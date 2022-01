Před soustředěním šli slávisté na třetí dávku, zatím bez Baha. A co posily?

Bude to bez Petera Olayinky, jehož donominovali do nigerijské reprezentace a místo do Algarve vyrazí na Africký pohár národů, a také bez Alexandra Baha, který zmešká přinejmenším začátek přípravy.

„Zůstává mimo tým, měl pozitivní test před návratem do ČR,“ vysvětlil na Twitteru předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, který rovněž oznámil, že fotbalisté dopoledne podstoupili PCR testy s negativními výsledky.

Jaroslav Tvrdik: Hráči A-týmu dnes ráno zvládli PCR testy s výsledkem negativní. Hned odpoledne, poučeni minulými soustředěními, prošli díky skvělé péči v ÚVN třetí dávkou očkování. Mimo tým tak zůstává pouze Alexandr Bah, který měl pozitivní test před návratem do ČR.

Hráči a členové realizačního týmu následně vyrazili do Ústřední vojenské nemocnice na třetí dávku. Slavia se mezi ligovými celky řadí k hlavním propagátorům vakcinace, podle Tvrdíka chce navíc předejít loňské situaci, kdy kemp v Portugalsku na poslední chvíli rušila.

Letos tam vyrazí na tři týdny, sehraje dva zápasy se Servette Ženevou a Hajdukem Split, vracet se bude až 24. ledna. Později zimní přípravu nikdo nezačíná, ve středu se poprvé sejdou také v Olomouci. Jiné celky nejvyšší soutěže už odstartovaly.

Velké změny v kádru Slavie se očekávat nedají. Klub uplatnil opci na stopera Tarase Kačarabu, uvažované posily Daniel Fila a David Jurásek dnes zatím zahájily přípravu s Mladou Boleslaví. Lídr ligy usiluje i o Maxima Talovierova z Českých Budějovic, ale jednání jsou komplikovaná.

Daří se naopak při dotahování přestupu defenzivního univerzála Marka Ichy z Táborska, který by však měl obratem zamířit na hostování do druholigové Vlašimi, s níž Slavii pojí partnerství.

Ještě uvolnila do přípravy s Bohemians talentovaného záložníka Michala Berana, který na podzim hostoval v Pardubicích. I v případě klokanů by se mělo jednat o zápůjčku.