jakou odvádí,“ pochválil trenér Jan Jelínek benjamínka mužstva.

Překvapivý hrdina však neměl na oslavy čas: „Půjdu dohrát v neděli minuty za béčko.“ A střeleckou formu potvrdil i ve třetí lize proti Znojmu, gólem přispěl k výhře zlínské rezervy 4:0.

Zlín si díky Tkáčovi zvedl náladu před reprezentační přestávkou. Devět bodů po šesti kolech jsou slušným vkladem do sezony, zvláště když byl po úvodních dvou zápasech na nule.

„Počet bodů bereme. Ale musíme zlepšit spoustu věcí. Nejsem spokojený, kolik branek dostáváme. A chceme bodovat v domácích zápasech, před našimi diváky,“ připomněl Jelínek, že Zlín inkasuje v průměru dvě branky na utkání.

V Liberci udržel teprve druhé podzimní čisté konto. Po vyloučení Koscelníka pak využil dvacetiminutovou přesilovku. „Po domácím zápase s Olomoucí (1:4) jsme se chtěli více soustředit na organizaci hry, defenzivu,“ poznamenal Jelínek.

I s jednou pomocí břevna uhájil gólman Rakovan nulu. Zlínu se přitom těsně před pátečním odjezdem na sever Čech rozpadla obrana - kvůli zranění vypadli Kolář s Vraštilem plus záložník Fantiš. Simerský, Cedidla i Čanturišvili však svůj part zvládli a Zlín vyhrál v Liberci ligový mač po čtrnácti letech.