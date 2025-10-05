ONLINE: Zlín - Baník Ostrava, udrží se nováček na čtvrté příčce?

Ve Zlíně se utká čtvrtý tým tabulky s jedenáctým, ale kdo by čekal, že po jedenácti kolech budou tím výše postaveným mužstvem domácí?
Sice měli za sebou tři zápasy, v nichž získali jen bod, ale před týdnem překvapili výhrou v Plzni.
Ostravě hrozil pád na dno, pokud by středeční dohrávku v Pardubicích nezvládla. Ale díky gólu Almásiho se dostala z nejhoršího ven a hned se jí líp dýchá. Navázat na to chce ve Zlíně.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, J. Kalabiška - T. Poznar
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer - J. Boula, O. Kričfaluši, D. Buchta - D. Planka, M. Havran, J. Pira
L. Bartošák, A. Křapka, M. Koubek, T. Ulbrich, D. Machalík, Z. Načkebija, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu
T. Zlatohlávek, C. Frýdek, L. Almási, E. Šehič, P. Kpozo, D. Holec, D. Owusu, J. Kornezos, A. Bewene