Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Zaskočený Frťala: Já a trenér nároďáku? Polil mě horký pot, necítím se na to

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  15:09
Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris...
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický...
Majitel fotbalových Teplic Milan Kratina na předsezonní tiskové konferenci.
46 fotografií
A trenérem české fotbalové reprezentace se stát nechcete? Vždyť vaše jméno se skloňuje mezi kandidáty! Když tenhle nečekaný dotaz šéf teplické lavičky Zdenko Frťala uslyšel, vytřeštil oči, jako by právě spatřil Yettiho. „Zatím se na to necítím,“ zavrtěl hlavou na předligové tiskové konferenci.

Paradoxně i na Stínadlech pracuje na stejném úkolu, jaký čeká na nástupce Miroslava Koubka v nároďáku: urputný herní projev přikrášlit natolik, aby fanoušky hladil po duši, zároveň aby kromě zábavy přinášel i body. „Hráči to přijali, fotbal je logicky víc baví,“ vnímá slovenský kouč po přípravě, v níž skláři neinkasovali. Udrží sérii i do sobotní ligové premiéry na domácí trávě s Bohemians 1905?

Co říkáte tomu, že i vaše jméno se někde skloňuje v souvislosti s novým trenérem reprezentace?
Polil mě horký pot, proto nic v novinách a na sítích nečtu. To jsou témata, která určitě potěší, ale tohle slyším poprvé. Nicméně já se zatím na roli trenéra reprezentace necítím, to říkám otevřeně.

Váš asistent Jan Rezek už v národním týmu pracoval.
Byli jsme rádi, že jsme měli dva členy na posledním mistrovství světa, tedy i fyzioterapeuta Ondru Klementa. Kluci se vrátili obohacení o zážitky a zkušenosti. Já to ale rád nechám trenérským kolegům.

Kratina o korupční kauze: Musí zmizet zápasy, kde vás zaříznou. Liga je čistější

Tématem teplického léta je atraktivnější herní projev. Daří se to?
Bavili jsme se celou minulou sezonu o tom, ať jsme odvážnější, kreativnější. Tyhle prvky jsme se snažili v přípravě do našeho způsobu hry zařadit. I díky příchodu nových hráčů, kteří do týmu zapadli. Není jediný zpochybňující element, který by je nezačlenil správně do kabiny. Někdy může být problém adaptace, tady vše funguje bez problémů.

Co když líbivější projev nebude přinášet body? Ustoupíte z něj?
Každý trenér řekne, že chce ušít systém na hráče, které má. Při mém vstupu do áčka jsme měli záchranářské problémy, tomu musíte přizpůsobit styl hry. Každá sezona se nějak vyvíjí, i tým se mění. V tréninku pracujete neustále, aby fotbal bavil. Lidi chodí na to, aby skoro každé utkání vypadalo jako zápas o světový bronz Francie – Anglie.

V něm padlo deset gólů, ale prakticky se nebránilo.
Někdy musíte hrát účelně a dělat věci, které nejsou oku líbivé. Určitě se nějaké věci budou posouvat. Vidím, že hráči to přijali, že je hezčí fotbal baví víc, což je logické. Ale uvidíme, jak bude vypadat odvaha v lize pod fanoušky a tlakem. Tam se ukáže, jaké všichni máme koule.

Tvořivost do středové řady přinesl Marcel Čermák, posila z Dukly. Bude on faktorem X?
Delší dobu patřil mezi konstruktivní a kreativní hráče, kteří jsou schopní stát se režiséry v jakémkoli týmu. Jsme spokojení, jak našli společnou řeč s Fortelným ve středu pole za tak krátkou dobu. Jejich sehranost je, nechci říkat až obdivuhodná, ale přijde mi, jako by spolu hráli tři roky. To je dobrá indicie. Vlastně i Forty je pro nás posila, protože loni marodil a ztratil formu. Teď už můžu říct, že se i útočník Auta půlku minulé sezony protrápil se zánětem paty. Posilou je po zranění také Harušťák.

Teplické léto

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Denys...

Přišli: Vientiess (Liepaja), Garzha (Daugavpils), Taraduda (Trnava, na snímku), Beránek (návrat z Chrudimi), Čermák (Dukla).

Odešli: Halinský a Fully (návrat do Slavie), Nyarko (návrat do Liberce).

Příprava: Trnava 2:0, Příbram 0:0, Táborsko 3:0, Wacker Innsbruck 3:0,Ružomberok 3:0

Start ligy: sobota v 17.00 Teplice - Bohemians, 1. srpna v 17.00 Liberec - Teplice, 8. srpna v 17.00 Teplice - Plzeň.

Pere se ve vás věčné dilema účelný versus hezký fotbal?
Měníte způsob hry a rozestavení, protože to je moderní trend a fotbal se takhle vyvíjí. Neznamená to, že přijde první druhý třetí zápas a budeme z toho chtít cuknout. Ono se krásně poslouchá, hraješ hezky, lidi to baví, na konci jsou ale body a umístění. Jsou extrémy, kdy nelíbivým fotbalem získáváte body, svého času třeba Chelsea. Ale my nehodnotíme ostatní kluby. Zajímá mě, jak se my prezentujeme, jaký mají hráči přístup, jak jsou ochotni a schopni na sobě pracovat, jak vnímají tréninkový proces. Výsledkem je duch kabiny, parta, skupina, která věří, že i když se rozhodneme pro nějaký způsob hry, bude umět zareagovat i v průběhu hry.

Jaká byla příprava?
Výsledkově povedená, neobdrželi jsme branku. Určitě si nebudeme myslet, že jsme neporazitelní a bezchybní. Jsem rád, že nás nepotkalo vážnější zranění, to je pro každého trenéra dobrá zpráva. Hráli jsme s dvěma slovenskými prvoligovými soupeři Trnavou a Ružomberkem, byla to výborná konfrontace. A my jsme byli schopní prosadit se hezkými akcemi a góly. Každý hráč si dělá profil v přípravných zápasech, my si to vyhodnocujeme.

Nedostali jste ani gól, ač lídr defenzivní linie Denis Halinský se vrátil do Slavie. Překvapení?
Denisovou hlavní předností byla defenzivní fáze, rychlost, čtení hry, což by měli moderní obránci splňovat. Ještě konstruktivní rozehrávka mu dělala částečně potíže, ale to už jsou problémy Slavie. (úsměv) Vedli jsme pár diskusí s panem majitelem, jestli by nemohl zůstat. Třeba se tu Denis ještě někdy objeví, což by nikomu nevadilo. Kluci, kteří alternovali na těchto pozicích, v přípravě naše herní plány plnili. Všichni jsou nahraditelní. Progres Denise byl nadstandardní, to může čekat nově příchozí.

Tedy i Ukrajince Taradudu a Lotyše Vientiesse?
Kdyby neměli kvality, nejsou tady. Třeba Vientiess odehrál druhou ligu v Chrudimi, má konstruktivní rozehrávku, klid, čtení hry. Důležité bylo, že oni k nám taky chtěli, což je pro sportovní vedení nejdůležitější. Nechci říkat, že se poperou o místo, je tam i Jakubko, konkurence u stoperů je kvalitní. Pro koho se rozhodnu – o Véčovi nemluvíme – to si nechám pro sebe.

Dalibor Večerka jako dispečer obrany zůstává, přitom se mluvilo o zájmu Zbrojovky Brno.
Levonozí stopeři jsou atraktivní zboží. Nejen obránci, ale všeobecně mají leváci svoje čaro, kouzlo. Trochu víc lahodí oku. Kolem Véči se vedla mediální i interní témata a jsem hrozně rád, jak jsme zareagovali. Rozhodl se u nás pokračovat, odehrál tady skoro celou sezonu. Těší mě, že zůstává.

Stínadla 2.0, projekt hotový. Ale povolení tu trvá jako v Kongu, děsí majitele

Ještě hledáte posily?
Věci jsou v běhu. Teď se nezabýváme tím, který post nás trápí, který je potřeba posílit. Je čas, abychom některé hráče sledovali nebo dotáhli. Nebudu konkrétní, nechci říkat, že nás pálí post stopera. Vůbec. Hráči v přípravných utkáních prokázali, že konkurence se zvýšila.

Na soustředění necestovali brankář Ludha a záložník Jukl. Znamená to něco ohledně jejich pozice?
Každá nominace se zpochybňuje, na mistrovství světa, na soustředění i na zápas. Jsou určité počty, kolik lidí na podujatia jezdí. Že je aféra, že s námi nebyli Ludha a Jukl? Být zdravý Svatek, nevešli by se jiní. Absolutně z toho nedělám bublinu, pro mě to je normální chod klubu. Jsou zpět v tréninkovém procesu – a jestli jsou na transferu? Tam jsou všichni hráči. Všem jsme řekli, že když na kohokoli přijde nabídka, jsme ochotni jednat. Každému jsem jeho situaci vysvětlil.

Letos se kádr moc neměnil, odchodů je minimum, jste za to rád?
Vždycky když přijdu do kabiny na začátku přípravy a vidím tam stejné hráče, říkám, že je můj neúspěch, že se nikdo neprodal. Že ti dva nebyli na soustředění, neznamená, že s nimi nepočítáme. Každý hráč je prodejný, každý má možnost klub opustit, ale nebude to tak: Dobrý, běžte kam chcete.

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák z Teplic slaví svůj gól.
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi (ve žlutém).
Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Oskars Vientiess.
46 fotografií

I v přípravě se dařilo odchovanci Idrisu Hopimu, kometě závěru sezony. Co od něj čekáte?
Na konci soutěže jsme si řekli, že Idrise chceme chránit. Naznačil obrovský potenciál. Jsme rádi, že na to v létě absolutně bez problémů navázal, ať kondicí, nebo herními věcmi. Může se stát, že někdy přijde výpadek formy, ale všichni jsme překvapení, jak si s náročným dospělým fotbalem dokáže poradit.

Majitel klubu Milan Kratina vyhlásil cíl střední skupinu, nesníte někdy také o vrchní?
Fotbal je nevyzpytatelný, ale byl by to šok. Což je možná silné slovo. Stavíme si reálné cíle. Jak říká pan majitel, pro nás je důležité, aby noví hráči klub posouvali v kvalitě hry. Co z toho vypluje, je jen na nás.

Vedení: Při porodních bolestech trenéra podržíme

Už žádná nuda! Fotbalové Teplice chtějí v letošní lize přepnout z šedivého herního stylu na atraktivní, i kdyby tahle změna zpočátku měla mít vliv na výsledky. „Víme, že můžou přijít porodní bolesti a určitě nebudeme panikařit, když výsledky hned nebudou. Trenér bude mít naši podporu, protože chceme hrát atraktivně a mít na Stínadlech fanoušky, kteří budou fandit hezkým akcím a gólům,“ přeje si teplický ředitel Rudolf Řepka.

Nezáživnou hru, založenou hlavně na pevné defenzivě, fanoušci sklářům vyčítali možná víc než podprůměrné výsledky a pád do skupiny o záchranu. Na podzim by měli vidět víc kreativity. „Samozřejmě to nevyjde pokaždé, ale budeme se snažit o atraktivní fotbal,“ slibuje šéf.

Pilířem této proměny má být tvořivý záložník Marcel Čermák, největší letní posila Teplic. „Přivést ho bylo složité, kroužilo kolem něj víc vlčáků,“ přiznává sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Ať si jdete dneska pro kohokoliv, je to boj. Hráčů tolik není, kluby si mohou dovolit za ně utratit velké peníze. Ale my jsme trh monitorovali komplexně a jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout posily, které jsme si vytipovali,“ těší bývalého reprezentanta.

Fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Teplický Idris Hopi (ve žlutém).

Dalšími novými tvářemi jsou stoper Oskars Vientiess, další obránce Denys Taraduda a ofenzivní záložník Artem Garzha. „Velké pozitivum vidím v tom, že od nás neodcházelo tolik hráčů jako v předešlých letech, kdy jsme jich měli hodně na hostování. Toho už se chceme do budoucna vyvarovat. Neříkám, že neuděláme už žádného hráče na hostování, ale momentálně tady nikoho nemáme.“

I to je nová strategie Teplic po nástupu majitele Milana Kratiny. „Cítíme, že když přijde na hostování hráč, tak nám může pomoct sportovně, ale pro nás je důležitá i udržitelnost. Chceme to postavit na našich hráčích. Třeba za ně dáme nějakou větší korunu, ale budeme mít vizi, že je ještě za větší korunu přeprodáme,“ vysvětluje Řepka, proč už si nechce hráče půjčovat. „Může se stát, že nějaký post budeme potřebovat doplnit hostováním. Ale primárně budeme vždy cílit na vlastní hráče.“

Slabinou Teplic může být útok, klasického střelce v letním období klub nepřivedl. Vedení věří, že se prosadí útočníci ze stávajícího kádru. Třeba zimní novic Tomáš Zlatohlávek, jenž na jaře ani jednou neskóroval. „Věříme, že Zlaťákovi tento půlrok pomůže, aby góly začal dávat. Umí to!“ je přesvědčený Vachoušek. „A jsou tu i další – Pulkrab, Svatek, Kozák i talent Hopi. Pevně věříme, že nebude ležet na jednom útočníkovi, ale rozloží se to.“

Kdyby ne, pořád je možnost tým doplnit. „Čas je do září, uvidíme, co trh nabídne. Pořád máme další hráče vytipované, sledujeme všechny posty, nejen útočníky.“

Překvapit mohou Teplice i nějakým africkým esem, jak se to povedlo například s ofenzivním klenotem z Nigérie Johnem Autou. Skautingové oddělení v Africe během pauzy vytipovalo další hráče. „Zrovna tu máme dva. Mají dost času na to, aby se tu aklimatizovali a přesvědčili, že s nimi budeme moct počítat. Skautingové oddělení pracuje skvěle, dost hráčů se třeba přes dorost nebo béčko dostane až do ligového kádru,“ oceňuje Vachoušek.

Kredit klubu mezi hráči zvýšila loňská změna majitele i plánovaná rekonstrukce Stínadel v moderní arénu. „Jednoznačně nám to pomáhá. Nový stadion je sice vize 2029, ale už když jsme se byli podívat v Pardubicích a Hradci Králové, kde také rekonstruovali stadion, říkali nám, že to mělo mezi hráči velkou odezvu, když je tam lákali. A můžu potvrdit, že to podobně funguje i u nás,“ kývne Řepka.

Nový stánek je pro hráče přitažlivý z více důvodů. „Infrastruktura dělá moc, není to jen o pocitu z hezké kabiny, ale i třeba o kvalitní regeneraci, která je nutná pro rozvoj hráčů.“ Moderní arénu berou jako důležitý bonus. „Chtějí mít dobrý plat, ale mají i svoje sny. Dostat se do velkých klubů, ideálně do top pěti evropských lig. A kvalitní péče o tělo jim k tomu může pomoct,“ tvrdí šéf.

A nakonec to třeba zúročí i klub. „Víme, jakou máme pozici na fotbalové mapě, proto potřebujeme co nejlepší zázemí. Hráčům nabídneme co nejlepší podmínky, rozvineme je tady a pošleme dál, nejlépe do nejlepších soutěží v Evropě,“ představil Řepka teplickou vizi.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Hráli jsme s hrdostí a pokorou, tvrdí po finále vyloučený Argentinec Fernández

Argentinec Enzo Fernández tleská rozhodčímu Slavku Vinčičovi ve finále MS.

Zatímco mezinárodní federace FIFA zahájila vyšetřování chování jeho týmu po závěrečném hvizdu finále mistrovství světa, on své parťáky brání. Vyloučený fotbalista Enzo Fernández prohlásil, že...

22. července 2026  15:13

Zaskočený Frťala: Já a trenér nároďáku? Polil mě horký pot, necítím se na to

Trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala na předsezonní tiskové konferenci.

A trenérem české fotbalové reprezentace se stát nechcete? Vždyť vaše jméno se skloňuje mezi kandidáty! Když tenhle nečekaný dotaz šéf teplické lavičky Zdenko Frťala uslyšel, vytřeštil oči, jako by...

22. července 2026  15:09

Hradec tu nikdo nezná, většina lidí čeká postup, přibližuje novinář z Tromsö

Romssa Arena. Na tomto stadionu v Tromsö, který pojme něco přes 6000 diváků, se...

Bylo to pro oba fotbalové kluby od chvíle, kdy se dozvěděly, že se ve druhém předkole Evropské ligy spolu utkají, hodně podobné. Hradec Králové i Tromsö se snažily o soupeři získat co nejvíc...

22. července 2026  14:18

Změní se oraniště na anglický pažit? Lize pomůžou experti, oznámila LFA

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

Stav fotbalových hřišť, který je v nejvyšší české lize kritizován dlouhodobě, by se v budoucnu mohl vyrovnat světovému měřítku. Ligová asociace uzavřela dohodu se společností ProPitch, která se...

22. července 2026  14:03

Barák na Kypr. Záložník se přesouvá z Itálie, získal ho APOEL Nikósie

Český fotbalista Antonín Barák se raduje z vítězného gólu na 2:1 v přípravném...

Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. APOEL Nikósie na sociálních sítích oznámil, že jednatřicetiletý český fotbalový záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny.

22. července 2026  13:55

Měl Messi před finále konflikt s koučem? Nemůžu uvěřit, na co se ptáte, řekl Scaloni

Argentinský trenér Lionel Scaloni a kapitán Lionel Messi před finále MS 2026.

Na malém letišti s příznačným názvem Islas Malvinas na severozápadním okraji Rosaria přistál brzy ráno soukromý tryskáč z floridského Fort Lauderdale. Na jeho pasažéra několik hodin v příletové hale...

22. července 2026  13:12

Osm nováčků i nový kapitán. Cokoliv nad 10. místo bude úspěchem, zní ze Zbrojovky

Výkonný ředitel Jiří Sabou, sportovní ředitel Martin Jiránek, hlavní trenér...

Už jen tři dny zbývají do obnovené premiéry fotbalové Zbrojovky Brno v české nějvyšší soutěži. V Chance Lize ji v sobotu uvítá jeden z historicky největších rivalů Sparta Praha. Co klub před novou...

22. července 2026  12:48

Jednáme s Guardiolou, potvrdili Italové. Klidně si kvůli němu utáhnou opasky

Pep Guardiola diriguje fotbalisty City v utkání na hřišti Bournemouthu.

Italský fotbalový svaz jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu Cronache di Spogliatoio spekulace potvrdil předseda federace Giovanni Malagó: „Ještě není nic...

22. července 2026  12:37

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta prý usiluje o dvoumetrového stopera Tromsö

Sledujeme online
Norský obránce Tobias Guddal se rozcvičuje v reprezentačním dresu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

22. července 2026  11:36

Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového multifunkčního studia

Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...

Stanice Oneplay Sport otevírá nové multifunkční zázemí, které propojuje televizní studio, newsroom a vysílací centrum. Dominantou jednoho z nejmodernějších televizních studií v Česku je panoramatická...

22. července 2026  11:30

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Úspěch v Evropě může otevřít nové možnosti, říká hradecký sportovní ředitel

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC...

Není to pro hradecký fotbalový klub jednoduchá situace. Má před sebou těžkou sezonu, v níž bude obhajovat čtvrtou příčku z loňského ligového ročníku a k tomu zkusí prorazit v Evropě.

22. července 2026  11:05

Říká se, že druhá sezona po postupu bývá těžší, varuje Hlinka. Kde vidí Kroměříž?

Marek Hlinka z Kroměříže a Stanley Ogbonna z Českých Budějovic v souboji.

Na jaře dovedl fotbalisty Kroměříže k zázračné záchraně ve druhé lize jako jediný hráč, který zvládl kompletní minutáž. Do nové sezony jde pětatřicetiletý Marek Hlinka klidnější. Působivé...

22. července 2026  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.