Teplický kouč Frťala: Chci, ať jsou z hráčů válečníci jako proti Slavii

Vzplál autobus?

Naštěstí ne, ale aspoň z toho byla úsměvná historka. Stalo se to cestou v Žatci, klobouk dolů před dopravní firmou, za 15 minut přistavila náhradní autobus. Řidiči ubýval olej, celý motor měl od něj černý, potůčky tekly na silnici. Znalý věci zavolal policisty a hasiče, aby se předešlo problémům.

A co obrana, nebude hořet?

Jsme hrozně rádi, že se nám po odchodu Knapíka podařilo přivést nové dva stopery Dalibora Večerku a Denise Halinského. Věřím, že časem budou mít minimálně výkonnost jako Knápa. Už jsou ověřeni ligovými zápasy, do týmu zapadli bez problémů. Věřím, že jejich výkony budou mít takový charakter, že naše defenziva bude pevná.

Teplice před jarem Příprava:

Pardubice 3:0 (Gning, Horský, Harušťák)

Žižkov 3:0 (Horský, Harušťák, M. Vachoušek)

Slavia B 2:1 (Radosta, Jásir) Odešli: Knapík (Liberec), T. Vachoušek (Brno), Havelka (České Budějovice), Cykalo (Ruch), Čerepkai (Košice) Přišli: Krejčí (Hradec Králové), Halinský (Slavia), Večerka (Sparta)

Jste rád, že nejde jen o záplaty, neboť jste oba dlouhodobě chtěli?

Měli jsme je mezi sledovanými, z nějakých důvodů se to nepovedlo před rokem ani půlrokem. Že nám teď Slavia a Sparta umožnily Večerku koupit a Halinského přivést na roční hostování, mě těší. A jsem hrozně rád, že oni náš klub považují za ten, kde se můžou fotbalově rozvíjet a dělat progres, aby se stáli zkušenými ligovými hráči. Přes jejich věk nemáme strach, že by jejich výkonnost nebyla stabilní. I výkony v přípravných utkáních tomu nasvědčovaly.

Než se uzdravil Knapík, obrana haprovala. Bude pevná hned zkraje jara, aby se to neopakovalo?

O naší defenzivě bylo napsáno už hodně. Nešlo o systémové chyby, ale spíš individuálního rázu. Chybuje každý. Bohužel když udělá hrubku stoper, hrozí to nebezpečnou situací nebo gólem. A my za to byli potrestaní. Důležité bylo, že jsme se z toho vyhrabali. Těmto situacím lze předcházet, když nepodceníte některé věci a budete nastavení a koncentrovaní na to, co vaše pozice v týmu vyžaduje.

Knapík byl tichý stoper, co noví dva mladíci?

Organizace, mluvení, dirigování jsou součástí jejich výkonů. Musím říct, že zatím se víc verbálně projevuje Hali, Véča je spíš klidnější povaha. O to je agresivnější, důraznější. Není myslitelné, aby 11 hráčů na hřišti řvalo, soubor vždy potřebuje jednoho dva dirigenty. Hali je spíš ten, který to má v sobě víc nastavené.

A co Laco Takács, bude už pro jaro stoprocentně připravený po vleklých zraněních? Na podzim se vrátil skvěle.

U Laca nastaly v týdnu zase nějaké komplikace, čekáme na vyšetření. Je ubíjející, čím si znovu prošel. Úvod přípravy odtrénoval, jak mu zdraví dovolovalo, 90 procent zvládl. Ale přechody na umělou trávu, kterým se v českém prostředí nevyhnete, na něj měly vliv. Čekáme na sono.

Co do zálohy přinese bývalý reprezentant Ladislav Krejčí, který přišel z Hradce Králové?

Zatím Láďa plní přesně to, proč jsme ho do týmu chtěli. Pro zkušenosti, přístup a hlavně kvalitu. Má za sebou spoustu těžkých utkání, beze zbytku předává zkušenosti, to jsme si od něj představovali.

Sázíte i na útočníky Gninga a Jásira, kteří také zápasili s potížemi. Jsou teď už fit?

V úvodu přípravy odběhali všechno, což se stalo poprvé za dobu mého působení. Abu drží, tam žádné komplikace nejsou. A věřím, že ani nebudou. Jásir má někdy problémy se zátěží, jeho tělo asi regeneruje hůře. Doufáme, že ho zranění budou taky obcházet, i když se s tím pere. A práh bolestivosti má asi jiný. Ale když nastoupil, snažil se pro Teplice odvést maximum.

Posílíte se ještě?

Máme jednoho hráče, který by k nám mohl přijít. Věřím, že je to otázka hodin, možná pár dnů. Když se nebudu bavit o Chaloupkovi a Filovi ze Slavie, což je tady dlouhé téma.

Ještě jste se jich nevzdali?

Pokud jsme mediálně nezaregistrovali, že přestoupili nebo šli hostovat ze Slavie do jiného klubu, pořád je naděje. Nějaká procenta, že by přišli, i když určitě ne oba. Kdyby aspoň jeden z nich, přivítáme ho s otevřenou náručí.

A posila je na jaký post?

Záložník z ligy. Kreativní, ale to musí být už každý.

Jak jste zvládli přípravu?

Věřím, že jsme natrénování. Soustředění ve Špindlerově Mlýně se povedlo, pak jsme postupně přecházeli do specifických herních věcí. V Blšanech jsme využili výborné terény, tréninky jsme vesměs absolvovali na trávě, což je dobře.

Zranění se vám vyhýbala?

Ano. Bavíme se neustále o prevenci. Jak hráči trénují, tolik času by měli věnovat i starosti sami o sebe. Máme možnost využít dva tři fyzioterapeuty, to je pro nás přidaná hodnota. Náročnost tréninkového procesu to vyžaduje. Že nebyla žádná vážnější zranění, za to jsme určitě rádi. Na druhou stranu potíže provází každý tým, nebudeme se z toho hroutit. I když je to vždycky nepříjemné. Věřím, že tím, jak jsou někteří hráči víc adaptovaní na zátěž, lze tomu předejít.

Trenér Teplic Zdenko Frťala udílí na lavičce pokyny během zápasu proti Spartě.

Máte těžký los: dvakrát venku v Karviné a Mladé Boleslavi, pak doma Plzeň a cesta do Ostravy. Neděsí vás to?

Nechci, aby byli hráči vyplašení z losu. Nekoukám na něj, každý soupeř je těžký. A vezměte si, jak jsme zvládli závěr podzimu, kdy nám málokdo věřil, málokdo očekával zisk tolika bodů. Hráčům jsem připomenul poslední zápas se Slavií, který opakovali v televizi. Není to o tom, proti komu hrajeme, ale jaký máme přístup, jaké máme srdce. Chci, aby z hráčů byli válečníci, kteří budou dřít, kteří budou soupeři znechucovat každou vteřinu na hřišti. Toho se musíme pořád držet. Jak podlehneme pocitu, že jsme profesoři a páni fotbalisti, může nás to hrubě vytrestat.

Jaké máte ambice? Loni jste hráli skupinu o Evropu.

Mám na to pořád reálný pohled. Stále se chceme vyhnout bojům o záchranu, to je náš cíl.