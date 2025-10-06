Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

„O remíze se nerozhodlo v poslední minutě,“ podotkl trenér Bronislav Červenka, který vůbec neskrýval rozladění z výsledné plichty 1:1. „Jsme hodně zklamaní. Bolí to. Kluci odjezdili těžký zápas, který ztratili smolným momentem,“ zmínil akci ze čtvrté minuty nastavení.
Odražený míč se před vápnem vykulil před dánského beka Munksgaarda, který ho otřel o střídajícího Machalíka, od něhož se snesl k zadní tyči, kde gólman Dostál připravený na pokus doprostřed brány nemohl zasáhnout.
„Hráli jsme už vabank, byl to šťastný gól,“ uznal ostravský kouč Pavel Hapal.
Domácí marně protestovali proti tomu, že ve zlínském vápně v té době ležel druhý míč, který přilétl na plochu z hlediště. Sudí Ondřej Berka však nechal pokračovat ve hře s tím, že druhý balon neovlivňuje hru a podle pravidel si to v pohodě obhájí.
„Spíše by mě zajímalo, proč se hrálo tak dlouho,“ vadilo Červenkovi pět minut trvající nastavení druhé půle. „Nevybavuji si, že by se ošetřovalo.“
Nejen on ale dobře věděl, že jeho tým měl mít v té době tři body dávno v kapse. „Shořeli jsme v zakončení. To nás připravilo o vítězství. Snad budeme příště šťastnější my,“ přál si trenér nováčka.
A hlavně efektivnější. „Nepamatuji se, že bychom měli v této sezoně tolik šancí,“ přitakal kapitán Tomáš Poznar, který za stavu 1:0 neproměnil dvě obří možnosti.
Nejdříve nechal vyniknout gólmana Budínského, když v nájezdu trefil jeho nohu. Podruhé se mu vyhnul, levačkou ale zamířil do boční sítě odkryté brány.
„Je to moje pochybení, zvolil jsem špatné řešení,“ kál se Poznar, po němž ve druhém dějství převzal roli hlavního spalovače střídající Stanley Kanu.
Nigerijský útočník nechal znovu zazářit Budínského, který špičkou kopačky zasáhl proti jeho ráně po zemi. Podruhé ho na brankové čáře zastoupil vracející se Holzer.
„Měl zachovat více klidu. Bylo vidět, že to chce urvat za každou cenu,“ mínil Červenka.
Budínský se vyznamenal i skvělým reflexem při bombě Koubka. Zlín tak poprvé v sezoně neudržel poločasové vedení 1:0. Předtím vyhrál nejtěsnějším poměrem v Karviné, doma s Libercem a před týdnem v Plzni.
„Chtěli jsme si vyšlápnout na dalšího giganta. Baník byl jasně k poražení. Jsme smutní, ale musíme brát s pokorou i bod. Pořád je to kvalitní tým,“ uvedl Poznar.
Stejně tak ho brali také hosté. „Zlín dobře odstartoval, má spoustu bodů, bylo vidět, že je sebevědomý. Za remízu jsme rádi,“ řekl Hapal.