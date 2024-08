Teplický kouč Frťala: Chtěli jsme Beneše i sparťany, nevyšlo to

„Byli jsme v kontaktu s obráncem Vítem Benešem z Olomouce, ale nedohodli jsme se na podmínkách. S ním jsme byli ve spojení minulý týden. Jinak nevím o nikom, po kom bychom pokukovali,“ řekl po výhře 2:1 nad Libercem, první v sezoně.

Teplicím na předzápasovém tréninku vypadl Josef Švanda, po rozcvičce kapitán Lukáš Mareček, při utkání Marek Beránek. Chybí i Ladislav Takács, Filip Havelka a slovenský novic Kevin Zsigmond.

Příliš trampot na start sezony.

„Každé zranění má důvod a původ. V první řadě hledáme problémy v sobě, jaký je tréninkový proces, možnosti regenerace, kompenzace, protahování, posilování. Určité věci si vyhodnocujeme,“ zdůraznil Frťala. „Že se hráč zraní v zápase nebo v tréninku, to těžko ovlivníte. Možná jen tím, co jim říkáte: že když jdou do souboje podělaní, většinou to skončí zraněním.“

Což nebyl případ Beránka, který musel střídat ještě v prvním poločase. „Bery dostal v hlavičkovém souboji ránu, asi má otřes mozku. Tomu těžko předejdete,“ uvedl Frťala. „Pak jsou zranění svalová, nad těmi se musíme zamyslet. Ale určitě z tréninkového procesu necukneme,“ zavrtěl hlavou kouč pověstný svou fyzickou přípravou.

Posily? Teplické ekonomické možnosti jsou omezené. „Najít dobrého hráče není snadné. A když ano, stojí peníze. Jsme tady nějak nastavení, což od prvního dne působení respektuji,“ zopakoval poněkolikáté. „Chtěli jsme ze Sparty obránce Patrika Vydru, rozhodl se pro Mladou Boleslav, chtěli jsme i Adama Ševínského, rozhodl se pro Liberec.

“ Přitom skláři, kteří v sobotu nastoupí na Slavii, v poslední době patří zase mezi ověřené adresy. „Nemyslím si, že u nich to bylo o ekonomice, ale chtěli hrát poháry. My je nehrajeme, i tak jsme některým hráčům v minulé sezoně ukázali, že jsme dobrá značka,“ míní Frťala. „Hráči se u nás můžou v lize zviditelnit. Je to osobní pohled každého, co chce obětovat, aby ligu hrál. To, jak se rozhodli, můžeme jen respektovat, ne se v tom patlat.

Teplice, 10.8. 2024, FK Teplice - Slovan Liberec, 1. fotbalová liga. Teplice slaví výhru.

“ Smolařem je zadák Takács, jehož kariéru zdravotní lapálie ruinují. V létě se vrátil z Ostravy. „Laco je velký profík, procházel si těžkým obdobím, bohužel ho potkalo znovu zranění. Všichni musíme věřit, že jeho rekonvalescence bude probíhat bez problémů. Možná je to otázka měsíce,“ odhadl trenér. „Je důležitý pro kabinu, i když není fit. Kluci mu dodávají sílu. Překonal první psychické trauma a věřím, že už ho zranění opustí.

“ Fanoušci Teplic vyhlížejí i návrat Egypťana Mohameda Jásira. „Na konci soutěže ztratil pas, víza se opozdila, čekal doma. A vrátil se nepřipravený, takže utrpěl na tréninku svalové zranění. Jde o osobní nastavení, jak plní hráč individuální plán, když je tisíce kilometrů daleko.“