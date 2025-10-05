Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Zlín - Baník Ostrava, udrží se nováček na čtvrté příčce?

Autor: ,
Sledujeme online   12:45
Fotbalisté ostravského Baníku v týdnu utnuli mizérii, když v dohrávce na hřišti posledních Pardubic vydřeli tři body. Navážou na vítězství i na stadionu nováčka ve Zlíně? Utkání 11. kola Chance ligy můžete od 13.00 sledovat v online reportáži.

Fotbalisté Zlína slaví gól v utkání s Duklou. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Ve Zlíně se utká čtvrtý tým tabulky s jedenáctým, ale kdo by čekal, že po jedenácti kolech budou tím výše postaveným mužstvem domácí?

Sice měli za sebou tři zápasy, v nichž získali jen bod, ale před týdnem překvapili výhrou v Plzni.

Ostravě hrozil pád na dno, pokud by středeční dohrávku v Pardubicích nezvládla. Ale díky gólu Almásiho se dostala z nejhoršího ven a hned se jí líp dýchá. Navázat na to chce ve Zlíně.

Chance Liga 2025/2026
5. 10. 2025 13:00
Zlín : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, J. Kalabiška - T. Poznar
Sestavy:
V. Budinský - A. Munksgaard, M. Frydrych, K. Pojezný, D. Holzer - J. Boula, O. Kričfaluši, D. Buchta - D. Planka, M. Havran, J. Pira
Náhradníci:
L. Bartošák, A. Křapka, M. Koubek, T. Ulbrich, D. Machalík, Z. Načkebija, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu
Náhradníci:
T. Zlatohlávek, C. Frýdek, L. Almási, E. Šehič, P. Kpozo, D. Holec, D. Owusu, J. Kornezos, A. Bewene
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
7. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
