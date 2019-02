Dva góly Drchala i trefa obránce Červaka, Sparta jasně vyhrála

Sparta si proti pražskému celku připsala nejvýraznější vítězství v novém roce. Na úvod přípravy České Budějovice 3:1, o víkendu zvítězila 2:0 proti Energii Chotěbuz, která hraje v Německu třetí nejvyšší soutěž.

Proti Vltavínu fotbalisté Sparty od úvodu jasně dominovali a za celý zápas ho nepustili k pořádné střele. Letenští naopak sami měli řadu šancí a jednu z prvních proměnil v sedmé minutě zblízka Drchal.

Stejný hráč ve 25. minutě po kolmici od jedné ze zimních posil Karlssona zvýšil na 2:0 a ve 35. minutě Eldar Čivič zblízka doklepl míč do odkryté branky.

Do druhého dějství nastoupili v letenském dresu až na gólmana Bičíka jiní hráči a favorit v závěru ještě přidal dva góly. V 79. minutě přesně vypálil Nicolae Stanciu a krátce nato se premiérové branky v A-týmu Sparty po přesné hlavičce dočkal mladý ukrajinský obránce Vadym Červak.

„Snažíme se budovat tým, který ví, jakou chce mít tvář. Chceme se prezentovat aktivní hrou a využívat všechny osobnosti, které tu máme,“ řekl sparťanský asistent Petr Janoušek. „Dnes se nám více dařilo v prvním poločase, v druhém jsme se trochu trápili s proměňováním šancí.“

Další zápasy už čekají Spartu na soustředění ve Španělsku, kde na úvod změří v pondělí síly s maďarským Videotonem.

Boleslav nestačila na Jihlavu, Karviná remizovala s Třincem

Fotbalisté Mladé Boleslavi v přípravném utkání doma prohráli s druholigovou Jihlavou 0:2. Vysočina tak úspěšně zahájila zimní přípravu. Naopak Středočeši po třech výhrách poprvé zaváhali.

Jihlavští fotbalisté drželi s Boleslaví krok a v závěru rozhodli o výhře slepenými góly z rychlých protiútoků. V 82. minutě se nejprve trefil Lukáš Zoubele a minutu po něm přidal pojistku Jiří Klíma.

Druholigového soupeře neporazila ani Karviná, která remizovala 1:1 s Třincem. Ten poslal čtvrt hodiny před koncem do vedení Ondřej Kušnír proměněnou penaltou, v 77. minutě vyrovnal Lukáš Budínský.

Naopak Teplice rozdrtily jiný druholigový tým Táborsko 6:1 a největší podíl na tom měl Patrik Žitný, který dal čtyři góly. „Mým maximem v áčku zatím byly dva góly. Jsem rád, že to tam teď padá, i když je to zatím jen příprava. Každý gól se počítá, je to pro mě i taková psychická úleva,“ řekl Žitný pro klubovou televizi.

Proti druholigovému soupeři uspěla i Opava, která porazila Prostějov 3:1. Hned při premiéře se gólem uvedla nová posila Endy Opoku Bernadina. Slezský klub zároveň v zápase testoval slovenského obránce Olivera Jansa.

Olomouc zvítězila v Bratislavě nad vedoucím týmem slovenské ligy Slovanem 3:2. Hanáci dali všechny góly po přestávce, vítěznou trefu zaznamenal minutu před koncem Tomáš Zahradníček. Zápas posloužil i jako test nového stadionu na Tehelném poli před jeho oficiálním otevřením.

Jablonec rozstřílel lídra divize Mšeno 8:0, dva góly si připsali Jan Chramosta s Martinem Doležalem. Dukla Praha zdolala třetiligové Živanice 4:2 i díky dvěma brankám Daniela Tetoura.

Hradec Králové uzavřel skupinu A Tipsport ligy porážkou 1:2 s dalším druholigovým celkem Vlašimí a nepotvrdil předchozí dvě vítězství. „Votroci“, kteří inkasovali druhý gól až v nastavení, obsadili v tabulce třetí místo s nejhorším skóre za Vlašimí a Příbramí.

Přestřelka mezi Nitrou a Znojmem ve skupině C dopadla výsledkem 4:4. Slovenské mužstvo obsadilo třetí pozici, Znojmo s jedním bodem skončilo poslední.

Chrudim v dalším druholigovém souboji zdolala Varnsdorf 2:1 a skupinu B dokončila na druhém místě před severočeským soupeřem.

Nejlepší tým základních skupin si zajistí účast ve finálové části zimní soutěže na Maltě, které se však v předstihu vzdaly Jablonec nebo Ostrava. Baník uzavře úvodní část Tipsport ligy čtvrtečním duelem skupiny D s Prešovem. Postup na Maltu má na dosah Táborsko, připravit by ho o něj mohl už jen Prešov v případě, že by senzačně zvítězil nad Ostravou o čtyři góly nebo o tři branky při skóre 5:2 a vyšším.

Fotbalové přípravy

Slovan Bratislava - Olomouc 2:3 (1:0)

Branky: 26. Moha, 71. Medveděv - 53. Jemelka, 59. Yunis, 89. Zahradníček.

Sestava Olomouce: Buchta - Zahradníček, Kotouč (56. Zima), Jemelka (65. Polom), Vepřek - Pilař (65. Zifčák), Kalvach, Houska (46. Lalkovič), Texl, Falta - Nešpor (56. Yunis). Trenér: Jílek.

AC Sparta Praha : Loko Vltavín 5:0 (3:0) Góly:

7. Drchal

25. Drchal

35. Ćivić

79. Stanciu

81. Červak Góly:

Sestavy:

1. poločas: Bičík – Zahustel, Plechatý (C), Costa, Ćivić – Karlsson, Vácha, Kanga, Sáček, Chipciu – Drchal

2. poločas: Bičík – Wiesner, Radaković, Červak, Hanousek – Hložek, Frýdek, Hašek (C), Stanciu, Plavšić – Tetteh Sestavy:

Pávek (46. Štorc) – Láncz, Tichý, Rada, Podzimek, Uvíra (C), Hovorka, Šípek, Mysliveček, Zoubek, Maione Náhradníci:

Nita, Heča – Radaković, Chervak, Wiesner, Hanousek, Frýdek, Hašek, Hložek, Stanciu, Plavšić, Tetteh, Zuberu, D. Mareček Náhradníci:

Žluté karty:

Žluté karty:

11. Rada Rozhodčí: Nenadál – Nádvorník, Hájek

FK Mladá Boleslav : FC Vysočina Jihlava 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

82. Zoubele

83. Klíma Sestavy:

Stejskal – Klíma, Šušnjar, Chaluš, Novák – Tataev, Matějovský – Fulnek, Provazník, Přikryl – Komličenko. Sestavy:

1. pol.: Vejmola – Hykel, Pedro, Vedral, Preisler – Šlein – Šefčík, Šumský, Čáp, Novotný – Jawo.

2. pol.: Kolář – Vaculík, Křišťál, Chlumecký, Kupec – Komárek – Kuffour, Zoubele, Smejkal, Javůrek – Klíma. Náhradníci:

Ewerton, Hubínek, Ladra, Mašek, Pech, Takács, Tvaroh. Náhradníci:



FK Teplice : FC MAS Táborsko 6:1 (5:0) Góly:

5. Žitný

11. Zárybnický (vla.)

15. Žitný

28. Žitný (Hyčka)

31. Kučera(Hyčka)

68. Žitný Góly:

63. Rondic Sestavy:

1. poločas: Soukup – Hyčka, Jeřábek, Knapík, Krob – Soungole, Ljevakovič – Hora, Kučera, Žitný – Vošahlík.

2. poločas: Plachý – Shejbal, Čmovš, Knapík, Soungole, Luts, Trubač, Kuchta, Radosta, Žitný, Jeřábek. Sestavy:

Němeček – Navrátil, N'Gimbi, Zárybnický, Kodad (K), Musiol, Klusák, Vozihnoj, Pfeifer, Čermák, Kopřiva. Náhradníci:

Radosta, Kuchta, Čmovš, Trubač, Shejbal, Luts, Plachý. Náhradníci:

Zadražil – Hasil, Rondic, Traore, Schamhauser, Březina, Berešík. Rozhodčí: Klíma – Fišer, Petřík

SFC Opava : 1. SK Prostějov 3:1 (1:1) Góly:

22. Bernadina

47. Radič

72. Zapalač Góly:

35. Kroupa Sestavy:

Šrom – M. Helebrand, Simerský, Žídek, Janso – Rychlý, Zavadil, Stáňa – Bernadina – Jurečka, Juřena Sestavy:

Bréda – Kroupa, Baďura, Nikolič, Janíček, Biolek, Zapletal, Machynek, Lutonský, Schuster, Sus Náhradníci:

Fendrich – Řezníček, Hrabina, Radič, Smola, Zapalač, Souček, Darmovzal, Svozil, Ščudla Náhradníci:

Mucha – Koudelka, Pančochář, Šteigel, Fládr, Pernackyj, Kovařík Rozhodčí: Proske – Kotík, Mojžíš

MFK Karviná : FK Fotbal Třinec 1:1 (0:0) Góly:

76. Budínský Góly:

75. Kušnír Sestavy:

Pastornický (46. Ciupa) – Rundič (46. Dmrž), Záhumenský, Lingr (46. Suchan), Faško (46. Guba), Krivák (46. Burda), Galuška (46. Čolič), Tusjak (46. Budínský), Dramé (46. Moravec), Ramirez (59. Wágner), Vlachovský (59. Ba Loua). Sestavy:

Adamuška (46. Bárta) – Nazareno (46. Janošík), Arroyo, Ilko (86. Nieslanik), Vaněk, Janoščín (46. Šumbera), Bedecs (46. Bedecs), Weber (64. Potůček), Šula (46. Reintam), Omasta, Cienciala (46. Hapal). Náhradníci:

Ciupa – Čolič, Smrž, Moravec, Wágner, Guba, Burda, Budínský, Suchan, Ba Loua. Náhradníci:

Bárta – Kušnír, Šumbera, Hapal, Janošík, Nieslanik, Reintam, Potůček, Niemczyk. Rozhodčí: Vojkovský Počet diváků: 100

FK Jablonec : FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N. 8:0 (4:0) Góly:

15. Acosta

20. Chramosta

33. Chramosta

37. Ikaunieks

50. Hübschman

54. Holeš

65. Doležal

67. Doležal Góly:

Sestavy:



1. poločas: Hrubý – Janković, Kubista, Břečka, Sobol – Acosta, Považanec, Fábry, Jovović – Chramosta, Ikaunieks



2. poločas: Hrubý – Holeš, Kubista, Štěpánek, Sobol – Pleštil, Breda Dom., Hübschman, Kratochvíl, Breda Dav. – Doležal Sestavy:

Masařík (Franc) – Helm (Hrnčíř), Koblížek (Munzar), Skuhravý (Váňa), Pelta (Štěpánek), Houser, Rozkovec, Daníček, Čížek (Hartman)