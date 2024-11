Frťala po kanonádě: Herní forma není o jednom zápase, ale o třech čtyřech

Teplice, 18. 4. 2024, otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na Stínadlech. Trenér Zdenko Frťala píše do památníčku. | foto: Petr Bílek, MF DNES

V nedělní kovbojce s posledním českobudějovickým Dynamem žluto-modří nabili svoje bodové i střelecké konto a sebevědomí. Ustáli krizovou chvíli po šokujícím vyrovnání a nakonec rozebrali ligového nešťastníka 5:2. Od hrozby přímého sestupu jsou díky tomu bezpečných jedenáct bodů daleko. Šlo o jejich teprve druhou domácí výhru.

Lichotilo vám gesto fanoušků?

Já si vážím, že stojí za námi jako týmem. Nebylo jediné utkání, kdyby hráči vnímali, že nám fanoušci nevěří. Že vyvolávají moje jméno, je hezké a potěší to, ale je to jen jeden zápas. Nesmíme si myslet, že takové utkání budeme zvládat pokaždé. Znovu jsme si zahrávali s ohněm a jsme nesmírně šťastní, že jsme naše fanoušky potěšili.

Jste rád, že jste nerezignoval?

Není to o mně. Ale o tom, jak hráči za vámi jdou, jak se za vás rvou. Neustále říkám, že hráči jsou obrazem trenéra. Myšlenky, jaké mě přepadly po Karviné, už mě nenapadají. Fotbal je nevyzpytatelný. City prohrálo čtyři pět zápasů a řeší, aby se jim vrátili marodi. A je to City, které si může ukázat na kohokoli. My celou sezonu nemáme většinou čtyři hráče. Věřím, že se všichni v Teplicích budou prát o to, aby jejich pozice byly co nejpevnější. Proti Dynamu ukázali charakter.

Snad jen hráči nebyli opaření, když jste vmžiku ztratili dvoubrankový náskok, jinak ovšem celý stadion ztichl.

Fanoušci byli po druhém obdrženém gólu smutní. Spíš s prominutím nasr… Mají na to plné právo, chápu je. Ne poprvé se naši kluci dokázali vzchopit. Někdy je to i pro hráče těžké. Kdo na hřišti nestál, netuší, jaké psychické procesy probíhají v hlavách.

Bleskově jste hned dali další dva góly, takže v hlavách to zvládli?

Dneska všichni nechali na hřišti všechno, i střídající. I když fotbal nebyl moc koukatelný, musíme využít toho, co nás dovede k výsledku. Vídáme to i v evropských soutěžích. I když není fotbal občas oku líbivý, někdy je třeba začít znovu od jednoduchosti. Od přístupu, bojovnosti, agresivity a víry, že soupeře donutíte k chybám, což se proti Budějovicím povedlo. Nezakazuji hráčům, aby hráli fotbal, aby byla výstavba, postupný útok, ale někdy účel světí prostředky.

Výhra přišla před reprezentační pauzou, zlepší to atmosféru?

Určitě se nám bude dýchat líp, to je základní téma. Neslevíme z tréninku, máme čtyři reprezentanty, kteří s námi nebudou, takže si vytáhneme znovu naše talentované dorostence. A nálada bude lepší, než kdybychom to nezvládli.

Chvíli to ale vypadalo i v zápase s Budějovicemi bledě.

Náš vstup do něj byl nervózní, zklidnili jsme se až dvěma dobře zahranými standardkami. Jenže místo toho, abychom pak zvýšili na 3:0, jsme si to zkomplikovali a dvakrát inkasovali. Musím vyslovit obdiv všem hráčům, že se nepoložili a dokázali zvednout hlavy.

Po standardních situacích jste dali dokonce tři góly, věnovali jste se jim víc než jindy?

Měli jsme respekt z Budějovic, protože mají daleko vyšší hráče než my. Ale nácviku standardek jsme věnovali stejně času jako vždy, je to hlavně o kvalitě jejich zahrání. Hlavně druhý gól byl opravdu nádherný, jak kluci dokázali takhle prostrčit finální přihrávku. Zdůrazňuju pořád, že standardky dokážou hodně zápasů rozhodovat, a jsem rád, že dneska se to povedlo.

Budějovický brankář Martin Janáček zasahuje proti nebezpečné střele.

České Budějovice jsou i po čtrnácti kolech bez výhry a s obří ztrátou poslední. Dali jste jim definitivní K.O.?

Kdo tabulku sleduje, bylo mu jasné, že kdyby se nám zápas nepovedl výsledkově, Budějky by vycítily ještě větší šanci ve zbývajících utkáních podzimu bodovat. Nechci říkat, že to je pro ně konec nadějí na únik z posledního místa, mě zajímá náš výkon. Jsem rád, že to kluci nezabalili, a byť tam bylo hodně chyb, dokázali soupeře porazit krásným výsledkem.

Teplice zatím patřily k nejslabším týmům v produktivitě, pět gólů povzbudí?

Je to jedno utkání, sebevědomí sbíráte delší dobu. Herní forma není o jednom zápase, ale o třech čtyřech. Hlavní je, že jsme zvládli klíčové momenty utkání.

Teď ještě zapracovat na obraně, i v zápase s nejslabším týmem ligy byla křehká.

Recept je jediný, stále se tomu věnovat. A věřit, že chybám jde předejít. Nechci, aby hráči měli depresi, že každý míč za naší obranou je problém… ona to je pravda, ale je to o tom, jak předvídáte, jak jste připravený, co může následovat.

Co marodi, budete moct s někým v nejbližší době už počítat?

U Knapíka a Takácse je to na dobré cestě, když se věci nezkomplikují, budou připravení odehrát nějaké minuty v podzimním finiši.