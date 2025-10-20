Chance Liga 2025/2026

Teplický kouč Frťala: Nebuďme vyplašení. Návrat Vachouška? Je to téma

Ondřej Bičiště
  8:56
Pět zápasů v řadě neprohráli, což vypadá hezky, jenže výhru si během této série fotbalisté Teplic připsali jedinou. V lize už nejsou na úplném dně, ale chtěli by stoupat rychleji. „Hlavně mě mrzí vůči fanouškům, že nejsme schopní vyhrát doma,“ těžce kouše nepříznivou domácí statistiku teplický kouč Zdenko Frťala.
Teplický trenér Zdenko Frťala

Teplický trenér Zdenko Frťala | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplice, 18.10. 2025, FK Teplice - Slovan Liberec, utkání 12. kola 1. fotbalové...
Teplický obránce Vytis Audinis (vlevo) a Raimonds Krollis z Liberce
Teplický John Auta (vlevo) a Ange N’Guessan z Liberce
Teplický útočník Matyáš Kozák si kryje míč před Azizem Kayondem z Liberce.
8 fotografií

Skláři na Stínadlech vyhráli poprvé a naposledy 2. srpna 3:0 nad Bohemians, od té doby tu dvakrát prohráli a dvakrát remizovali, naposledy v sobotu 1:1 s Libercem. Přitom ještě v 89. minutě vedli. „Závěr jsme nezvládli, i po vyrovnání na 1:1 tam ještě byly možnosti, které nás mohly stát další bod. Říkám to nerad, ale i s remízou musíme být holt spokojení.“

Frťalu štvalo, že Teplice nedohrály zápas ve větším klidu, byť byly psychicky nahoře. Trmal chytil penaltu Hlavatému, domácí Bílek ji naopak proměnil. „Chybí nám odvaha a kvalita. Šedesát minut se snažíme soupeři minimálně vyrovnat, dáme gól, a pak přijde obava a strach o výsledek. Někdy bychom nemuseli tolik spěchat, nebýt vyplašení, i když rozhodčí říká, ať hrajeme. Jsou to takové psychické hry, které bychom měli zvládat.“

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Defenziva už Teplicím docela funguje, v ofenzivě stále optimální složení nenašly. Nejlepším střelcem je s pěti zásahy záložník Michal Bílek, dvakrát se trefil nigerijský objev John Auta, rovněž spíše středopolař. Nejlepší z útočníků Matěj Pulkrab má dva zásahy, Kozák a Nyarko po jednom. Posílení ofenzivy nejspíš bude v zimě v Teplicích téma.

„Teď je to předčasné, můžeme se o tom bavit jen interně, ale přivést nikoho stejně nemůžeme. Klobouk dolů před Johnym (Autou), jaké tam odvádí výkony, rve se i s fyzicky zdatnějšími soupeři, byť jeho pozice to není,“ chválí Frťala devatenáctiletého Nigerijce, který měří jen 168 cm a na hrotu nyní zaskakuje.

Teplický John Auta (vlevo) a Ange N’Guessan z Liberce

Jednou z variant pro Teplice by mohl být návrat Tadeáše Vachouška, který hostuje v druholigové Zbrojovce Brno a ve 12 zápasech dal čtyři góly. Zrovna v tomto kole se dvakrát prosadil proti béčku Ostravy. „Patří mezi jména, o kterých se bavíme,“ připustil trenér. Problém však nevidí jen v útočnících. „Je to naše držení míče a kvalita. Nadřeme se, abychom míč získali, pak o něj první druhou přihrávku přijdeme. To jsou ty momenty, které vás stojí sílu a sebevědomí.“ A zatím i výraznější posun v ligové tabulce.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav

22. 10. • 18:30 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Teplický kouč Frťala: Nebuďme vyplašení. Návrat Vachouška? Je to téma

Pět zápasů v řadě neprohráli, což vypadá hezky, jenže výhru si během této série fotbalisté Teplic připsali jedinou. V lize už nejsou na úplném dně, ale chtěli by stoupat rychleji. „Hlavně mě mrzí...

20. října 2025  8:56

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli šlágr 8. kola anglické Premier League a doma prohráli s trápícím se Manchesterem United 1:2. Byla to pro ně třetí ligová porážka v řadě a na čelo tabulky už ztrácí...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  19:59

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nový trenér, nový trávník... Jen výkon Baníku se nezměnil. A jeho fanoušci trpí. Leč od trenéra Tomáše Galáska, který v týdnu nahradil Pavla Hapala, se za pět dnů nedaly čekat zázraky. Ostravští...

19. října 2025  18:45

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  15:18

Penalta! Tak ne, není. A Karvinští se rozešli s Olomoucí smírně

Penalta nepenalta byla klíčovým momentem utkání fotbalistů MFK Karviná se Sigmou Olomouc. Shodli se na tom trenéři obou mužstev, domácí Marek Jarolím a hostující Tomáš Janotka. Utkání skončilo 1:1.

19. října 2025  14:26

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Viktoria Žižkov slaví výhru nad Vlašimí, rezerva Slavie padla s poslední Kroměříži

Bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek v utkání 13. kola druhé ligy rozhodl o výhře fotbalistů Viktorie Žižkov 2:1 nad Vlašimí. Středočeši prohráli poprvé pod vedením trenéra Bohuslava Pilného. Rezerva...

19. října 2025  13:17

V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Premium

Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát....

19. října 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.