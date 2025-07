Stopera Teplice potřebují hlavně pro případ, že by se zrealizoval přestup Ondřeje Kričfalušiho do zahraničí. Objev minulé sezony o odchodu vyjednává. „Každému hráči, nejen jemu, přejeme, aby si ve fotbale stavěl co nejvyšší cíle. Kdyby se mu povedl lukrativní přestup, i pro teplický klub bude odměna, že tu byl hráč, který bude hrát třeba italskou ligu,“ naznačil trenér, kam by mohly vést kroky 21letého exslávisty.

V útoku chce mít větší konkurenci i proto, že tepličtí rekruti moc gólů v minulé sezoně nenastříleli. Pulkrab jeden, Kozák má na kontě nulu a Náprstek se trefil sice sedmkrát, ale „jen“ za druholigovou Chrudim.

V páteční přípravě proti nováčkovi druhé ligy Ústí (3:2) se útočníci prosadili, Kozák z penalty, ze hry uzdravený Pavel Svatek.

„Tohle jsou pro ně impulzy do další práce. Jsou to věci, které v předešlé sezoně neměli možnost zažít. Pavel (Svatek) kvůli zranění, Kozák toho moc neodehrál. Je dobře, že proti Ústí se dostal do šancí i Pulky (Pulkrab), je otázka času, kdy góly začne dávat,“ nepochybuje Frťala. Zatím nejnovější teplická ofenzivní posila Matěj Náprstek ještě nehrál, měl zdravotní potíže. „Nic vážného, jen mu bylo nevolno.“

Frťalu těší, že se vyjasnila situace kolem lídra Daniela Trubače. Lákala ho Olomouc, která bude hrát Evropskou ligu, ale nakonec zůstane na Stínadlech.

„Bude mít čistší hlavu. Bylo na něm vidět, že není jednoduché tohle nevnímat.“ Olomouc z teplického pohledu nepředložila zajímavou nabídku (mluví se o sedmi milionech korun), ještě před příchodem nového majitele Milana Kratiny by ale i za takových podmínek nejspíš Trubač odešel.

Daniel Trubač z Teplic slaví gól proti Slovácku.

„Naštěstí už k tomu nejsme nucení. Představy některých klubů jsou nereálné a v Trubově případě to tak bylo. Někdo řekne, za rok mu končí smlouva, bude zadarmo, ale za tu dobu se může stát ještě hodně.“

Kouč nemá strach, že by neúspěšné námluvy s Olomoucí klíčového záložníka poznamenaly. „Určitě to neovlivní jeho přístup. Klukům vždy říkám, žijte každým dnem, ne tím, co bude za týden, za měsíc. Dělejte všechno, abyste byli zdraví, odpočatí. Nikdy nevíte, jak s vámi osud zamává.“

Třeba jako s bekem Jaroslavem Harušťákem. V nedávném přípravném utkání Teplic proti rezervě Sparty si obnovil zranění kolena a bude muset na operaci. „Má všechno přetržené, stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Chybět bude nejméně devět až deset měsíců,“ mrzí trenéra.