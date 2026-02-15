Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

„Musím férově přiznat, že soupeř zvítězil zaslouženě. Tímhle výkonem jsme na body pomýšlet nemohli,“ přiznal trenér Roman Skuhravý, po jehož listopadovém příchodu Slovácko doma poprvé po třech povedených duelech prohrálo.
Předtím na svém stadionu v krajském derby porazilo Zlín 2:0, podalo si Plzeň 3:0, a kdyby Havlík v závěru za stavu 2:2 proměnil penaltu, přemohlo by i Baník. Po vítězství sahalo také v Jablonci (0:0), jenže proti Bohemians, kteří z předchozích šesti kol získali jen bod, neunesli tíhu okamžiku.
„V tréninku jsem viděl, že mužstvo jde nahoru, tvrdě pracuje. Zároveň jsem věděl, že nás čeká první jarní zápas se soupeřem našeho ranku. Byl jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme. Bohužel se mužstvo vrátilo k alibismu. Nepřečetl jsem to a nezasáhl. Jde to za mnou,“ bral Skuhravý porážku na sebe. „Už když jsem si tým skautoval, tyhle věci se v kritických situacích objevovaly dost pravidelně.“
|
Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali
Slovácko propadlo v úvodním poločase, ve kterém nabralo dvougólové manko. Poprvé inkasovalo po rohu, podruhé po sérii dorážek ve vápně.
„Když uděláte zbytečnou standardní situaci, soupeř vás většinou potrestá. A druhá branka byla krásným trestem za náš výkon,“ kabonil se Skuhravý. Týmu vytýkal především nízkou aktivitu, pomalou hru, malé sebevědomí, přihrávky dozadu a do stran. „Měl jsem pocit, že si jdeme zahrát jen fotbal. Největším překvapením pro mě bylo, že nemáme pohyb. To koušu těžce.“
V poločasové přestávce řízl Skuhravý do sestavy. Stáhl Rundiče, Havlíka, Krmenčíka a Blahúta, první minuty ve Slovácku dostali Horák, Suchan a Kostadinov. „Výkony některých hráčů se mi nelíbily a chtěl jsem vyzkoušet nově příchozí. Druhý poločas jsme se snažili, ale ve finální fázi byla křeč,“ shrnul Skuhravý.
Skóre korigoval v 73. minutě Daniel Tetour ránou zpoza vápna, Slovácko mělo na vyrovnání dostatek času, ale možnosti žádné. „Jsme zklamaní. Cítili jsme se dobře, věděli jsme, že poslední zápasy jsme odehráli celkem slušně, chtěli jsme zvítězit,“ líčil jediný úspěšný střelec Slovácka, které v závěru přestupového období mocně posilovalo a na hostování do konce sezony získalo čtyři hráče. Polského stopera Huka a severomakedonského reprezentačního záložníka Kostadinova z Olomouce, Suchana z Jablonce a slovenského mladíka Fialu.
„Bude o nich, jestli jim sedne náš herní styl a pomůžou nám. Věřím, že ano, když sem byli vybráni,“ dodal Tetour.