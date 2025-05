Dva góly dal Egypťan Mohamed Jásir. Zůstane na Stínadlech?

Nevím, to je otázka pro něj. Netýká se to jen jeho. Jsou věci, které jsou otevřené a které jasně dané. Pronásledovala ho zranění, ale když je zdravý a zvládne několik tréninků po sobě, je nebezpečný a platný.

Jak berete 11. místo?

Byli jsme na horské dráze. Úvod sezony jsme nezachytili, měl jsem černé myšlenky na odchod. Musím ocenit hráče, kteří konec nadstavby zvládli. Máme plno zraněných, po operaci. Ostatním kladu na srdce, aby trpělivě čekali na příležitost. Od pondělí maximálně pracujeme na tom, abychom odchody, které nás určitě potkají, plnohodnotně nahradili.

Změní se kádr výrazně?

Jsem zvyklý, že hráči každou půlsezonu přicházejí a odcházejí. Teď to bude hodně jmen, jsou k tomu důvody. Ale dnes je důležité si užít vítězství. Na večírku klukům poděkuju, jak se za teplický dres rvali. I když nám hra moc nešla, byli jsme schopni v závěrech body získávat, to svědčilo o velké mentální síle týmu. I bez zkušených se kluci semkli.

A vyletěl třeba Matěj Radosta.

Formu nezískáte za dva tři zápasy. Rady je na dobré cestě pochopit, že fotbal je o soubojích, agresivitě. To jediné jsem mu vytýkal. Další odborníci kladou na srdce čísla, ale ta přijdou sama. Když máte radost z fotbalu, když v 95 minutách necháte na hřišti všechno, tak i tou bolestí, únavou, porážkami si vás forma najde.

Zocelovali jste hráče na hostování, končí už tato strategie?

Od nového majitele přes sportovní vedení si nikdo nestaví vzdušné zámky. Pro klub je důležitá stabilizace díky příchodu pana Kratiny a jeho firmy. Dává víru lidem, kteří klub léta podporují. O něčem jsme s vlastníkem diskutovali, některá témata jsme otevřeli. Bude to mít vývoj. Nikdo si nemůže myslet, že během dvou tří měsíců se tým a klub změní v aspiranta na pohárové příčky. Byl bych při zemi. A všechno dělal postupnými kroky, jak i majitel avizoval.

A ta hostování?

Nikoho nebudeme prosit, aby tady hrál, to říkám od prvního dne. Když někdo skončí, tak ne proto, že bychom ho nechtěli, ale že se rozhodl jít jinam nebo vrátit do mateřského klubu. Brzy se veřejnost dozví, jak se situace vyvine. Určitě budou mít hráči nabídky, nejen ti, co tu hostovali. Pak byly určité věci i smluvně nastavené. Když už jsme nevěděli, na koho se obrátit, Sparta a Slavia nám vyšly vždy vstříc s hostováním. Nebudeme sedět se založenýma rukama, máme vytipované hráče. Věřím, že Teplice budou postupem času značka, která bude vzkvétat, a že město bude mít radost.

Mluví se o tom, že Ondřej Kričfaluši půjde do přípravy Slavie.

Musím před ním hluboce smeknout. Prožívá těžkou rodinnou tragédii, bohužel mu odešel táta. A jak to zvládl, to klobouk dolů. Ukázal, jak silná je osobnost. Jeho výkony ho opravňují být v reprezentační jedenadvacítce.

FK Teplice - Dukla Praha, generálka před startem 1. fotbalové ligy. Ondřej Kričfaluši, posila Teplic.

Jak jste bral poslední kolo, ve kterém vám už o nic nešlo?

Neznám zápas, ve kterém o nic nejde. Ani na sídlišti. Chceme po hráčích soutěživost, aby chtěli vyhrávat. Musíme je to naučit. Jsem rád za vítěznou rozlučku s diváky po nejlepším výkonu. Fanoušek, který tady nebyl, může litovat.

Šanci dostali Slovák Daniel Danihel i maličký Nigérijec Johny Auta. Jsou budoucností Teplic?

Dan už je součástí áčka díky svému sportovnímu umu. Johny ukazuje věci, které jiní hráči nemají. Čeká ho ale dlouhá cesta. Mrzí mě, že mu VAR vzal gól, jeho příběh mohl být krásný. Říkal jsem mu, že až ho dá příště, pokloním se mu já.