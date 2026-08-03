Zkoušel i tenis, teď ve Spartě vzhlíží ke Kadeřábkovi. Jdu příkladem, říká Suchomel

„Když Kadeř loni přicházel, po jednom tréninku mi poslal opravdu moc hezkou zprávu. Stálo tam: ‚Marty, vidím v tobě sebe, když jsem byl v tvém věku.‘ To bylo super povzbuzení,“ líčil sparťanský odchovanec v obsáhlém rozhovoru ještě před sezonou.
V krátkém videu po vítězství 3:1 nad Zlínem s typickým úsměvem přímo z trávníku vzkázal fanouškům: „Vidíme se na Lyonu!“ Možná znovu se Suchomelem v sestavě.
Přitom jste před půl rokem kvůli zranění musel znovu na hostování. Nezapochyboval jste o svém sparťanském snu?
Ani na chviličku. Všechno bylo od začátku jasné mezi mnou i panem Rosickým. Ukázal mi přesný plán a co řekl, platilo.
V každém zápase se snažím ukázat sparťanské DNA. Je fuk, jestli hraju Ligu mistrů nebo českou soutěž. Pokaždé se chci prezentovat co nejlépe.