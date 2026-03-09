Chance Liga 2025/2026

Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar

Petr Fojtík
  6:45
Bohatým berou, chudým rozdávají. Týden poté, co fotbalisté Zlína doma zdolali třetí Plzeň 3:0, schytali na hřišti předposlední Ostravy debakl tenisovým skóre 2:6. „Netuším, čím to je. Ale je to trend naší sezony,“ uvedl zlínský útočník Tomáš Poznar.
Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína

Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Václav Jurečka z Baníku (vpravo) se raduje ze třetího gólu proti Zlínu,...
Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.
Ondřej Kričfaluši z Baníku slaví svůj druhý gól v zápase se Zlínem.
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.
14 fotografií

Zatímco ze šesti duelů s týmy z elitní čtyřky získal nováček deset bodů, se třemi nejhoršími mužstvy soutěže má bilanci čtyř remíz a dvou porážek. Pro tu nejpotupnější si přijel na Baník.

„Je to ostuda. Jedeme domů spráskaní,“ komentoval Poznar nejvyšší zlínskou porážku sezony, která se začala rodit hned na začátku střetnutí.

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

„Soupeř byl obrovsky efektivní, do 70. minuty využil prakticky každou příležitost. Ale hodně jsme mu to ulehčili. Buď hrubou chybou nebo nedůsledností. Obranná fáze vybuchla a odpovídá tomu výsledek,“ podotkl trenér Bronislav Červenka, který navzdory šestigólovému debaklu působil na pozápasové tiskové konferenci až překvapivě klidně.

Příkré soudy bezprostředně po utkání nevynášel. Ostravský výbuch si chce nejdříve důkladně zanalyzovat. „Pak se můžeme odpíchnout do dalších zápasů, které budou lepší a to vám slibuji,“ ujišťoval Červenka.

Sám dobře věděl, že sázka na stoperské trio ve složení Křapka, Jugas, Černín mu nevyšla.

Ondřej Kričfaluši z Baníku slaví svůj druhý gól v zápase se Zlínem.

„Trojka byla celkem pasivní, nevyskakovali jsme aktivně proti třem ofenzivním hráčům soupeře. Proto jsme pak šli do čtyřky, abychom střed hřiště více pokryli a naložili více zodpovědnosti na dva stopery,“ vysvětloval kouč Zlína.

Už bylo ale pozdě. Ostravská ofenzivní mašina se rozjela a po třech čistých kontech v řadě hostující defenziva zkolabovala.

„Ofenzivní sílu Plzně jsme eliminovali, teď naopak dominoval útok Baníku. Jurečka dal hattrick, Gning si dělal, co chtěl,“ shrnul Poznar, který na začátku druhé půle korigoval na 1:3. Když ale za dvě minuty Kričfaluši udeřil podruhé v zápasu hlavou z rohu, Zlín odpočítával minuty do hořkého konce.

„Připravovali jsme se na standardní situace Baníku. Věděli jsme, jak a kam je zahrávají a stejně jsme nebyli schopni rychleji předvídat, kam balon poletí,“ štvalo Červenku.

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

„Při první brance z rohu letěl balon obloukem snad pět vteřin, navíc jsme měli Kričfalušiho bránit osobně. Je to na pováženou. Nerozumím to,“ divil se zlínský trenér.

Ostravský stoper se vysmekl Jugasovi, hostující kapitán se v nedělním odpoledni přimotal k většina baníkovských gólů.

„Musíme to s ním probrat. V týdnu měl menší zdravotní problémy, tréninkový deficit, řekl, že se cítí v pohodě, že se dal dohromady. Zápas mu nesedl, ale zase se otřepe a v dalších bude hrát fotbal, který od něj očekáváme – zodpovědný, důsledný a spolehlivý,“ věří Červenka.

Reparát bude nováček skládat v sobotu doma proti mistrovské Slavii. „Dostali jsme nálož, ale nepanikaříme,“ dodal Poznar. Na devátém místě tabulky není důvod plašit.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého...

8. března 2026  17:50

Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...

Ta místnost není velká ani okázalá, ale historie na vás uvnitř dýchne. Ve vitrínách křišťálové poháry. Na policích naleštěné trofeje. Na stěnách vlaječky slavných soupeřů. Závan starých časů, na...

8. března 2026  17:50

