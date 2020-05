Pět gólů Brnu. Takový zápas jsme potřebovali, lebedil si zlínský kouč

„Takový zápas jsme potřebovali. Aby měl o level vyšší důraz a rychlost než předchozí. Hráči byli neustále pod tlakem, soupeř presoval ve čtyřech, pěti. Když jsme se z toho dostali, tak to pak smrdělo gólem,“ shrnul Páník, jehož potěšil rychlý přechod do útoku. „Hráli jsme jednoduše a přímočaře.“

Po předchozích dvou zápasech kritický Páník teď chválil. „Zápas měl drajv, i když zpočátku to bylo dost divoké. Mužstva mají sílu, takže se hodně dostupovalo a bylo hodně soubojů. Postupně utkání chytlo rytmus a my jsme našli cestu do brány,“ řekl Páník.

Tomáš Poznar sice za stavu 0:1 neproměnil penaltu, hosté byli ale na stadionu Zbrojovky mimořádně produktivní. Kromě pěti gólů jim sudí jeden pro těsný ofsajd neuznali, navíc dvakrát trefili břevno.

Ve třech duelech po koronavirové pauze dal Zlín 12 gólů. Ve středu se prosadili Poznar, Chwaszcz, Ikaunieks, Nečas a jeden si vstřelili domácí sami. Třikrát se hosté trefili po hromadném prostřídání.

„Druhá skupina ukázala: Jsme tady, chceme také hrát. To je obrovsky pozitivní zjištění. Na tempo dohrání sezony potřebujeme dvě jedenáctky, ne jednu,“ zmínil Páník nahuštěný program sezony, kterou na dva a půl měsíce přerušila pandemie onemocnění covid-19. Základní sestava pro úterní mač v Jablonci se mu už rýsuje. „Všechno bude za pochodu. Hned po Jablonci hrajeme doma,“ připomněl, že liga bude manko dohánět anglickými týdny.

Trenér Zlína Bohumil Páník.

„Potřebujeme kvalitu na každém místě sestavy, mít je zdvojená. A každý hráč musí cítit, že má šanci jít na hřiště,“ podotkl Páník. V Brně si o příležitost řekli všichni. „Jednotlivé posty jsou obrovsky vyrovnané. Někteří hráči udělali velký výkonnostní vzestup, co jsem tady nebyl.“

Proti Brnu poprvé v přípravě nasadil gambijského útočníka Jawa, který má za sebou rekonvalescenci svalového zranění. „Bylo vidět, že s námi delší dobu nepracoval. Nepohyboval se v prostorech, kde chceme. Ale to jde dohnat. Ukázal sílu v osobních soubojích a přímočarý tah,“ prohodil Páník, než ho v poločase stáhl z plochy.

Po třech přípravných utkáních teď bude cílit přípravu na úterní ostrý zápas v Jablonci, kam vyrazí Fastav den před výkopem. Na marodce zůstává obránce Matejov, který si ale bude na severu Čech stejně odpykávat karetní trest.