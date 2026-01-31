Chance Liga 2025/2026

Zlatan góly dá, uklízet bude fanoušek, věří teplický Frťala posile z Baníku

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  7:56
O vítězi sázky o úklid mezi fanouškem a šéfem fotbalových Teplic Rudolfem Řepkou trenér sklářů Zdenko Frťala na startu ligového jara vůbec nepochybuje. „Ruda vyhraje, jsem stoprocentně přesvědčený, že Zlatan góly dávat bude,“ věří trenér zimní ofenzivní posile Tomášovi Zlatohlávkovi.
Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Zadumaný kouč Teplic Zdenko Frťala. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Na rozdíl od příznivce, jenž se na sociálních sítích vedení ligového klubu za jeho angažování vysmíval: „Jestli dá ten frajer aspoň dva góly, uklidím celý stadion.“ Šéf Řepka hozenou rukavici zvedl a slíbil uklidit fanouškův byt, pokud útočník na jaře selže. A za nováčka se postavil i Frťala. „Nemám nejmenší důvod nevěřit, že nesplní, co si od něj slibujeme. A brzy to ukáže i fanouškům.“

O Zlatohlávka jste stál dlouhodobě, proč mu tak věříte, když dal za dvě půlsezony v Baníku Ostrava jediný gól?
Předtím v Pardubicích patřil mezi dva tři rozdílové hráče. A to nejen v našich vzájemných zápasech, ale svoji roli tam zvládal dlouhodobě. Myslím, že Baník je specifický klub, ne každému tam angažmá vyjde. Neznamená to, že fotbal zapomněl. Věřím v jeho schopnosti, chce vyhrávat a je připravený pro Teplice odevzdat maximum.

Je to typ dravého hráče, takové máte rád?
Já mám rád typy, které nechtějí prohrávat. Nejsou jen fotbaloví, ale mají buldočí vůli a nenávidí porážky. A v kabině jsou to ti, kteří neodpouštějí lajdáckost. Pro každého kouče je důležité mít takové hráče v týmu. Poučili jsme se z léta, i proto jsme ho přivedli.

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Co další posily? Dorazili ještě záložník Kodeš z Hradce Králové a stoper Fully ze Slavie.
Kody podstoupil menší operaci kolena a dlouho nehrál, na druhou stranu mu teď zdraví drží, vše odtrénoval, to mě těší. Je to zkušený hráč, schopný alternovat na více pozicích. Takových je málo a jeho návrat do domácího prostředí bude pozvánkou pro lidi. Odcházel skoro jako neznámý hráč a vrací se díky svému přístupu a profesionalismu s pevnou pozicí, vždyť v Hradci byl dokonce kapitánem. Fully se ze začátku rozkoukával, byl spíš takový tišší, což mě trochu vyděsilo, ale už během pobytu v Turecku naznačil, že pro nás může být alternativou ve tříčlenné i čtyřčlenné obraně, abychom stejně jako ostatní týmy mohli hrát hybridně. Měl jsem možnost ho vyzkoušet na stoperu i na levém beku, tedy na pozicích, které jsme neměli zdvojené, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.

Přišli tři hráči, odešel Daniel Trubač do Hradce Králové. Na rozdíl od minulých let jste kádr spíš rozšířili.
Registrovali jsme nabídky na dva tři hráče, i proto jsem rád, že máme majitele, který nás nenutí hráče prodávat. Kádr teď máme docela široký, ale nedávno jsem sledoval rozhovor s Pepem Guardiolou (trenérem Manchesteru City), který mluvil o tom, jakou spoustu zápasů City odehrají. Když se ho novináři zeptali, jak široký by potřeboval kádr, odpověděl 50 hráčů a dva trenéry. Tak jsem se pousmál... My jsme rádi za každého zdravého hráče, pořád máme šest sedm kluků, kteří ještě nejsou ve stoprocentním stavu. Navíc počasí je teď taky nevyzpytatelné, hrozí víc zranění. Je důležité mít širší kádr.

Pardubický útočník Tomáš Zlatohlávek se proti Spartě prosadil nekompromisní ranou do šibenice.

Víc posilovat už nebudete?
V tuhle chvíli se o tom nebavíme. Spíš o potenciálních hráčích, kteří vzejdou ze skautingu. Náš skautingový tým se vrátil z Afriky, nějaké poznatky a informace od nich máme. Na nějaké hráče se určitě podíváme, ale posilami pro áčko mohou být až v nějakém střednědobém horizontu. Klobouk dolů předtím, v jakých podmínkách v Africe hrají a trénují. Je to možná k pousmání, ale nejsou to příjemné obrázky. A nedivím se, že se chtějí posouvat jinam.

Během zimní pauzy jste odehráli jen dva přípravné zápasy, kvůli počasí jste přišli i o generálku. Jaká je to komplikace?
Dva dny jsem se připravoval na tuhle odpověď. (smích) Zase tak velká komplikace to není, ale mrzí nás to. Generálka byla domluvená na dva poločasy po šedesáti minutách, byl tam velký prostor dát šanci všem hráčům. Snad poprvé v historii, co jezdíme na soustředění, jsem měl k dispozici kompletní kádr. Nebyla možnost toho využít, jestli to bude nebo nebude komplikace nevím, nic s tím neuděláme. Počasí nás asi za něco trestá. Nestalo se to jenom nám, ale i pro mě jako pro trenéra je to k zamyšlení do příštích soustředění.

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Několikrát za sebou jste nezachytili vstup do sezony, pak jste těžko doháněli ztrátu. Věříte v úspěšný jarní start?
Každý si přeje dobrý vstup do sezony, ať hrajete o poháry nebo o záchranu. Dělali jsme si trošku legraci, když nám odpadla generálka, že nám stejně trvá pět šest zápasů, než se rozjedeme. Tak snad jsme si to o ten jeden aspoň ukrátili.

Po podzimu jste na desátém místě, tedy na hraně prostřední ligové skupiny. Co bude cílem Teplic pro jaro?
Chceme se hlavně vyhnout bojům o záchranu, ale čas ukáže. Všichni posilují, nebudou rozhodovat jména, ale jak ten tým bude soudržný, jak bude tahat jeden za druhého. To jsou důležitější faktory než jména.

Záskok vašeho asistenta Jana Rezka u národního týmu se změnil ve stálé angažmá, za svého pobočníka si ho vybral i nový kouč reprezentace Miroslav Koubek. Jak to vnímáte?
Těší mě to. Vnímám to také jako skvělou vizitku klubu, nejen Honzy. Klobouk dolů před ním, vstoupil do neznáma ještě za Jaroslava Köstla, asi si tam udělal dobré jméno. Nemyslím si, že by ho oslovili jen tak pro nic za nic, že se jmenuje Honza Rezek. Asi tam zanechal dobrou stopu, že se pro něj rozhodl i Miroslav Koubek. Pro Honzu by to mělo být inspirací, že nejen fotbalový, ale i trenérský život je nevyzpytatelný.

Jak skláři resuscitovali sira Frťalu. „Tým žije“ ddd

Ještě mu neříkají Sire, ale teplického Alexe Fergusona z něj chtějí. Ačkoli se zkraje sezony fotbaloví skláři utápěli stejně jako před rokem v depresích, svého trenéra Zdenka Frťalu bez mrknutí oka podrželi. „Někdy byl spíš on ve špatné náladě a cítil, že by měl skončil. A my se ho snažili resuscitovat,“ povzbudil ho ředitel Rudolf Řepka.

Slovenský srdcař Frťala v prvoligových Teplicích zakořenil už jako hráč a v březnu to budou tři roky, co na Stínadlech převzal trenérskou taktovku. Ještě 23 let mu chybí do Fergusonova rekordu z Manchesteru United, ale už teď za ním jdou hráči, fanoušci i vedení.

Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.

„Chceme trenéra, který za Teplice dýchá. A myslí na strategii klubu, ne na sebe a své výsledky. Zdeno je přesně takový,“ blahořečí ho Řepka. „Je z regionu, je jedním z nás a nikdy jsem neměl pocit, že by tým neměl pod kontrolou. I ve špatném období tým žil, má charakter.“

Ani sportovní ředitel Štěpán Vachoušek nezapochyboval: „Zdeno, to není žádné já, já, já. Neměl jsem dilema, zda řešit odvolání, s Rudou jsme se o tom ani nebavili.“

Trpělivost přinesla branky, body i posun v tabulce, zkraje sezony baráží vystrašení skláři přezimovali desátí, tedy ve střední skupině. „Veřejnost vnímá, že Frťa má pozici pevnou. Ještě je nad námi majitel, ale i on s námi zachoval absolutní shodu. Nechtěl o odvolání slyšet,“ prozradil Vachoušek na uvážlivého Milana Kratinu.

O pětapadesátiletém rodákovi z Nitry si nemyslí, že je jen kouč obranář. „Na dobré defenzivě si zakládá, ale není to čistě jen o bránění. Nezakazuje klukům útočit. Hráli jsme vyrovnané partie s megakluby Spartou, Slavií, Plzní. A kolikrát jsme v lize shořeli na neproměnění šancí,“ připomněl Vachoušek.

Slyšet Frťala, jak o něm nadřízení mluví, musel by se červenat. Vyzdvihují jeho člověčenství, charakter, schopnost pozitivního ovlivňování. Viz Vachoušek: „Kluky dokáže motivovat, uklidnit, držet nad nimi pevně ruku. On i celý realizák, který máme, jsou na top úrovni.“ (bek)

I sportovní ředitel cítí, že pro Frťalu je klub na prvním místě. Stejně jako pro celé vedení. „Není to trenér, který vyžaduje drahé hráče. Ale taky na nás tlačí, abychom náš tým doplnili kvalitou. Chceme stoupat, chceme být výš, to by měla být naše motivace,“ vytyčil Vachoušek. A taky... „už několikrát ze zapouzdřených diamantů vybrousil diamanty skutečné,“ děkuje mu také Řepka.

Takže Frťala jako Sir Alex Ferguson? Musel by trénovat na Stínadlech až do 78 let, aby ho dohnal. „Zatím to jede. Díky lidském faktoru,“ vnímá ředitel. „Zdenko sem patří, má absolutní důvěru a věřím, že bude tenhle příběh pokračovat.“

