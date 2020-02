Jihočeská euforie. Naše výsledky nejsou náhoda, zní z Budějovic

Prvoligový nováček si užívá euforii. Z posledních deseti utkání Dynamo uhrálo 25 bodů, stejně jako mistrovská Slavia. Nikdo si v nejvyšší fotbalové soutěži nehýčká lepší formu. „Jsme pořád nohama na zemi a pracujeme dál. Zápas s Boleslaví se nám povedl, hráli jsme velmi dobře,“ ujišťuje záložník Patrik Brandner.

Zlín vs. České Budějovice Online reportáž v neděli od 14:30

Podobně to vidí i českobudějovický trenér David Horejš. „Euforii krotit nemusíme. V základní části ještě zbývá devět kol. Chceme uhrát co nejvíc bodů a zajistit si co nejlepší umístění na konci ligy.“

Jihočeši zvládli utkání s Mladou Boleslaví nad očekávání, ale je tu nový týden a nový zápas. Černobílí budou hrát v neděli ve Zlíně. „Nebude to jednoduchý zápas. Zlín je doma velice nepříjemný. Jde mu s námi o hodně, ale soustředíme se na náš výkon. Chceme navázat na to, jak jsme hráli s Boleslaví,“ má jasno kouč.

Zlínu na úvod jara chyběl při prohře 0:2 v Karviné klíčový útočník Tomáš Poznar. „Je to pro ně ztráta, ale tým v zimě dobře posílil. Přišli Jawo z Jihlavy a útočník Ikaunieks. Na některé hráče si musíme dávat velký pozor,“ ví David Horejš.

Soupeř Dynama kvůli porážce musí řešit záchranářské starosti. Právě Karviná se mu přiblížila na rozdíl pěti bodů. „Zlín hraje o záchranu, půjde do toho naplno. Ale když budeme hrát stejně jako s Boleslaví, tak uspějeme,“ věří 26letý Brandner.

Celek trenéra Jana Kameníka hraje v rozestavení na tři obránce, což Dynamu v podzimním měření sil vyhovovalo. Budějovice tehdy zvítězily 2:0. „Na podzim hráli také na tři obránce a sedělo nám to. Měli jsme hodně prostoru na křídlech pro brejky,“ vzpomíná Patrik Brandner, který tehdy vstřelil vítězný gól. „David Ledecký mi dával míč, šel jsem jeden na jednoho, zkusil vystřelit a trefil jsem přesně,“ popisuje.

Trenéři Dynama už zlínský styl pečlivě studovali. „Směrem do útoku ale hrají jiným způsobem. Není moc příjemný, ale budeme na to připraveni,“ doufá Horejš.

V zimní pauze České Budějovice doplnily kádr, přesto trenéři do základní sestavy prvního jarního duelu žádnou z posil nenasadili. Až v průběhu druhého poločasu naskočili střídající Pavel Šulc a Karol Mészáros. „Chceme hru a základní jedenáctku uzpůsobit i vzhledem k soupeři a jeho rozestavení. Věřím, že se opět trefíme do vítězné sestavy,“ přeje si bývalý ligový obránce Horejš.

Vítězná sestava podala výborný výkon. Moc důvodů ke změnám tedy trenéři nemají. Chybět by tak v ní neměl ani Patrik Brandner, který byl podzimním překvapením v kádru Jihočechů. „Nikdo nesmí být ukřivděný. Máme široký kádr a všichni musíme makat, abychom si místo v sestavě udrželi. Pak můžou hrát vždycky jen ti nejlepší,“ komentuje situaci v týmu rychlonohý záložník.

Horejš se svým realizačním týmem má k ruce kompletní mužstvo. Chybět bude pouze zkušený Jiří Kladrubský. „Měl dlouhodobější problémy s kolenem. Šel na vyšetření, které ukázalo poškození vnitřního menisku. Ve čtvrtek podstoupil artroskopickou operaci, takže bude chybět,“ říká kouč.

Dynamo po 21 kolech drží šestou příčku pouze o skóre za pražskou Spartou. Nováčka těší i aktuální rekordní série. Jihočeši už v 11 zápasech za sebou vstřelili gól, což je nejdelší série v lize. „Chceme dávat branky a je fajn, že se nám to daří. Ale pořád se snažíme na hře pracovat, abychom se zlepšovali,“ dodává Horejš.

„Postavení v tabulce je hezké, ale je to tím, jak hrajeme. Není náhoda, že jsme v šestce,“ myslí si Patrik Brandner, který si přeje v neděli navázat na úvodní jarní výhru. „Každý zápas chceme vyhrát. Máme hodně bodů, psychická výhoda je na naší straně. I ze Zlína chceme přivézt tři body,“ uzavírá ofenzivní fotbalista, který v této sezoně vstřelil pět branek.