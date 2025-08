Sám si tak dal dárek ke svým nedělním pětapadesátinám, k nimž mu transparentem gratulovali i fanoušci, další dvě chorea si připravili k teplickému jubileu. „Vnímali jsme to a jsem rád, že všechno klaplo a dopadlo podle představ.“

Po domácí porážce se Zlínem a nedohraném zápase v Ostravě jste se nutně potřebovali chytit, zdůrazňoval jste to hráčům?

Já tu tíhu na hráče moc nekladu. Nepřipomínal jsem jim ani to, že pak jedeme na Slavii a na Slovácko. Ale určitě by se nám dýchalo špatně, kdybychom měli po dvou domácích utkáních minus šest bodů. Mám radost, že jsme toho strašáka zašlapali do země.

Ze tří střel na branku jste dali tři góly. Dobrá statistika?

Když k tomu žádný gól nedostaneme, tak určitě. Poděkování patří hráčům. Byli jsme si vědomi, že v prvním domácím zápase jsme zklamali fanoušky i sebe. Dneska jsme se snad kromě jednoho zaváhání vyvarovali chyb v obraně, tam to byla stoprocentní kvalita z naší strany. Tam vidím klíč k úspěchu.

A co dva góly svátečního střelce Michala Bílka? Překvapil vás?

Nebudu lhát, že mě nepřekvapil. První gól byl s tečí, to měl štěstí, druhý byl krásný. Víme, že má nadstandardní kopací techniku, tak jsem rád, že i naši fanoušci viděli hezké góly.

Svůj první ligový gól dal střídající 19letý Nigerijec John Auta. Co mu chybí ještě k tomu, aby se dostal do základní sestavy?

Tak jako všem mu chybí hodně. (smích) Je na nás, abychom hráče posouvali, Johny je obrovsky pozitivní kluk, jde z něj spousta energie. Pro kabinu je taková přidaná hodnota, že se učí už i česká slova, je s ním legrace. A to nemluvím o jeho fotbalových dovednostech. Věřím, že bude hodně zajímavým artiklem pro náš klub.

Teplický John Auta (druhý zleva) slaví svůj premiérový ligový gól, prosadil se proti Bohemians.

V čem vidíte jeho přínos?

Je malý, ale jeho tělo je hodně osvalené. Nebojí se jeden na jednoho, je nebezpečný v zakončení. Dnes ukázal náznak svých předností, gól je pro něj odměna. Věřím, že je jen otázka času, kdy bude ozdobou našeho týmu.

A zatím máte aspoň kam sáhnout i na lavičku, všichni střídající hráči hru oživili.

Vždy je důležité, za jakého stavu střídáte, jestli jsou ti kluci v nějakém transu či v euforii díky vývoji utkání. To se do zápasu vstupuje lépe, než když prohráváte a potřebujete s tím něco udělat. Pro náhradníky to není nikdy jednoduché, ale jsem rád, že Svatek, Sedláček i Kozák jako střídající hráči týmu pomohli.

Choreo teplických fanoušků v zápase s Bohemians.

V Teplicích definitivně končí stoper Ondřej Křičfaluši, zajímá se o něj italská Monza i české týmy, mezi nimi například Liberec. Jak to vnímáte?

Cukr tady odváděl dobré výkony, lidi ho měli rádi. Můžu mu jen popřát, aby si našel klub, který splní jeho představy, a jeho kariéra bude taková, jakou si naplánoval.

Budete na jeho odchod reagovat posílením kádru?

Jsou jména, o kterých se bavíme, budu věřit, že přivedeme ještě jednoho či dva hráče.