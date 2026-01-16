Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta hraje přípravu s Malmö, Slavia generálku proti Brannu Bergen

Autor:
Sledujeme online   15:04
Sparťanští fotbalisté hrají první zápas na zimním soustředění ve Španělsku. Jejich soupeřem je švédské Malmö a utkání má výkop v 15 hodin. O hodinu později nastoupí i Slavie, která se také nachází ve španělské Marbelle. Ta pro změnu vyzve norský Brann Bergen. Obě utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem. | foto: www.sparta.cz

Pro Spartu se zimní příprava stále teprve rozjíždí. Do Španělska odcestovala v pondělí, předtím odehrála ještě v sobotu na Strahově přípravné utkání s druholigovým Ústí nad Labem (3:0) – první gól v jejím dresu si mimochodem připsal útočník Vojta, nová posila.

Teď Spartu čeká Malmö, 22. ledna pak v Marbelle vyzve také Legii Varšava.

Zimní přípravné zápasy ONLINE

S Malmö Sparta hrála naposledy předloni v létě, kdy ho vyřadila v závěrečném předkole po dvou výhrách 2:0 a po 19 letech si zahrála prestižní Ligu mistrů.

Pro Slavii je zápas s Brannem Bergen generálkou – po něm se vrací do Prahy a příští týden ji čeká domácí zápas Ligy mistrů s Barcelonou, hlavní fázi milionářské soutěže pak zakončí na Kypru proti Pafosu.

Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Proti norskému soupeři se pokusí zapsat první vítězství v rámci zimní přípravy – nejprve prohrála s Basilejí (3:4) a naposledy uhrála remízu 1:1 s německým Karlsruhe.

Přípravný zápas
16. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Malmö FF Malmö FF : AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1:0 (-:-)
Góly:
14. Ekong
Góly:
Sestavy:
Olsen – Karlsson, Jansson (C), Djurić, Busanello – Bolin, Lundbergh, Busuladzic – Sigurdsson, Ekong, Botheim.
Sestavy:
Vindahl – Říha, Sörensen, Mannsverk (C) – Kadeřábek, Vydra, Horák, Zelený – Kuol, Vojta, Haraslín.
Náhradníci:
Dahlin, Ellborg – Olsson, Rösler, Lewicki, Christansen, Vecchia, Berg Johnsen, Hakšabanović, Skogmar, Gudjohnsen, Soumah, Ponnert Hidalgo, Mirosavljevič.
Náhradníci:
Surovčík – Suchomel, Martinec, Kairinen, Mercado, Rrahmani, Kuchta, Ryneš, Ševínský, Grimaldo, Panák.
Přejít na online reportáž
Přípravný zápas
16. 1. 2026 16:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Brann Bergen Brann Bergen 0:0 (-:-)
Sestavy:
Staněk – Hashioka, Chaloupek, Zima, Bořil, Schranz, Moses, Sadílek, Provod, Sanyang, Chorý
Sestavy:
Přejít na online reportáž
Přípravný zápas
16. 1. 2026 11:30
SK Sigma Olomouc SK Sigma Olomouc : Legia Varšava Legia Varšava 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
44. Urbański
Sestavy:
Stoppen (46. Hruška) – Hadaš (46. Slavíček), Huk (46. Malý), Sylla (46. Král), Elbel (46. Sláma) – Beran (46. Baráth), Jezierski (46. Janošek) – Ghali (46. Dolžnikov), Šíp (46. Kostadinov) (69. Langer), Michez (46. Šturm) – Kliment (46. Růsek)
Sestavy:
Tobiasz (46. Hindrich) – Piątkowski (46. Augustyniak), Pankov (46. Stojanović), Kapuadi (46. Kun), Wszołek (46. Krasniqi) (79. Kováčik), Szymański (46. Urbanski W.), Elitim (46. Jędrzejczyk), Reca (46. Chodyna), Bičachčjan (46. Leszczynski), Rajović (46. Arreiol), Urbański K. (46. Colak)
Náhradníci:
Hruška – Slavíček, Malý, Král, Sláma, Janošek, Baráth, Langer, Dolžnikov, Kostadinov, Šturm, Růsek, Jásir
Náhradníci:
Hindrich – Leszczynski, Jędrzejczyk, Kun, Stojanović, Augustyniak, Kapustka, Arreiol, Chodyna, Kováčik, Colak, Krasniqi, Urbanski W.
Žluté karty:
39. Michez, 88. Baráth
Žluté karty:
51. Augustyniak, 52. Stojanović, 74. Jędrzejczyk
Červené karty:
Červené karty:
77. Krasniqi
Přípravný zápas
16. 1. 2026 13:00
Nyíregyháza Spartacus FC : FC Hradec Králové FC Hradec Králové 0:4 (0:1)
Góly:
Góly:
24. Darida
50. Hodek
65. Zentrich
68. Vlkanova
Sestavy:
Kovács D. – Drešković, Temesvári, Katona L., Benczenleitner, Kovács M., Katona B., Manner, Nagy, Babunski, Kvasina.
Sestavy:
Vízek – Uhrinčať, Petrášek, Čech – Binar, Darida, Kučera, Horák – van Buren, Pilař – Regža.
Náhradníci:
Bese, Molnár – Alaxai, Toma, Antonov, Olah, Sanković, Korrea, Farkas, Vukk, Huszti.
Náhradníci:
Vágner – Čihák, Zentrich, Čmelík, Dancák, Mihálik, Kubr, Trubač, Vlkanova, Hodek.

Rozhodčí: Bartsch – Hanft, Deunert

Přípravný zápas
16. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
FK Novi Pazar FK Novi Pazar : MFK Karviná MFK Karviná 0:0 (-:-)
Sestavy:
Prekovič – Hadžimujovič, Abdullahi, Camaj, Togbe, Malekinušič, Stanislavljevič, Miropsavič, Marinkovič, Davidovič, Alilovič
Sestavy:
Lapeš – Traore, Skyba, Slončík, Fleišman, Storman, Labík, Ayaosi, Samko, Šigut, Ezeh
Náhradníci:
Samčovič, Alič, Brunčevič, Cisse, Alič, Bačkulja, Mavrič, Petrovič, Šačirovič, Biljevovič, Manev, Kotzebue
Náhradníci:
Chytrý, Lawali, Kone, Kožík, Milič, Kačor, Valošek, Condé, Vallo, Furaha, Vinicius, Singhateh, Neuman, Schovanec
Přípravný zápas
16. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
Zirä FK Zirä FK : Bohemians Bohemians 0:0 (-:-)
Sestavy:
Silva – Aliyev, Djibrilla, Gomis, Ibrahimli, Konate, Martins, Mickels, Mutsinzi, Papnuashvili, Ruan
Sestavy:
Reichl – Hrubý, Matoušek, Ramírez, Vala, Drchal, Lischka, Kukačka, Smrž, Čermák, Mikuda
Náhradníci:
Bayramov, Eyubov, Hacyly, Henrique, Muradov, Muradov, Nazirov
Náhradníci:


Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
vydáno 16. ledna 2026

Plzeň se na Porto naladila výhrou nad Sönderjyske, má ale potíže se stopery

Plzeňský obránce Merchas Doski.

Fotbalisté Plzně zvítězili na závěr soustředění ve Španělsku v přípravném utkání nad Sönderjyske 3:1 a úspěšně zvládli generálku na zápas Evropské ligy s FC Porto. V úvodním dějství se za Viktorii...

15. ledna 2026  17:45,  aktualizováno  20:54

Podmínka za napadení ředitele stadionu Galatasaraye. Fotbalisté Fenerbahce pykají

Mert Hakan Yandas

Dva fotbalisté tureckého Fenerbahce Jayden Oosterwolde a Mert Hakan Yandas byli odsouzeni na 16 měsíců do vězení s podmínkou za napadení ředitele stadionu Galatasaraye v květnu roku 2024 po tradičně...

15. ledna 2026  17:34

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Schranz prodloužil smlouvu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

15. ledna 2026  16:57

Fotbal už si nezahrají. V Indonésii udělili dva doživotní zákazy za brutální zákroky

Záběry na horový zákrok v Indonésii.

Oba incidenty dělí jen tři dny a oba jsou ze čtvrté indonéské nejvyšší soutěže. Hříšníci, kteří během zápasů brutálně faulovali své soupeře, už si fotbal nezahrají. Výjimečně vysoké zákazy udělila...

15. ledna 2026  15:15

Hlavatý o návratu: Kousek Pardubic ve mně pořád byl, mám sen tady hrát Evropu

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Do prvního zimního přípravného utkání fotbalistů Pardubic s Jihlavou, který Východočeši ve čtvrtek po poledni na umělce v Ohrazenicích vyhráli 2:0, ještě nezasáhl. Jinak ale bude středopolař Michal...

15. ledna 2026  15:01

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

