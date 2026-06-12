V 76 letech zemřel Petr Uličný. Bouřlivák, jenž uměl i pohladit. Sekanou jen s pivem!

Uličný zesnul po těžké a dlouhé nemoci. Poslední prvoligové angažmá měl živelný kouč symbolicky doma v Sigmě Olomouc, kterou také dovedl v roce 2012 k vítězství v českém poháru. Rodák z nedalekého Uničova byl spjatý také s Brnem, které dovedl na třetí a čtvrté místo, tedy k nejlepším výsledkům v samostatné české lize.
V roce 2015 napsal trenér autobiografii s názvem Bouřlivák John. „Býval jsem hodně zlej, vulgární a mně se líbí slušní lidé. Hodnej trenér je na hovno, to je urážka, ale slušnej je krásný! A to jsem neuměl být,“ vyprávěl pak v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Ale taky přesně věděl, kdy má hráče pohladit,“ vzpomíná někdejší brankář Zdeněk Zlámal. „To, on uměl dokonale. Věděl, kdy na hráče zařvat, ale taky vycítil, kdy udělat nějakou srandu. S tím se musíte narodit. To byla jeho jedinečnost. Dnes mohou být trenéři edukovaní, jak chtějí, ale tohle z něj dělalo pana trenéra. Nezažil jsem kouče, který by měl větší charisma než John,“ přidává Zlámal.
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Krásný člověk? Já jsem darebák, říká oslavenec Uličný
Uličného označuje za svého osudového trenéra, jako první ho totiž nasadil do ligového zápasu. Září 2006, zápas za Zlín proti Příbrami. „V pátek jsem přišel poprvé na trénink a v sobotu jsem hrál. Po zápase za mnou John přišel a říká: Mladej, to byl tvůj první ligovej zápas?! To kdybych věděl, tak tě tam nedám,“ usmívá se Zlámal.
Až později pochopil, že šlo o pověstné Uličného „šméčko,“ vtípek.
Podobných šméček natropil Uličný spoustu. Třeba když se jako trenér Sigmy procházel po Plzni před finále domácího poháru v roce 2012. „Zastavoval na ulici dámy a říkal jim: Vy jste Maruška, že ano? Já si vás moc dobře pamatuju! Ženy samozřejmě vůbec nevěděly, o co jde. My jsme se hrozně smáli,“ vykresluje Zlámal.
O pár hodin později viděl trenéra Uličného poprvé plakat. Sigma totiž získala první trofej v dějinách klubu. „Hned po zápase jsme na něho naskákali, a...“ další vzpomínky už zabarví i jeho slzy.
„Byla to bezprostřední radost. Uměl z nás dostat to nejlepší. Bojovali jsme nejenom za Sigmu, ale taky za Johna. Tak nás dokázal nastavit.“
O nudu v kabině jste se zkrátka s Petrem Uličným bát nemuseli. Zvlášť, když se dařilo. „Vzpomínám si, že nám jednou donesl do kabiny sekanou. A vynadal kapitánovi Kučerovi: Kde jsou piva?! Já sekanou bez piva nejím!“ povídá dojatě Zlámal. „A já jen seděl v rohu, pil ionťák a nechápal, co se děje!“
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