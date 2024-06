Takács bude naším lídrem, věří kouč teplických fotbalistů Frťala

„Zatím bych byl hodně opatrný, abych říkal, kde se budeme v této sezoně pohybovat. Příprava možná ukáže, čeho budeme schopní, ale liga bude zase jiná. Naše cíle zatím nechci specifikovat,“ vrtěl hlavou Frťala na startu letní přípravy.

Fanoušci asi budou mít po minulé úspěšné sezoně větší očekávání než jen boj o záchranu.

My jsme si už v průběhu sezony vážili toho, jak se soutěž vyvíjela, kam jsme se dostali, ale teď nám začíná další náročná sezona. Nechci říkat, že máme cíle střední skupinu či boj o záchranu, znovu do toho půjdeme s pokorou. Hráči, co tady zůstali, jsou o rok zkušenější, ale ani ostatní týmy v lize neseděly s rukama v klíně, každý posiluje, hledá hráče, co to oživí.

Jak se vám líbí tým, který máte nezvykle už na startu přípravy v podstatě kompletní?

Jsem rád, že to, co jsme si po konci ligy naplánovali, se z 90 procent dotáhlo do zdárného konce. Ty hráče jsme si vybrali, měli jsme o ně zájem. Teď musí ukázat v přípravě, jestli budou splňovat naše představy, které do nich vkládáme. Dostanou prostor, aby se adaptovali na nové spoluhráče. Bude záležet jen na nich, jak se dokážou prosadit. Rozhodně věřím, že budou konkurencí pro kluky, co tady už jsou.

Asi nejvýraznější posilou je zkušený stoper či defenzivní záložník Laco Takács, který se na Stínadla vrací po osmi letech. Co od něj čekáte? Jednoznačně pozici lídra, nechci ale, abychom na něj navalili hned hodně zodpovědnosti. Víme, že měl Laco jisté zdravotní trable, ale věříme, že ho to nebude už pronásledovat. Tréninkový proces s ním je nastavený tak, abychom něco nepřepálili a víc tomu neublížili, než pomohli. Bude to trochu specifické, ale věříme, že ho dokážeme připravit na ligu.

Laco Takács se vrací po osmi letech do Teplic, mezitím stihl angažmá ve Slavii, Mladé Boleslavi i Baníku. Poslední tři roky promarodil, ale věří, že na Stínadlech kariéru restartuje.

Dalším nováčkem je krajní obránce Jaroslav Harušťák, čím vás zaujal?

Určitě tím, že to je levonohý hráč, ti jsou napříč ligou vzácní. Věřím, že bude konkurencí pro Alberta Labíka, dostane určitě prostor a čas, aby pochopil, o čem tady kabina je, jak funguje, jaké charaktery hráčů hledáme. Bude to o vzájemné trpělivosti, ale věřím, že se časem stane jedním z důležitých hráčů. Nemá ligové zkušenosti, ale vzali jsme ho, protože v něm vidíme určitý potenciál, který začne postupně prokazovat.

Desetigólového střelce Daniela Filu, který se po úspěšném hostování v Teplicích vrátil do Slavie, by měl nahradit 21letý útočník Filip Horský. Dokáže to?

Fila si taky prošel určitým obdobím, kdy na něj byly kladené vysoké nároky, v úvodu angažmá se potýkal s tím, že možná sám ještě nebyl připravený na náročnost ligy. A Filip Horský v porovnání s Filou už nějaké zkušenosti s ligou má, nebude to pro něj neznámá. Na druhou stranu, nebude to jen o Filipovi Horském, je tu Jásir, vrátil se Tadeáš Vachoušek, snad i Abdallah Gning se po zdravotních potížích začne vracet. Určitě se nebudeme spoléhat jen na Filipa, co se týká útočné fáze. Ale myslím, že kvality ukáže, je to gólový hráč, člen mládežnické reprezentace, bude pro nás jednou z posil.

Do teplického kádru přichází i 19letý útočník Pavel Svatek, který se prosazoval v druholigovém Táborsku. Zvládne to i v první lize?

Patří mezi hráče, u nichž je otázka času, kdy začnou své kvality prokazovat i v lize. Znovu to bude o tom, aby přijal svoji roli, pochopil, že liga je náročnější, že mohou přijít problémy, co se týká rychlosti, agresivity a dalších parametrů. Ale věřím, že to zvládne, jsem rád, že se nám ho povedlo přivést.

Jaký máte plán pro letní přípravu?

Je to hodně o herní kondici, sehrajeme 5 zápasů, finální herní část bude v Polsku. Uletí to hrozně rychle, ale věřím, že se na ligu dobře připravíme.

Nebude problém, že došlo k docela hodně změnám v kádru? Stihnete za celkem krátkou dobu nováčky zapracovat do týmu?

Fluktuace je v každém týmu standardní, my jsme se už v průběhu minulé sezony připravovali na to, které pozice nás tlačí, kde potřebujeme posílit. Přivedli jsme hráče, kteří až na Takácse nemají zvučná jména ani moc ligových zkušeností, ale je to filozofie našeho klubu. Jsme nastavení tak, abychom mladé talenty postupně připravovali na ligu, věřím, že většina těch hráčů má potenciál, aby zkušenosti nasbírali a posouvali se výš a výš.