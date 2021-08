Zemřel Jaromír Novák, dlouholetý fotbalový reportér iDNES.cz

Po dlouhém boji s těžkou nemocí v úterý 3. srpna zemřel ve věku 74 let fotbalový novinář Jaromír Novák. Vystudoval trenérské řemeslo po boku Karla Brücknera či Vlastimila Petržely, ale svoji kariéru nasměroval jinam. Fotbalovou odbornost uplatnil jako novinář. Pracoval jedenáct let v týdeníku Gól, devět let byl reportérem MF DNES a dlouhých čtrnáct let psal pro iDNES.cz.