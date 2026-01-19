Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Pražané si na začátku zimní pauzy stáhli Camaru z hostování. Africký obránce zasáhl za Slavii do dvou přípravných duelů na soustředění ve Španělsku, do týmu z Edenu pro jarní část se ale neprobojoval a nyní míří zpět do Karviné. Pro Slezany je jeho návrat velmi důležitý, neboť v zimě přišli o druhého stopera ze základní sestavy Dávida Krčíka, jenž přestoupil do Plzně.
Také Prebsla si Slavia v zimě stáhla z hostování, a to z Mladé Boleslavi, kde patřil do základní sestavy. Z Edenu ale znovu míří pryč, tentokrát do pátého týmu prvoligové tabulky. Kluby zatím neoznámily, zda bývalý český mládežnický reprezentant bude v Karviné hostovat, nebo přijde na přestup. Se slezským mužstvem už trénuje.