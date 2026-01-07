Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Naproti tomu konkurence, i když zimní přestupové okno bude oficiálně otevřeno až ve druhé polovině příštího týdne, už hlásí jednu posilu za druhou.
Hradečtí v něm jako prvního zaregistrují lotyšského útočníka Marka Regžu. „Jde o útočníka s velice dobrým zakončením, což opakovaně potvrzoval v lotyšské lize,“ vysvětlil důvody, proč Hradečtí tohoto 195 centimetrů vysokého fotbalistu angažovali, sportovní ředitel klubu Petr Pojezný.
Hradec první zimní posilu představil hned na začátku přípravy. „Pro nás je ideální, že se k nám mohl připojit hned na startu přípravy, a doufáme, že svůj potenciál v Hradci ještě víc rozvine,“ poznamenal hradecký manažer.
Regža je prvním hráčem, který v hradeckém kádru začal nahrazovat odcházející borce.
Už několik týdnů před startem přípravy se vědělo, že své půlroční angažmá v klubu ukončí útočník Tom Slončík a obránce Jakub Elbel. Jejich mateřské kluby Plzeň, resp. Olomouc jim totiž hostování v Hradci nyní ukončily.
Méně očekávaný byl odchod záložníka Alexandra Sojky. Toho Hradec v létě sice koupil, ale ve smlouvě mezi ním a Plzní, odkud Sojka přišel, byla klauzule o možnosti zpětného odkupu. Tu Plzeň využila, a tak Sojka v Hradci pokračovat zatím nebude.
Hradecký tým se do přípravy pustil pondělními testy a nyní před sebou má více než týden tréninku v domácích podmínkách.
Kádr čítá 26 hráčů. Z nových se na seznamu vedle Regži objevili další dva borci. Zatímco záložník Adam Binar se do prvoligového týmu posunul z třetiligové rezervy, obránce Viktor Zentrich je zcela novou tváří. Přestože jde o fotbalistu, jenž má na svém kontě starty v mládežnických reprezentacích Česka, je nejen pro Hradec, ale po i pro celý český fotbal nováčkem.
Dvaadvacetiletý rodák z Mnichova, o jehož příchodu Hradec jedná, totiž svoji fotbalovou kariéru dosud spojoval s německými kluby, naposledy působil v třetiligovém Unterhachingu.
V kádru se však dají v příštích dnech očekávat i další změny. Jedna ze spekulací se vztahuje k možnému odchodu kapitána Petra Kodeše do Teplic. Na něj je podle těchto informací navázán příchod hradeckého odchovance Daniela Trubače, dlouholeté opory Teplic.
Hradečtí se po týdnu v domácích podmínkách ve středu vydají do Turecka, kde stráví podstatnou část přípravy a také sehrají jediné tři přípravné duely, všechny se zahraničními soupeři.
Regža: Umím být tam, kde má útočník být
Spartě v létě Marko Regža gól ani v jednom zápase nedal.
K tomu je nutné poznamenat, že na to neměl moc času, v obou zápasech předkola letošního ročníku Konferenční ligy totiž nastoupil až v závěru.
Více minut odehrál v domácí odvetě, kterou FC Riga vyhrála 1:0. Po porážce 0:2 to ale lotyšskému týmu na postup nestačilo.
Už v polovině února může šestadvacetiletý reprezentant své země dostat šanci za letní vyřazení se sportovně pomstít. V polovině února totiž Hradec, který Regžu angažoval, čeká ligový zápas na pražské Letné.
Bez pěti centimetrů dva metry vysoký útočník do Hradce přichází jako hráč, který by se na úspěchu v něm měl svými góly podílet.
„Nejsem vyloženě nejrychlejší hráč, ale dokážu se vyskytovat tam, kde má útočník být. Hledám odražené míče, centry, správné prostory a jsem dobrý v zakončení,“ říká o svých přednostech, které ho do Hradce přivedly.
Regža většinu své seniorské kariéry odehrál v Rize, ale v úvodu kariéry působil v mládežnických akademiích Düsseldorfu a Schalke. „Akademie samozřejmě nejsou tak velké jako zázemí kolem prvních mužstev, ale pro mě to byla dobrá příprava, kvalitní tréninky, regenerace tam byla na skvělé úrovni,“ přibližuje svoji zkušenost s německým fotbalem.
Kvůli zranění se ale záhy vrátil do Lotyšska, od roku 2023 byl klíčovým útočníkem FC Riga. S ním vyhrál tamní ligovou i pohárovou soutěž. Během angažmá v jeho dresu nastřílel 53 branek, což ho v každé sezoně řadilo mezi nejlepší střelce soutěže.
Bude v tom pokračovat i v Hradci, kde podepsal víceletý kontrakt? „Zástupci klubu mi řekli, koho hledají a jaký typ hráče potřebují. Myslím, že jsem fotbalista, který může klubu hodně pomoct teď hned i v budoucnosti,“ je přesvědčen útočník, který za lotyšský národní tým debutoval v červnu roku 2023 v utkání s Tureckem.
Regža se s rižským klubem rozloučil půl roku poté, co s ním oslavil lotyšský titul. „Vyhrál titul po pěti letech, pro klub to tedy byl důležitý milník. Myslím, že po takovém roce je dobré odejít a zkusit štěstí v české lize a v Hradci Králové,“ vysvětluje nová hradecká posila.
Vedle lotyššské ligy a zápasu v Konferenční lize sbíral Regža své mezinárodní zkušenosti v lotyšské reprezentaci, za kterou dosud nastoupil do 16 zápasů, gól zatím nevstřelil.
„Zápasy za národní tým jsou samozřejmě na vyšší úrovni než v lotyšské lize a doufám, že mi pomohly být připraven na zahraniční angažmá. Vím, že česká liga je silná, je tu hodně soubojů, na které se musíte nachystat,“ uvedl lotyšský reprezentant.