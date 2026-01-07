Chance Liga 2025/2026

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

  11:16
Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly, uklidím celej stadion,“ napsal na sociální síť X Scholz, jenž tak narážel na nepovedenou Zlatohlávkovu štaci v Ostravě.
Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu. | foto: FK Teplice

Ostravský útočník Tomáš Zlatohlávek (vlevo) se snaží dostat k míči přes...
Ostravský útočník Tomáš Zlatohlávek v souboji s opavským Adamem Ondráčkem.
Útočník Baníku Tomáš Zlatohlávek mezi čtyřmi jaloneckými protihráči.
Ostravský Tomáš Zlatohlávek a David Šimek z Pardubic se přetahují o míč.
8 fotografií

Pětadvacetiletý útočník tady za dvě sezony zasáhl do 24 zápasů a dal jediný gól, teplický ředitel mu ale evidentně věří. „Když Zlatohlávek ty dva góly nedá, uklidím celý váš byt,“ reagoval na tweet fanouška a pozval ho na Stínadla, aby zde sázku stvrdili podáním ruky. Scholz nabídku přijal. „Rudu zdravím a dávám velký kredit, jakej je to borec!“

Řepka evidentně doufá, že teplický rekrut naváže na svou pardubickou éru, tam ve 42 utkáních nastřílel 9 gólů. „Dařilo se mi tam, dával jsem góly a ukazoval vůdcovství na hřišti. To bych chtěl od prvních dnů předvádět i v Teplicích,“ přeje si 25letý forvard. Na Stínadlech podepsal víceletou smlouvu a už se připojil k týmu na soustředění ve Špindlerově Mlýně.

„Cítil jsem zájem, to je pro hráče nejdůležitější. A je super, že můžu s klubem absolvovat celou přípravu, protože mám příležitost poznat kabinu i celý klub. Opravdu jsem rád, že tu jsem,“ těší se na novou výzvu. Skláři s ním počítají na pozici 9. „Zvládnu hrát na různých ofenzivních postech, ale nejlépe se cítím nahoře,“ povídal Zlatohlávek klubovému webu.

Teplice během ligového podzimu hrály na dva útočníky, to by mělo 186 centimetrů vysokému útočníkovi sedět. „Určitě je to lepší než být nahoře sám. Můžeme si vyhovět a je to lepší i pro tým, který chce udržet hodně míčů. Z toho pramení také více zakončení. I podle toho jsem se rozhodoval, přemýšlel jsem, kde mi to bude herně vyhovovat.“

Přestup na Stínadla Zlatohlávek konzultoval i s bývalým teplickým obráncem Ondřejem Kričfalušim, s nímž se potkal v Ostravě. „Měl jsem i jiné nabídky, ale já měl v hlavě hlavně Teplice. Cukr (Kričfaluši) mi říkal samé superlativy ohledně kabiny, klubu, i herního stylu. To samé Denis Halinský a Honza Fortelný. Byl jsem rozhodnutý od začátku, že půjdu do Teplic.“

Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Rekrut sklářů si oblíbil i stadion na Stínadlech, na kterém se mu obvykle dařilo. „Určitě to na mě zapůsobilo, je to velký stánek. Krásný stadion, který má tribuny hned u hřiště. Hrálo se mi tu dobře třeba i v baráži s Vlašimí,“ připomněl Zlatohlávek sezonu 2021/22, kdy jako soupeř zkoušel Teplice v baráži o první ligu připravit. Teď jim mám pomoct, aby se od spodku ligové tabulky držely hodně daleko.

