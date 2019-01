Na úvod bez branek. Jablonec v zimní lize remizoval s Pardubicemi

Čtvrtý celek ligové tabulky tak v Praze na Xaverově nenavázal na říjnovou výhru 2:1 nad stejným soupeřem v domácím poháru.

„Ne že by výsledky byly nedůležité, chtěli jsme samozřejmě vyhrát. Ale bohužel se to nepovedlo. Pardubice mají kvalitní tým, o tom jsme se přesvědčili už v poháru. Hlavně, že se nikdo nezranil. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Měli jsme zátěž rozloženou do všech, kteří tu byli,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Zimní příprava Jak se kluby chystají na ligové jaro

Poprvé nasadil novou slovenskou posilu Andreje Fábryho. „Je to mladý hráč, má předpoklady. Kvalita v něm určitě je, ale samozřejmě je rozdíl mezi českou a slovenskou ligou. Asi jako každý bude potřebovat nějaký čas na aklimatizaci, ale pokud bude hrát dobře, může naskočit hned,“ uvedl Rada.

Chyběli mu naopak nemocný Jan Chramosta a čtveřice zahraničních hráčů Rafael Acosta, Vladimir Jovovič, Eduard Sobol a Nikola Jankovič. „Jsou na pravoslavných svátcích, mají posunuté Vánoce. Nechtěli jsme jim v tom bránit. Ve čtvrtek v dalším zápase bychom už měli být kompletní,“ podotkl Rada.

Pardubice si připsaly druhou remízu a vedou skupinu B. Tipsport liga poprvé vyvrcholí závěrečným Final Four na Maltě, kde mají účast jistou obhájce trofeje druholigové Brno, Mladá Boleslav a Slovan Bratislava. K nim přibude vítěz základní části, která se v Česku hraje ve čtyřech čtyřčlenných skupinách. Jablonec a Ostrava už dopředu oznámily, že na Maltě startovat nebudou.

Odpoledne jsou na programu další dva duely tradiční zimní ligy, ve 13.00 nastoupí v Orlové hráči Baníku Ostrava proti Prostějovu, ve stejný čas se Prešov střetne s Popradem.

Od 16 hodin se fotbalisté Plzně utkají s Ústím nad Orlicí.