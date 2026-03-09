Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar

Zatímco ze šesti duelů s týmy z elitní čtyřky získal nováček deset bodů, se třemi nejhoršími mužstvy soutěže má bilanci čtyř remíz a dvou porážek. Pro tu nejpotupnější si přijel na Baník.
„Je to ostuda. Jedeme domů spráskaní,“ komentoval Poznar nejvyšší zlínskou porážku sezony, která se začala rodit hned na začátku střetnutí.
|
Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly
„Soupeř byl obrovsky efektivní, do 70. minuty využil prakticky každou příležitost. Ale hodně jsme mu to ulehčili. Buď hrubou chybou nebo nedůsledností. Obranná fáze vybuchla a odpovídá tomu výsledek,“ podotkl trenér Bronislav Červenka, který navzdory šestigólovému debaklu působil na pozápasové tiskové konferenci až překvapivě klidně.
Příkré soudy bezprostředně po utkání nevynášel. Ostravský výbuch si chce nejdříve důkladně zanalyzovat. „Pak se můžeme odpíchnout do dalších zápasů, které budou lepší a to vám slibuji,“ ujišťoval Červenka.
Sám dobře věděl, že sázka na stoperské trio ve složení Křapka, Jugas, Černín mu nevyšla.
„Trojka byla celkem pasivní, nevyskakovali jsme aktivně proti třem ofenzivním hráčům soupeře. Proto jsme pak šli do čtyřky, abychom střed hřiště více pokryli a naložili více zodpovědnosti na dva stopery,“ vysvětloval kouč Zlína.
Už bylo ale pozdě. Ostravská ofenzivní mašina se rozjela a po třech čistých kontech v řadě hostující defenziva zkolabovala.
„Ofenzivní sílu Plzně jsme eliminovali, teď naopak dominoval útok Baníku. Jurečka dal hattrick, Gning si dělal, co chtěl,“ shrnul Poznar, který na začátku druhé půle korigoval na 1:3. Když ale za dvě minuty Kričfaluši udeřil podruhé v zápasu hlavou z rohu, Zlín odpočítával minuty do hořkého konce.
„Připravovali jsme se na standardní situace Baníku. Věděli jsme, jak a kam je zahrávají a stejně jsme nebyli schopni rychleji předvídat, kam balon poletí,“ štvalo Červenku.
|
Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví
„Při první brance z rohu letěl balon obloukem snad pět vteřin, navíc jsme měli Kričfalušiho bránit osobně. Je to na pováženou. Nerozumím to,“ divil se zlínský trenér.
Ostravský stoper se vysmekl Jugasovi, hostující kapitán se v nedělním odpoledni přimotal k většina baníkovských gólů.
„Musíme to s ním probrat. V týdnu měl menší zdravotní problémy, tréninkový deficit, řekl, že se cítí v pohodě, že se dal dohromady. Zápas mu nesedl, ale zase se otřepe a v dalších bude hrát fotbal, který od něj očekáváme – zodpovědný, důsledný a spolehlivý,“ věří Červenka.
Reparát bude nováček skládat v sobotu doma proti mistrovské Slavii. „Dostali jsme nálož, ale nepanikaříme,“ dodal Poznar. Na devátém místě tabulky není důvod plašit.