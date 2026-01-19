Chance Liga 2025/2026

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Autor: ,
  16:06
Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském kalendářním roce. Do Karviné míří i defenzivní univerzál Filip Prebsl, formu jeho angažmá kluby řeší.

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi | foto: ČTK

Pražané si na začátku zimní pauzy stáhli Camaru z hostování. Africký obránce zasáhl za Slavii do dvou přípravných duelů na soustředění ve Španělsku, do týmu z Edenu pro jarní část se ale neprobojoval a nyní míří zpět do Karviné. Pro Slezany je jeho návrat velmi důležitý, neboť v zimě přišli o druhého stopera ze základní sestavy Dávida Krčíka, jenž přestoupil do Plzně.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Také Prebsla si Slavia v zimě stáhla z hostování, a to z Mladé Boleslavi, kde patřil do základní sestavy. Z Edenu ale znovu míří pryč, tentokrát do pátého týmu prvoligové tabulky. Kluby zatím neoznámily, zda bývalý český mládežnický reprezentant bude v Karviné hostovat, nebo přijde na přestup. Se slezským mužstvem už trénuje.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  19. 1. 12:10

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.

Lepší důkaz toho, v jaké herní pohodě se teď nachází, než je jeho nedělní gól do sítě Brestu, asi nenajdete. Za půlkou hřiště ladně obešel bránícího hráče, ve vápně se kličkou vyhnul gólmanovi, a...

19. ledna 2026  11:45

Pardubický kouč Trousil: Do základní sestavy mám vytipovaných osm hráčů

Pardubický kouč Jan Trousil během utkání na Spartě.

V závěru minulého týdne ještě pardubičtí fotbalisté mrzli na umělce v Ohrazenicích, kde ve středu absolvovali náročnou tréninkovou jednotku a ve čtvrtek v prvním zimním přípravném zápase porazili...

19. ledna 2026  9:09

Africký pohár národů 2025: kompletní výsledky turnaje

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a skončil 18. ledna 2026. Ve finále Senegal porazil domácí reprezentaci 1:0 v prodloužení. Kompletní výsledky turnaje i další informace...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  19. 1. 8:41

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V...

18. ledna 2026  23:11

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.