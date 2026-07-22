Zaskočený Frťala: Já a trenér nároďáku? Polil mě horký pot, necítím se na to

Paradoxně i na Stínadlech pracuje na stejném úkolu, jaký čeká na nástupce Miroslava Koubka v nároďáku: urputný herní projev přikrášlit natolik, aby fanoušky hladil po duši, zároveň aby kromě zábavy přinášel i body. „Hráči to přijali, fotbal je logicky víc baví,“ vnímá slovenský kouč po přípravě, v níž skláři neinkasovali. Udrží sérii i do sobotní ligové premiéry na domácí trávě s Bohemians 1905?
Co říkáte tomu, že i vaše jméno se někde skloňuje v souvislosti s novým trenérem reprezentace?
Polil mě horký pot, proto nic v novinách a na sítích nečtu. To jsou témata, která určitě potěší, ale tohle slyším poprvé. Nicméně já se zatím na roli trenéra reprezentace necítím, to říkám otevřeně.
Váš asistent Jan Rezek už v národním týmu pracoval.
Byli jsme rádi, že jsme měli dva členy na posledním mistrovství světa, tedy i fyzioterapeuta Ondru Klementa. Kluci se vrátili obohacení o zážitky a zkušenosti. Já to ale rád nechám trenérským kolegům.
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Tématem teplického léta je atraktivnější herní projev. Daří se to?
Bavili jsme se celou minulou sezonu o tom, ať jsme odvážnější, kreativnější. Tyhle prvky jsme se snažili v přípravě do našeho způsobu hry zařadit. I díky příchodu nových hráčů, kteří do týmu zapadli. Není jediný zpochybňující element, který by je nezačlenil správně do kabiny. Někdy může být problém adaptace, tady vše funguje bez problémů.
Co když líbivější projev nebude přinášet body? Ustoupíte z něj?
Každý trenér řekne, že chce ušít systém na hráče, které má. Při mém vstupu do áčka jsme měli záchranářské problémy, tomu musíte přizpůsobit styl hry. Každá sezona se nějak vyvíjí, i tým se mění. V tréninku pracujete neustále, aby fotbal bavil. Lidi chodí na to, aby skoro každé utkání vypadalo jako zápas o světový bronz Francie – Anglie.
V něm padlo deset gólů, ale prakticky se nebránilo.
Někdy musíte hrát účelně a dělat věci, které nejsou oku líbivé. Určitě se nějaké věci budou posouvat. Vidím, že hráči to přijali, že je hezčí fotbal baví víc, což je logické. Ale uvidíme, jak bude vypadat odvaha v lize pod fanoušky a tlakem. Tam se ukáže, jaké všichni máme koule.
Tvořivost do středové řady přinesl Marcel Čermák, posila z Dukly. Bude on faktorem X?
Delší dobu patřil mezi konstruktivní a kreativní hráče, kteří jsou schopní stát se režiséry v jakémkoli týmu. Jsme spokojení, jak našli společnou řeč s Fortelným ve středu pole za tak krátkou dobu. Jejich sehranost je, nechci říkat až obdivuhodná, ale přijde mi, jako by spolu hráli tři roky. To je dobrá indicie. Vlastně i Forty je pro nás posila, protože loni marodil a ztratil formu. Teď už můžu říct, že se i útočník Auta půlku minulé sezony protrápil se zánětem paty. Posilou je po zranění také Harušťák.
Teplické léto
Přišli: Vientiess (Liepaja), Garzha (Daugavpils), Taraduda (Trnava, na snímku), Beránek (návrat z Chrudimi), Čermák (Dukla).
Odešli: Halinský a Fully (návrat do Slavie), Nyarko (návrat do Liberce).
Příprava: Trnava 2:0, Příbram 0:0, Táborsko 3:0, Wacker Innsbruck 3:0,Ružomberok 3:0
Start ligy: sobota v 17.00 Teplice - Bohemians, 1. srpna v 17.00 Liberec - Teplice, 8. srpna v 17.00 Teplice - Plzeň.
Pere se ve vás věčné dilema účelný versus hezký fotbal?
Měníte způsob hry a rozestavení, protože to je moderní trend a fotbal se takhle vyvíjí. Neznamená to, že přijde první druhý třetí zápas a budeme z toho chtít cuknout. Ono se krásně poslouchá, hraješ hezky, lidi to baví, na konci jsou ale body a umístění. Jsou extrémy, kdy nelíbivým fotbalem získáváte body, svého času třeba Chelsea. Ale my nehodnotíme ostatní kluby. Zajímá mě, jak se my prezentujeme, jaký mají hráči přístup, jak jsou ochotni a schopni na sobě pracovat, jak vnímají tréninkový proces. Výsledkem je duch kabiny, parta, skupina, která věří, že i když se rozhodneme pro nějaký způsob hry, bude umět zareagovat i v průběhu hry.
Jaká byla příprava?
Výsledkově povedená, neobdrželi jsme branku. Určitě si nebudeme myslet, že jsme neporazitelní a bezchybní. Jsem rád, že nás nepotkalo vážnější zranění, to je pro každého trenéra dobrá zpráva. Hráli jsme s dvěma slovenskými prvoligovými soupeři Trnavou a Ružomberkem, byla to výborná konfrontace. A my jsme byli schopní prosadit se hezkými akcemi a góly. Každý hráč si dělá profil v přípravných zápasech, my si to vyhodnocujeme.
Nedostali jste ani gól, ač lídr defenzivní linie Denis Halinský se vrátil do Slavie. Překvapení?
Denisovou hlavní předností byla defenzivní fáze, rychlost, čtení hry, což by měli moderní obránci splňovat. Ještě konstruktivní rozehrávka mu dělala částečně potíže, ale to už jsou problémy Slavie. (úsměv) Vedli jsme pár diskusí s panem majitelem, jestli by nemohl zůstat. Třeba se tu Denis ještě někdy objeví, což by nikomu nevadilo. Kluci, kteří alternovali na těchto pozicích, v přípravě naše herní plány plnili. Všichni jsou nahraditelní. Progres Denise byl nadstandardní, to může čekat nově příchozí.
Tedy i Ukrajince Taradudu a Lotyše Vientiesse?
Kdyby neměli kvality, nejsou tady. Třeba Vientiess odehrál druhou ligu v Chrudimi, má konstruktivní rozehrávku, klid, čtení hry. Důležité bylo, že oni k nám taky chtěli, což je pro sportovní vedení nejdůležitější. Nechci říkat, že se poperou o místo, je tam i Jakubko, konkurence u stoperů je kvalitní. Pro koho se rozhodnu – o Véčovi nemluvíme – to si nechám pro sebe.
Dalibor Večerka jako dispečer obrany zůstává, přitom se mluvilo o zájmu Zbrojovky Brno.
Levonozí stopeři jsou atraktivní zboží. Nejen obránci, ale všeobecně mají leváci svoje čaro, kouzlo. Trochu víc lahodí oku. Kolem Véči se vedla mediální i interní témata a jsem hrozně rád, jak jsme zareagovali. Rozhodl se u nás pokračovat, odehrál tady skoro celou sezonu. Těší mě, že zůstává.
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Ještě hledáte posily?
Věci jsou v běhu. Teď se nezabýváme tím, který post nás trápí, který je potřeba posílit. Je čas, abychom některé hráče sledovali nebo dotáhli. Nebudu konkrétní, nechci říkat, že nás pálí post stopera. Vůbec. Hráči v přípravných utkáních prokázali, že konkurence se zvýšila.
Na soustředění necestovali brankář Ludha a záložník Jukl. Znamená to něco ohledně jejich pozice?
Každá nominace se zpochybňuje, na mistrovství světa, na soustředění i na zápas. Jsou určité počty, kolik lidí na podujatia jezdí. Že je aféra, že s námi nebyli Ludha a Jukl? Být zdravý Svatek, nevešli by se jiní. Absolutně z toho nedělám bublinu, pro mě to je normální chod klubu. Jsou zpět v tréninkovém procesu – a jestli jsou na transferu? Tam jsou všichni hráči. Všem jsme řekli, že když na kohokoli přijde nabídka, jsme ochotni jednat. Každému jsem jeho situaci vysvětlil.
Letos se kádr moc neměnil, odchodů je minimum, jste za to rád?
Vždycky když přijdu do kabiny na začátku přípravy a vidím tam stejné hráče, říkám, že je můj neúspěch, že se nikdo neprodal. Že ti dva nebyli na soustředění, neznamená, že s nimi nepočítáme. Každý hráč je prodejný, každý má možnost klub opustit, ale nebude to tak: Dobrý, běžte kam chcete.
I v přípravě se dařilo odchovanci Idrisu Hopimu, kometě závěru sezony. Co od něj čekáte?
Na konci soutěže jsme si řekli, že Idrise chceme chránit. Naznačil obrovský potenciál. Jsme rádi, že na to v létě absolutně bez problémů navázal, ať kondicí, nebo herními věcmi. Může se stát, že někdy přijde výpadek formy, ale všichni jsme překvapení, jak si s náročným dospělým fotbalem dokáže poradit.
Majitel klubu Milan Kratina vyhlásil cíl střední skupinu, nesníte někdy také o vrchní?
Fotbal je nevyzpytatelný, ale byl by to šok. Což je možná silné slovo. Stavíme si reálné cíle. Jak říká pan majitel, pro nás je důležité, aby noví hráči klub posouvali v kvalitě hry. Co z toho vypluje, je jen na nás.
Vedení: Při porodních bolestech trenéra podržíme
Už žádná nuda! Fotbalové Teplice chtějí v letošní lize přepnout z šedivého herního stylu na atraktivní, i kdyby tahle změna zpočátku měla mít vliv na výsledky. „Víme, že můžou přijít porodní bolesti a určitě nebudeme panikařit, když výsledky hned nebudou. Trenér bude mít naši podporu, protože chceme hrát atraktivně a mít na Stínadlech fanoušky, kteří budou fandit hezkým akcím a gólům,“ přeje si teplický ředitel Rudolf Řepka.
Nezáživnou hru, založenou hlavně na pevné defenzivě, fanoušci sklářům vyčítali možná víc než podprůměrné výsledky a pád do skupiny o záchranu. Na podzim by měli vidět víc kreativity. „Samozřejmě to nevyjde pokaždé, ale budeme se snažit o atraktivní fotbal,“ slibuje šéf.
Pilířem této proměny má být tvořivý záložník Marcel Čermák, největší letní posila Teplic. „Přivést ho bylo složité, kroužilo kolem něj víc vlčáků,“ přiznává sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Ať si jdete dneska pro kohokoliv, je to boj. Hráčů tolik není, kluby si mohou dovolit za ně utratit velké peníze. Ale my jsme trh monitorovali komplexně a jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout posily, které jsme si vytipovali,“ těší bývalého reprezentanta.
Dalšími novými tvářemi jsou stoper Oskars Vientiess, další obránce Denys Taraduda a ofenzivní záložník Artem Garzha. „Velké pozitivum vidím v tom, že od nás neodcházelo tolik hráčů jako v předešlých letech, kdy jsme jich měli hodně na hostování. Toho už se chceme do budoucna vyvarovat. Neříkám, že neuděláme už žádného hráče na hostování, ale momentálně tady nikoho nemáme.“
I to je nová strategie Teplic po nástupu majitele Milana Kratiny. „Cítíme, že když přijde na hostování hráč, tak nám může pomoct sportovně, ale pro nás je důležitá i udržitelnost. Chceme to postavit na našich hráčích. Třeba za ně dáme nějakou větší korunu, ale budeme mít vizi, že je ještě za větší korunu přeprodáme,“ vysvětluje Řepka, proč už si nechce hráče půjčovat. „Může se stát, že nějaký post budeme potřebovat doplnit hostováním. Ale primárně budeme vždy cílit na vlastní hráče.“
Slabinou Teplic může být útok, klasického střelce v letním období klub nepřivedl. Vedení věří, že se prosadí útočníci ze stávajícího kádru. Třeba zimní novic Tomáš Zlatohlávek, jenž na jaře ani jednou neskóroval. „Věříme, že Zlaťákovi tento půlrok pomůže, aby góly začal dávat. Umí to!“ je přesvědčený Vachoušek. „A jsou tu i další – Pulkrab, Svatek, Kozák i talent Hopi. Pevně věříme, že nebude ležet na jednom útočníkovi, ale rozloží se to.“
Kdyby ne, pořád je možnost tým doplnit. „Čas je do září, uvidíme, co trh nabídne. Pořád máme další hráče vytipované, sledujeme všechny posty, nejen útočníky.“
Překvapit mohou Teplice i nějakým africkým esem, jak se to povedlo například s ofenzivním klenotem z Nigérie Johnem Autou. Skautingové oddělení v Africe během pauzy vytipovalo další hráče. „Zrovna tu máme dva. Mají dost času na to, aby se tu aklimatizovali a přesvědčili, že s nimi budeme moct počítat. Skautingové oddělení pracuje skvěle, dost hráčů se třeba přes dorost nebo béčko dostane až do ligového kádru,“ oceňuje Vachoušek.
Kredit klubu mezi hráči zvýšila loňská změna majitele i plánovaná rekonstrukce Stínadel v moderní arénu. „Jednoznačně nám to pomáhá. Nový stadion je sice vize 2029, ale už když jsme se byli podívat v Pardubicích a Hradci Králové, kde také rekonstruovali stadion, říkali nám, že to mělo mezi hráči velkou odezvu, když je tam lákali. A můžu potvrdit, že to podobně funguje i u nás,“ kývne Řepka.
Nový stánek je pro hráče přitažlivý z více důvodů. „Infrastruktura dělá moc, není to jen o pocitu z hezké kabiny, ale i třeba o kvalitní regeneraci, která je nutná pro rozvoj hráčů.“ Moderní arénu berou jako důležitý bonus. „Chtějí mít dobrý plat, ale mají i svoje sny. Dostat se do velkých klubů, ideálně do top pěti evropských lig. A kvalitní péče o tělo jim k tomu může pomoct,“ tvrdí šéf.
A nakonec to třeba zúročí i klub. „Víme, jakou máme pozici na fotbalové mapě, proto potřebujeme co nejlepší zázemí. Hráčům nabídneme co nejlepší podmínky, rozvineme je tady a pošleme dál, nejlépe do nejlepších soutěží v Evropě,“ představil Řepka teplickou vizi.