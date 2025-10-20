Skláři na Stínadlech vyhráli poprvé a naposledy 2. srpna 3:0 nad Bohemians, od té doby tu dvakrát prohráli a dvakrát remizovali, naposledy v sobotu 1:1 s Libercem. Přitom ještě v 89. minutě vedli. „Závěr jsme nezvládli, i po vyrovnání na 1:1 tam ještě byly možnosti, které nás mohly stát další bod. Říkám to nerad, ale i s remízou musíme být holt spokojení.“
Frťalu štvalo, že Teplice nedohrály zápas ve větším klidu, byť byly psychicky nahoře. Trmal chytil penaltu Hlavatému, domácí Bílek ji naopak proměnil. „Chybí nám odvaha a kvalita. Šedesát minut se snažíme soupeři minimálně vyrovnat, dáme gól, a pak přijde obava a strach o výsledek. Někdy bychom nemuseli tolik spěchat, nebýt vyplašení, i když rozhodčí říká, ať hrajeme. Jsou to takové psychické hry, které bychom měli zvládat.“
Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu
Defenziva už Teplicím docela funguje, v ofenzivě stále optimální složení nenašly. Nejlepším střelcem je s pěti zásahy záložník Michal Bílek, dvakrát se trefil nigerijský objev John Auta, rovněž spíše středopolař. Nejlepší z útočníků Matěj Pulkrab má dva zásahy, Kozák a Nyarko po jednom. Posílení ofenzivy nejspíš bude v zimě v Teplicích téma.
„Teď je to předčasné, můžeme se o tom bavit jen interně, ale přivést nikoho stejně nemůžeme. Klobouk dolů před Johnym (Autou), jaké tam odvádí výkony, rve se i s fyzicky zdatnějšími soupeři, byť jeho pozice to není,“ chválí Frťala devatenáctiletého Nigerijce, který měří jen 168 cm a na hrotu nyní zaskakuje.
Jednou z variant pro Teplice by mohl být návrat Tadeáše Vachouška, který hostuje v druholigové Zbrojovce Brno a ve 12 zápasech dal čtyři góly. Zrovna v tomto kole se dvakrát prosadil proti béčku Ostravy. „Patří mezi jména, o kterých se bavíme,“ připustil trenér. Problém však nevidí jen v útočnících. „Je to naše držení míče a kvalita. Nadřeme se, abychom míč získali, pak o něj první druhou přihrávku přijdeme. To jsou ty momenty, které vás stojí sílu a sebevědomí.“ A zatím i výraznější posun v ligové tabulce.