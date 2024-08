Špatná reakce, chtěl jsem hrát vabank. Porážka jde za mnou, omlouval se Frťala

„Nezbývá, než se omluvit fanouškům, tohle jde těžce za mnou. Špatně jsem reagoval na vývoj, chtěl jsem hrát vabank, ale byl to zápas blbec,“ ulevil si Frťala po páté prohře sklářů v této sezoně. Loňský účastník skupiny o Evropu má po šesti kolech na kontě jedinou výhru.

Co si říkáte, když vidíte tu bilanci? Máte jednu výhru a pět pořázek.

Je to neúspěch. Jednoznačně jsme chtěli a měli mít víc bodů. Tento zápas s Karvinou jsme měli zvládnout, i když nikdo nečekal, že to bude něco lehkého.

Porážku jste vzal na sebe, co si vyčítáte?

Že jsem vystřídal pět hráčů, chtěl jsem tím soupeře trošku překvapit. Ale nevyšlo ani to.

Měl jste s hráči důraznější pohovor?

To ne, někdy zvolíte takovou formu, jindy makovou. Já nechtěl zvyšovat hlas, ale naše předfinální řešení bylo špatné a ve druhé půli skoro každý míč za naši obranu byl problém a šance pro soupeře. Ten z pěti využil tři, my z pěti jednu. Hrubě nám to nevyšlo.

Za stavu 0:3 byli docela dlouho kvůli svalovým křečím mimo hru Havel a Trubač, hráli jste v devíti. Nebál jste se debaklu?

Určitě i tyhle pocity máte v hlavě, ale my byli v té době paradoxně pohyblivější, aktivnější, vyhrávali jsme souboje. Ale to už si to Karviná hlídala, takže jak říkám, jde to za mnou. Udělal jsem rozhodnutí, které zpětně nevrátím, ale i to patří k trenérskému životu.

Hlavičkový souboj mezi Filipem Vechetou (vlevo) a Nemanjou Mičevičem.

Jak hodnotíte debut posily Lukáše Havla?

Nechci hodnotit jeho výkon na základě jednoho utkání, věřím, že se s týmem víc sžije a bude přínosem.

Zdá se, že se vám stále nepovedlo plnohodnotně nahradit loňské opory Chaloupka s Filou, kteří odešli do Slavie.

Tohle téma už tady řešíme dva měsíce, je to házení hrachu na zeď. Není to řešitelné, Knapík s Takácsem jsou zranění, tak dostávají prostor další. Ale tentokrát to prostě nevyšlo.

Týden jste testovali záložníka Richarda Sedláčka, který působil v druholigovém nizozemském Venlu. Bude hrát v Teplicích?

Z naší strany po týdenním testování přišlo rozhodnutí, že tu bude pokračovat. Je to hráč, který hrál mnoho let druhou holandskou ligu, odešel tam jako velmi talentovaný hráč Sparty. Asi hned nezmění naši situaci, ale uvidíme, co ukáže čas.

Kapitán Daniel Trubač říkal, že jste v zápase s Karvinou nebyli hladoví jako jindy. Souhlasíte?

Určitě to nebyli hráči, které jsem vedl v předešlých utkáních. Dostali jsme od Karviné dárečky, které jsme nevyužili, z pěti šancí jsme proměnili jedinou. Kopeme iks standardek a nejsme z toho vůbec nebezpeční, to je náš dlouhodobý problém. Ale nesmíme fňukat, musíme si věci ukázat a věřit, že se to zlomí.