Jak vycházíte vy prvoligoví trenéři mezi sebou?

Já jsem v podstatě třetím rokem v lize a byla období, hlavně ve druhém roce, s konflikty. Nebylo to jen o hlavních trenérech, ale o více lidech v realizačních týmech. Pak jsme měli sezení s teplickými majiteli a vzájemně jsme si některé věci vysvětlili. Že není správné se takhle prezentovat, protože nezastupujete jen sebe, ale i klub. V poslední sezoně jsem negaci v našem zápase nezaregistroval, nebylo to až tak na krev. Vztahy a vzájemný respekt se posouvají.

Takže kultura mezi lavičkami se obecně zlepšila?

Těžko se mi to hodnotí, chodím většinou na druholigové zápasy nebo mládežnické… Někdy je spouštěč rozhodčí, někdy hráč, někdy situace. Kolikrát jediné, kdy se rozčiluju, je kvůli našemu vymezenému území. Jsem půl metru za čarou a teď začnou: Ty tam jsi, ty tam nejsi, ty tam můžeš, ty tam nemůžeš! Jsou to trapná témata. Někdy stačí málo a rozjede se kolotoč. Ale posunulo se to k dobrému neskutečným způsobem.

Slavia dráždí vznětlivým asistentem Zdeňkem Houšteckým.

To je otázka pro jiné lidi. (smích)

Který z ligových trenérů je vám osobně nejsympatičtější?

Asi překvapím, Jindra Trpišovský. Neměl jsem s ním žádný problém. Známe se, i když ne tak dlouho, ale na to, jaký je na něj a celý klub tlak, zůstává nad věcí. I když samozřejmě má vedle sebe dobrmany, ale někdy jde o nedorozumění, někdy o emoce, které k tomu patří. Úplně v pohodě jsem taky s Pavlem Hapalem.

Čí práci obdivujete?

Neobdivuju, obdiv je až moc silný výraz, ale respektuju práci kolegů. Třeba Luboš Kozel naposledy dokázal s Jabloncem něco překvapivého, což je možná ještě opatrné slovo. Pavel Hapal zvedl Ostravu.

S kým byste šel na kafe, abyste se o něm dozvěděl víc?

Antonio Conte měl v Tottenhamu tiskovku, jak jsou hráči líní. Pak přijde do Neapole a udělá s nimi titul. To jsou zajímavé příběhy mezi světovými top trenéry. U nás zase řeknu Trpišáka. Ale s každým trenérem bychom si na kafi měli co říct. Dlouho jsem neseděl třeba s Michalem Bílkem, který se stal trenérem jedenadvacítky. Teď si spíš voláme pracovně.

Kdo je mezi trenéry největší vtipálek a kdo největší morous?

Já jsem morous! O mně to říkají. (smích) Prý se pořád mračím. Já říkám, že jsem koncentrovaný, soustředěný, ne zamračený. A vtipálek? Jako první mě napadá Petr Rada. Moc zápasů jsme proti sobě neodkoučovali, ale byl jsem jeho asistent a trénoval mě, takže vím, že nezapomene vždycky na nějakou srandičku. Vtipálek je pan Uličný; potkat ho v Olomouci, to je přehršel žertů.

Kouč Petr Rada vede Duklu v baráži. Petr Uličný v kabině fotbalistů Olomouce.

Je mezi kolegy někdo nemluva?

Nemyslím si. Když byl Svěďa (Martin Svědík) ve Slovácku, moc jsem ho neslyšel. Že by se usmál? To jsem neviděl. Když kvůli operaci kolena nebyl v tom cirkuse, dvakrát třikrát jsme se potkali a jsou to perfektní rozhovory, příjemné, usměvavé. Na lavičce jsou to úplně jiné stavy.

Prohodíte s protějšky před zápasem pár slov, nebo to je tabu?

Nezažil jsem to, co čtu v knížkách trenérů. Že si před zápasem spolu sednou na vínečko, po něm taky. I v tomhle mám svůj rituál, který si zatím nechám pro sebe. Když si povídám sv trenérem soupeře před utkáním, tak nejvýš dvě tři minuty a jdeme od toho. Ale to je naprosto vzácné.

Bude jednou Trpišovský nakonec trénovat v cizině?

Myslím, že je na to připravený. Proč zůstává ve Slavii, musí vědět on. Lidi ho milují, je úspěšný. Hraje náročný fotbal, na maximální fyzické připravenosti. Možná bude venku průkopníkem české školy, kterou naposledy v zahraničí zastupoval Ivan Hašek. Určitě bych přál jemu i nám, aby v cizině ukázal, že také v Čechách vyroste kvalitní český trenér.

Co naopak přinesl Dán Brian Priske ze Sparty českému fotbalu?

Od jeho příchodu jsme všichni vnímali jeho pozápasová kolečka. Klobouk dolů, že v tom zůstal, i když se to nesetkalo s pochopením. Ukázal, že se nezalekne pískotu, negativních reakcí. Vyvrcholením byl titul. I když se mu v úvodu moc nevěřilo, svoje kvality ukázal. Paradoxně s ním jsem měl možná jeden z největších konfliktů.

Jaký?

To nemůžu říct. Ale my měli konflikt každý zápas. (smích) Priske je ukázka, že můžete i z české ligy dostal lukrativní angažmá v cizině.

Zažije Sparta pod ním zase úspěch, nebo je Slavia odskočená?

Letos to bude větší drama. Nebude to jen o Slavii a Spartě, ale i o Plzni, Jablonci, Ostravě a dalších.

Je severská škola jiná? Pozná se na Priskeho rukopisu?

Severská škola je široké téma. Jsou tam kluby a týmy, které jsou inspirativní. Z Islandu, Norska, Dánska. První, co nám řeknou na seminářích, že mají více hodin tělesné výchovy. A možná v tom je v naší společnosti ten červ zakopaný. Je to jednoduchý recept, ale tím nechci tvrdit, že proto se tam sportu daří. Severské země mají zimní sporty, ale i ve fotbale dokážou být konkurenceschopné, tedy spíš národní týmy než klubové.

Jak si vysvětlujete trenérskou dlouhověkost plzeňského Miroslava Koubka?

Ne klobouk, ale padák před ním dolů. Pohybuji se ve fotbalovém prostředí dlouho, všichni ho vnímali. Jeho osobnost se projevila v Hradci Králové, možná už v Mladé Boleslavi. A že pořád trénuje v tomhle věku? Asi má dobrou životosprávu a dobré lidi kolem sebe. Že umí trénovat, to nemůže nikdo zpochybňovat.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek

Co budete dělat v 73 letech vy?

Já bych byl rád s ovcemi a dvěma třemi vlčáky někde na salaši. Asi kvůli tomu budu muset zpátky na Slovensko. (smích)

Překvapuje vás, že jste v 54 letech třetím nejstarším trenérem ligy?

Fakt jo? Třetí nejstarší? To znamená, že pode mnou jsou už jen mladší? To překvapený jsem!

Volají vám kolegové pro radu?

Ne, ne. Minule mi volal Honza Kameník ze Slovácka, něco jsme konzultovali, a vykal mi. Já mu říkám: Honzíku, prosím tě, mohl bys mi tykat? S tím věkem jste mě fakt šokovali!

I proto nerad natáčíte klubová videa, že pamatujete časy bez nich?

Nasledoval jsem na Netflixu dokumenty o Sunderlandu, Wrexhamu nebo City, tak si myslím, že tomu přicházím na chuť. Nevadí mi, že kamery jsou v kabině, někde i v jiných situacích a prostorech, na které jsme nebyli zvyklí. Spíš jsem opatrný v rozhovorech s hráči, aby se někdo nenechal unést. Něco jiného je, když mluvíte hned po zápase, když hodinu po zápase. Na co jsem si opravdu delší dobu zvykal, byla videa s nově příchozími hráči. Já jsem v tom obezřetný. Sice natočíme video, které je pro diváky zajímavé, ale já pořád mám záměr hráče trochu chránit, aby se mu to později ve zlém nevrátilo.

A už jste si tedy zvykl?

Zvykl, jen rád znám předem scénář. Abych byl připravený někdy na šok, někdy na pěknou podívanou, protože jsem nepotkal člověka v Teplicích, komu by se ta videa nelíbila. Ale já jsem v tom možná stará konzerva.

Když vy se chcete s někým poradit, komu zavoláte? Kamarádovi Michalu Bílkovi?

Tím se netajím už léta. Byli to dva lidi, pan Gabriel (šéf Varnsdorfu) a Michal. Ještě když žil pan Cerman, tak i s ním. Byli mými konzultanty. Ve fotbale zažili plno věcí, s Michalem jsem měl možnost i spolupracovat. Když něco řekne, stačí dvě slova a už víme, kudy běží zajíc.

Který ligový trenér by mohl vést v budoucnu český nároďák?

Asi nejsem jediný, kdo řekne Jindru Trpišovského. Luboš Kozel už by taky mohl. Uvidíme Svěďa, jaký bude jeho restart ve Zbrojovce.

Sebe si v té roli umíte představit?

Ne. Tohle já neříkám. Jak jsem si neuměl představit, že jednou budu trénovat Teplice, tak tohle je to samé.

Bude vám v lize chybět Petr Rada?

Ještě neřekl poslední slovo! Chybět nebude jen mně, ale všem. Je to trenér rekordman, jeho entuziasmus, koučink, tiskovky... Takoví trenéři mají pořád co hráčům dát.

Kdo po něm převezme štafetu největšího bouřliváka?

Já ne! (smích) Nechám se sám překvapit. Někdy bouřliváci nejsou hlavní trenéři, spíš asistenti nebo členové realizačních týmů.

Teplice z vás chtějí mít druhého Fergusona, co se týká výdrže v jednom klubu. Už té tezi věříte po 2,5 letech na lavičce?

To není o víře. Ono se to hezky poslouchá, ale fotbal je nevyzpytatelný. Nejsem snílek, je to běh na dlouhou trať. V tomhle jsem opatrný.

Loni vás při krizi přepadly myšlenky na konec. Kdyby se to opakovalo letos, už byste se jim ubránil?

Ty myšlenky jsou pořád. Jako trenér jste na to nastavený. Nechci si připouštět, že k těmto situacím dojde, ale když ano, možná budu jinak připravený, jinak reagovat. Ale to si řekneme až pak.

Proslýchá se, že se o vás zajímala Plzeň, měl jste blízko k odchodu?

Fotbalový rybník je malý a lidi se ptají. Když vy to víte… (smích) Můžu jen říct, že nebyla žádná konkrétní jednání z jakéhokoli klubu.