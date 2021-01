Jablonec začal skoro beze změn, Baník testuje mladíka z Gambie

Jablonec, druhý celek neúplné ligové tabulky, posílil záložník Tomáš Smejkal a z hostování se vrátil útočník Davis Ikaunieks. Naopak Mladá Boleslav si z hostování stáhla křídelníka Tomáše Ladru a útočník Tomáš Čvančara se chystá s Opavou.

Zimní příprava program klubů na začátku roku 2021

„Vždycky je lepší udělat co nejméně změn, abychom neměli velkou obměnu, když je takhle krátká příprava. To by nebylo moc dobré,“ řekl v nahrávce pro média jablonecký trenér Petr Rada.

Jedinou novou tváří v jeho týmu je zatím Smejkal, který přišel z druholigové Jihlavy.

„Měli jsme o něj zájem už dřív, ale nedopadlo to. Je to perspektivní hráč, má kvalitu a čísla v Jihlavě měl nejvyšší. Teď ho ale čeká přechod do první ligy, je to něco jiného,“ poznamenal Rada.

Lotyšský útočník Ikaunieks se vrátil z hostování v Mladé Boleslavi, kde se příliš neprosadil. Do tréninku s jabloneckým týmem se zapojí v úterý. Opačným směrem naopak zamířil Ladra, kterého si Boleslav díky klauzuli ve smlouvě mohla s předstihem stáhnout z hostování.

„Bohužel odešel. Byli jsme s ním spokojeni a myslím si, že tady byl taky spokojený. Zapadl do party a cítil se tady dobře. Čekali jsme, že by tady mohl vydržet do léta, ale bohužel,“ uvedl Rada.

Přestupy ve fotbalové lize jak se v zimě 2021 mění jednotlivé kádry

V Opavě by měl hostovat mladý útočník Čvančara. „U Tomáše by herní vytížení asi nebylo takové, tak uvažujeme o hostování do ligy. To by pro něj bylo dobré,“ prohlásil Rada. V úvodu přípravy zatím nemá k dispozici Vojtěcha Kubistu a Michala Černáka, kteří jsou v rekonvalescenci.

Během rekordně krátké přípravy odehrají Jablonečtí dva zápasy. Ve středu nastoupí v Drážďanech a v sobotu proti druholigové Dukle Praha. Do jarní části vstoupí Severočeši 15. ledna v Teplicích.

„Výkonnost v závěru podzimu byla dobrá, teď jde o to, abychom na to navázali. Věřím, že forma vydrží. Druzí jsme i díky tomu, že je to nedohrané. Není za námi ještě ani půlka. Že jsme druzí? Hezky se na to kouká, ale nic to neznamená. Finiš teprve přijde,“ řekl Rada.

Ostrava: dva hráči odcházejí, na testech mladík z Gambie

Proti podzimu scházeli na úvodním tréninku Ostravy v novém roce záložníci Milan Lalkovič, jemuž skončila smlouva, a Milan Jirásek, který je na odchodu do Mladé Boleslavi.

Žádnou novou posilu prozatím trenér Luboš Kozel v kádru neuvítal. Pouze na testy dorazil dvacetiletý gambijský hráč Muhammed Sanneh, jenž působil v estonské lize. Pravý obránce, který už za tým Paide Linnameeskond odkopal přes šedesát zápasů, umí zaskočit i na druhé straně.

FC Baník Ostrava @fcbanikostrava S Baníkem dnes nastoupil na zkoušku do přípravy i gambijský dvacetiletý krajní hráč Muhammed Sanneh. Dostane prostor i ve středeční přípravě proti Prostějovu. https://t.co/FwaxlSvITA oblíbit odpovědět

„Bude tady několik dnů a uvidíme, jak bude vypadat,“ řekl Kozel.

Trenér sedmého celku nejvyšší soutěže i vzhledem ke krátkému přípravnému období výrazné změny v kádru nepředpokládá.

„I když letos v zimě není v podstatě žádný čas na zapracování případných posil do sestavy, snažíme se, aby aspoň jeden hráč přišel. Posílit bychom chtěli kraj hřiště,“ poznamenal Kozel.

Ostrava stejně jako většina klubů vynechává zahraniční soustředění a sehraje dva přípravné zápasy proti druholigovým týmům. Ve středu hostí Prostějov a v generálce v neděli Líšeň na vyhřívaném trávníku.