Znovu gól v nastavení. Vabank, kluci druhou půli odmakali, chválil Frťala

Výsledek je o to cennější, že více než polovinu utkání hrály Teplice bez vyloučeného kapitána Kričfalušiho. „Bod je oceněním za to, že se hráči nevzdali a druhou půli výborně odmakali. V závěru jsme hráli vabank a vyplatilo se,“ pochvaloval si teplický trenér Zdenko Frťala.

„Musíme výsledek přijmout, zavinili jsme si ho sami. Závěr byl hořký, byl tam nákop do šestnáctky, prohraný souboj. Ale hlavní příčinu této ztráty vidím v prvním poločase. Tam jsme podali dobrý výkon, v úvodu měli šance, dvakrát zvonila branková konstrukce, jednou soupeř odvracel míč z čáry. Z toho jsme měli vytěžit jeden nebo dva góly,“ litoval plzeňský kouč Miroslav Koubek.

I tak se zdálo, že Viktoria duel zvládne. Když v 67. minutě skóroval liberijský stoper Dweh a poslal domácí do vedení, měl to být zlom. „Ale Teplice se zmobilizovaly a zabojovaly o výsledek. Zaslouží pochvalu. My tam pak měli spoustu přechodových situací, které jsme nedotáhli, řešení brejků nebylo ideální, nedali jsme pojišťovací gól. A soupeř, který si za tím šel, byl odměněn,“ uznal Koubek.

Teplicím možná paradoxně vyloučení Kričfalušiho za zbytečný úder loktem do hlavy Dweha pomohlo. Ve druhé půli hosté dobře bránili, navíc hrozili z rychlých brejků. Proti Cykalovi musel už v 52. minutě vytáhnout skvělý zákrok brankář Jedlička. „První půle z naší strany nebyla dobrá. Měli jsme strach, přehnaný respekt. Plzeň nám hlavně v úvodu zatápěla, byla nebezpečná, létalo to tam ze všech stran. Dokázali jsme ale ustát její standardní situace, měli i potřebné štěstí,“ popisoval Frťala. „Stává se, že vyloučení vám někdy pomůže. Po přestávce jsme byli z brejků nebezpeční a v závěru přišla odměna,“ doplnil teplický kouč.

Plzni stále chybí ghanský útočník Prince Adu, který v rodné zemi čeká na pracovní vízum. Vydra s Vašulínem, další útočné hroty, se tentokrát neprosadili. „Prince nám chybí, jeho absence má na naši hru vliv, ale nikdy to nevisí jen na jednom hráči. Nehledejme v tom příčinu, tu vidím v prvním poločase a nevyužitých šancích,“ zopakoval Koubek.

V neděli hraje Plzeň v Karviné, pak ji čeká domácí duel v Evropské lize s Manchesterem United a závěr ligového podzimu v Českých Budějovicích. „Myslím, že tohle odložené kolo se mohlo klidně odehrát až na jaře,“ zlobil se plzeňský trenér. „Máme ještě deset dnů, v nich tři zápasy. Je to na morál, jak se říká, ten ještě musíme vystupňovat. Vyždímat se, pak bude dovolená,“ konstatoval Koubek.

Ztráta na vedoucí Slavii pro jeho tým narostla na deset bodů, naopak třetí Sparta je za Plzní pozadu už jen o šest bodů.