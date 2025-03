Frťala nevěděl, koho střídat. Nebylo co měnit, říkal spokojeně

Zrovna jeho Frťala v minulých zápasech stahoval ze hřiště mezi prvními, ale v sobotu ho nechal na trávníku až do konce. Královský tah! „Dan měl problémy v zimní přípravě, nebyl tak kondičně připravený, aby byl schopný odehrát devadesátiminutové utkání. Dneska jsem ho tam nechal, protože bylo těžké měnit kohokoliv,“ usmíval se kouč. „Všichni si zasloužili, aby hráli.“

Svých pět možností střídání nakonec využil hlavně proto, aby tým udržel v tempu, zato Frťalův protějšek Ondřej Smetana překopával sestavu za pochodu. Třikrát během utkání změnil rozestavení, už v poločase poslal na hřiště dva nové hráče. „Jindy na to musíte reagovat, během pár minut vyhodnotit, kde soupeř hrozí a kde je víc zranitelný. Ale dneska to byl zápas hlavně o nás. A odměnou za to, jak jsme k tomu přistoupili, byl Trubiho fantastický gól.“

Šlo o zřetelný kontrast: hosté nevěděli kudy kam, domácí byli pevní. Slovácko poprvé se systémem zatřáslo hodně brzy. „Už po pár minutách, ale stejně jsme na soupeřově půlce byli minimálně,“ mračil se kapitán poražených Vlastimil Daníček. „Jsem naštvaný, pořád prohráváme.“

Smetana vysvětlil neobvyklé šachy tlakem Teplic. „Začaly přímočaře, valily se na nás. Během zápasu jsme rozestavení měnili třikrát,“ spočítal. „Až po další rošádě ve druhém poločase jsme se trochu soupeři vyrovnali, ale do nebezpečných situací jsme se nedostávali.“

Zato skláři ano. I když je koncovka znovu sužovala, trefovali tyče, nezlomilo je to. Nepřestávali hrát aktivně. „Snažíme se o to v každém tréninku i zápase, ale ne vždy se podaří věci, co si přejeme. Cenná je i nula vzadu, kde jsme byli bez chyby, možná tam byla jedna chybička. Fotbalová kvalita byla jednoznačně na naší straně,“ ocenil Frťala.

Teplice - Slovácko, 1. fotbalová liga. Daniel Trubač (na trávníku) slaví se spoluhráči gól, leží na něm Ladislav Krejčí.

U defenzivy se ještě zastavil. „Po každém utkání máte hráče, kteří se vám líbí, ale dnes musím odměnit celou obranu. Hali (Halinský), Véča (Večerka) i Cukr (Kričfaluši) odehráli výborné utkání, pro trenéra jsou to příjemné starosti. A jsem klidnější, když nejsme v obraně zranitelní jako v předešlých utkáních,“ vzpomněl Frťala na defenzivně nepříliš vydařené entrée Teplic do jarní části ligy.

Teď už je ovšem situace úplně jiná, v posledních třech ligových utkáních skláři inkasovali jen jednou a urvali sedm bodů, barážovým příčkám rychle unikají a už atakují střední ligovou skupinu.

„Já bych raději ještě o vzestupu moc nemluvil. Nechci říkat, že nemám vyšší ambice, ale chci být pořád nohama na zemi.“ To samé žádá kouč i po hráčích. „Říkám jim, aby nelítali v oblacích. Všichni vidí, že tabulka je ošemetná, v tříbodovém systému se to může kolikrát během dvou tří utkání otočit. Máme šest hráčů, co mají tři žluté karty, to bude v závěru možná rozhodovat.“

Na reprezentační srazy teď Frťalovi odjedou s U21 Halinský, Harušťák, Kričfaluši a Langhamer, s U20 Labík a Šiler; ti se představí i v páteční přípravě na Stínadlech proti Německu. Po pauze hrají Teplice v sobotu 29. března na Bohemians.