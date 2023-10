V červených kartách jsme světoví rekordmani, stýská si teplický Frťala

Jeho skláři po nedělním krachu s Ostravou 0:1 klesli na 10. místo ligového žebříčku, dva body je dělí od záchranářské skupiny. Z posledních tří partií získali bod, přitom při úspěšném výsledku by atakovali lepší polovinu tabulky. „Mohli jsme si hodně pomoct. Nemůžeme ovšem věšet hlavy. Bodů jsme paradoxně získali víc venku, tak musíme být takhle nastavení a věřit, že se nám to povede znovu už v nejbližším utkání v Hradci Králové,“ burcoval trenér.

Pravda. Od soupeřů Teplice dovezly ze šesti zápasů sedm bodů, zato na Stínadlech jich ve stejné porci utkání získaly jen šest. Což je brzdí v rozletu. Stejně tak neproduktivní ofenziva. Deset vstřelených gólů je nejslabší výsledek v lize spolu s Pardubicemi a Jabloncem.

1 domácí výhru zatím slavily Teplice

Můžou za to i absence v útoku. Naposledy proti Ostravě sklářům chyběli tři ze čtyř útočníků! Senegalský kanonýr Abdallah Gning, juniorský reprezentant Daniel Fila a egyptský objev Mohammed Jásir Núr.

„Filousova diagnóza je taková, že musí mít deset dní absolutního klidu. Věřím, že Jásir by mohl být připravený už do Hradce. A Abu, tam je to pořád ve fázi, kdy zranění je hlavně pro lékařský štáb těžce identifikovatelné. Uvidíme, jak se bude vyvíjet,“ uvedl Frťala, ovšem konkrétní ohledně typů zranění nebyl.

Když se ke zdravotním lapáliím přičtou tresty za vyloučení, naposledy kvůli tomu scházeli Mareček s Dramém, je lavička spoře obsazená. Teď na ní sedělo šest hráčů do pole, Baník měl o tři víc. A díky střídáním rozhodl, trefil se náhradník Ladislav Almási. Právě on pak tvrdil: „Už kolik zápasů nám rozhodla lavička. Jiné týmy to nemají, my ano. Podívejte na Slavii, taky ji má silnou a většinou zápas zlomí ve druhé půli, nám se to daří taky.“

Teplice si musí počkat, až se marodka vyprázdní, je na ní i Urbanec či Nor Vindheim, který nejspíš během hostování ze Sparty za skláře ani nenastoupí. „Pořád nás je ještě dvanáct, když to řeknu trošku ironicky…“ hlesl Frťala. „Teď je největší problém v útočné síle. Hráči, kteří naskočili místo marodů, dělají v rámci svých možností nadstandardní práci.

Někdy je prostě zdravotní stav komplikovaný. I tak jsme byli důstojným soupeřem Baníku.“

Kapitola sama o sobě jsou červené karty. S pohárem jich Teplice slízly už pět v řadě, naposledy ji dostal Mičevič, a Frťala s nadsázkou mluví o unikátu. „Možná jsme v něčem světoví rekordmani. Prostě se rozhodli, že nám dají červenou kartu. A my trenéři na to musíme reagovat a připravit tým, že budeme hrát v podčíslení. Proti Ostravě to kluci zvládli, stálo je to znovu spoustu sil,“ cítil slovenský kouč. „Před zápasem s Hradcem se musíme připravit, že nemáme jen útočníky, ale zase vypadl jeden ze stoperů...“

Teplický Jan Knapík hlavičkuje před Abdullahi Tankem z Baníku Ostrava.

Ačkoli Mičevičevo vyloučení Frťala rozporoval a komise rozhodčích mu dala zapravdu, ví, že s tím nic nenadělá. „Jsou to situace, které nemůžeme ovlivnit v průběhu toho, kdy se dějí. Každopádně za druhou půli o deseti mají moji hráči obdiv. Rozhodl náhodný gól, Almási se trefil, jak asi ani nechtěl. A diváci byli opět naším motorem. Musíme zvednout hlavy!“