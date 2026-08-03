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Zkoušel i tenis, teď ve Spartě vzhlíží ke Kadeřábkovi. Jdu příkladem, říká Suchomel

Dominik Duffek

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Sparťanský obránce Martin Suchomel během zápasu proti Zlínu. | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

V lecčem jsou si podobní. Skromní dříči, kteří se na nejvyšší úroveň vypracovali pílí. Když sparťanský krajní obránce Martin Suchomel v pátek přihrával na premiérový gól útočníka Jonatana Brunese, museli jste ho v něm vidět taky. „Někdo si z toho dělal legraci, ale Pavel Kadeřábek je opravdu něco jako můj mentor,“ vyznal se třiadvacetiletý bek.

„Když Kadeř loni přicházel, po jednom tréninku mi poslal opravdu moc hezkou zprávu. Stálo tam: ‚Marty, vidím v tobě sebe, když jsem byl v tvém věku.‘ To bylo super povzbuzení,“ líčil sparťanský odchovanec v obsáhlém rozhovoru ještě před sezonou.

V krátkém videu po vítězství 3:1 nad Zlínem s typickým úsměvem přímo z trávníku vzkázal fanouškům: „Vidíme se na Lyonu!“ Možná znovu se Suchomelem v sestavě.

Přitom jste před půl rokem kvůli zranění musel znovu na hostování. Nezapochyboval jste o svém sparťanském snu?
Ani na chviličku. Všechno bylo od začátku jasné mezi mnou i panem Rosickým. Ukázal mi přesný plán a co řekl, platilo.

V každém zápase se snažím ukázat sparťanské DNA. Je fuk, jestli hraju Ligu mistrů nebo českou soutěž. Pokaždé se chci prezentovat co nejlépe.

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5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
7. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
16. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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