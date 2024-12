Vytrvej, neblázni, slýchal teplický kouč Frťala, když zvažoval konec

„Nechci být přehnaný optimista, že by byl podzim úspěšný, ale určitě není neúspěšný,“ shrnul 19 kol česko-slovenský kouč. Teplice jsou třinácté, tři body od skupiny o Evropu a šest od záchranářské baráže. A jako jediné porazily lídra Slavii v posledním zápase roku 2024.

Konec dobrý, všechno dobré?

Po nepovedeném vstupu jsme prožívali krušné období. Už minulou sezonu jsem upozorňoval, že nás nestihla větší krize, teď nás potkala hned v úvodu podzimu. Pak jsme se z toho dostali. Nemyslím, že hra byla tak špatná, ale individuální chyby nás stály pár bodů. Naštěstí jsme těžké časy zvládli.

Po loňském boji o Evropu bylo sedm porážek z osmi úvodních kol studenou sprchou?

Nalomilo nás první utkání v Hradci Králové. Dali jsme gól z rohu v poslední minutě, cítili euforii z vítězství, ale branka byla odvolaná a my inkasovali v páté nastavené minutě. Možná to na nás zanechalo důsledky do dalších utkání. V klíčových momentech jsme chybovali, tím se ta série odšpuntovala. Jsem hrozně rád, že klub i hráči věřili, že se to musí zlomit. Všichni dělali maximum a byli odměněni.

Po domácí porážce s Karvinou jste řekl, že zvažujete konec. Mohlo i to kabinu probudit?

Cítil jsem zklamání a někdy je výměna trenéra impulzem. Prožíval jsem to hodinu po zápase. O mém uvažování před tiskovkou věděli jen asistenti. Ale neřekl bych, že se pak změnil přístup kluků k tréninku, protože makali i předtím. Dřou pořád, nemůžu o nich říct špatné slovo. Ale třeba to byl spouštěč, aby se věci otočily v náš prospěch.

Jak blízko bylo k tomu, že byste vedení klubu řekl: Končím!?

Mám pejska a chodím s ním každý den na dlouhé procházky. Druhý den po Karviné jsem potkával plno lidí, kteří mě povzbuzovali, ať vydržím. Přitom jsem jim nenaznačoval, že chci skončit. Ale jejich víra, že se to musí zlomit, rozhodla. Možná bylo dobře, že jsem dopoledne strávil venku a neunáhlil jsem se. Je sice špatné, když loď opouští generál jako první, ale neuznávám, že když se nedaří dlouhodobě, trenér zůstává. Většinou je to první řešení.

Kdo vás podržel?

Sám jsem si řekl, že do toho jdu, věděla o tom jen manželka. Asi jsem byl z porážky moc smutný, což hrálo roli v tom, že jsem tohle vyslovil. Povzbudilo mě, že pár lidí v nás i ve mě věřilo. Ani jsem ale o svém záměru neinformoval vedení.

Nemrzí vás zpětně, že jste přiznal myšlenky na konec? Neomlátil vám to pak někdo naopak o hlavu?

Když to vyšlo, říkali mi lidé ve vedení, jestli jsem se nezbláznil. Byli překvapení, že jsem takhle uvažoval. Já to myslel pro dobro věci. Nezříkám se odpovědnosti.

Tepličký brankář Richard Ludha se natahuje pro míč v utkání proti Slavii.

Bylo by vám líto skončit? Berete tým už jako svoje dítě?

Nemyslím si, že jako svoje dítě. Spíš tam, kde jsem působil, jsem se snažil vytvořit fotbalovou rodinu.

Jak blízko máte k hráčům?

Udržuji si nějaký odstup, ale snažím se být s nimi partner, ne nadřízení – podřízení. Chci, ať je vztah upřímný a jsme k sobě pravdomluvní. Nikdy nevíte, které starosti je tíží, snažím se od nich získat veškeré informace ohledně rodiny a věcí, co k životu patří. Zachytit jakýkoliv problém a vyřešit ho, protože to má vliv na tréninky a zápasy.

Šéf klubu Rudolf Řepka jednou zmínil, že by si přál, abyste se stal teplickým Fergusonem. Dovedete si představit, že byste byl s jedním klubem spjatý dlouhodobě?

To se hezky poslouchá, ale všichni víme, jak je fotbal nevyzpytatelný, potažmo osudy trenérů a klubů. Jsou to vzácné a ojedinělé případy. Životnost trenérů je někdy omezená výsledky a výkony, na Fergusona je dost času.

Měl jste už i nabídky od jiných klubů?

Naštěstí jo, ale zatím zůstávám věrný žlutomodré barvě.

V čem je vaše kouzlo, že za vámi hráči vždy jdou, ať jste byl kdekoliv?

Nevím, jestli je to kouzlo, ani nevím, jestli za mnou jdou. To je otázka na ně. Je to o důvěře a o tom přijmout někdy kritiku. A hlavně být k hráčům upřímný.

Tušil jste už v létě, po odchodu několika opor, že letošní ligová sezona bude pro Teplice těžší?

My s tím byli ztotožnění. O odchodech jsme věděli delší dobu, snažili jsme se na to reagovat příchodem jiných hráčů. Příprava se nám povedla výsledkově i herně, bohužel vstup do ligy nevyšel. Odchodem těchto hráčů jsme přišli samozřejmě o kvalitu, ale útočník Fila taky hned nezářil, když přišel do Teplic. Chvíli mu trvalo, než si vytvořil pozici a jméno. A Chaloupek měl tendenci progresu postupnou. Jejich odchodem vznikl prostor pro další hráče, nebyli jsme z toho nešťastní.

Byť jste v první lize dole, v závěru podzimu jste neprohráli s nikým z elitního trojlístku Slavia, Plzeň, Sparta. Co je za tím?

Přičítám to větší koncentraci. S nadstandardními týmy jsme schopní držet plnou koncentraci, ze sta procent, jistě je to i atmosférou utkání. Někdo se jí lekne, nám pomáhá. Hráči se chtějí ukázat, nic nevypustí. Ale nechci říkat, že nám tihle soupeři vyhovují, máme v těch utkáních určitě i kousek štěstí. Pokud neodskočí o dva tři góly, pořád věříme, že je můžeme potrápit.

Slávista Ondřej Lingr střílí na bránu Teplic.

Ukázaly tyhle zápasy, že byste mohli být v tabulce výš?

Naším přáním je nehrát o záchranu. Liga je hrozně vyrovnaná, rozhodují drobnosti. Stačí, aby vypadli dva tři hráči a týmy mají problémy. Kromě prvních čtyř pěti jsou všechny víceméně srovnatelné. Ano, mohli jsme mít víc bodů, ale taky s pokorou buďme rádi, kolik se nám jich povedlo nasbírat ve druhé části podzimu. Na jaře bude naším cílem vyhnout se bojům o záchranu.

Co vám chybí do vašeho ideálu?

De Bruyne! (smích) Celou sezonu nejsme tým, který hraje oku líbivý fotbal. Zkušených hráčů, kteří tomu dávají klid a kvalitu, je málo skoro v celé lize. Klukům neustále říkáme, aby si věřili, v tréninku jsou schopní to drilovat. Ale pak přijde utkání a někdy je nervozita znát. Sebevědomí není takové. S Duklou jsme doma mohli za poločas vést 4:0, ale ne vždy je krása zárukou úspěchu. To je spíš přidaná hodnota k přístupu a disciplíně.

Teplický trenér Zdenko Frťala se podivuje.

Už během podzimu se začalo mluvit o možném hostování Chaloupka a Fily v Teplicích, kteří ve Slavii nemají velké vytížení. Je to reálné?

Jestli reálné, to si nedovolím říct, ale zájem z mojí strany je stoprocentní. A od vedení také.

Jak se změní kádr?

Nějaké změny budou, kádr byl hodně široký z důvodů zranění, udělali jsme pár hráčů navíc. Měli jsme sezení s hráči, s některými jsme si řekli určité věci, že možná do přípravy nenastoupí a budeme jim hledat uplatnění. Některé vrátíme do našeho B-týmu. Určitě se kádr zúží, ale počkejte na leden.

Na kterém místě vaší sestavy se nejvíc projevilo, že máte potíže, když vás sužovala obří marodka?

Jsme rádi za návrat Knapíka, to byl náš prioritní problém, že jsme neměli stopera. Ani naši útočníci se tolik neprosazovali. Jako všechny týmy potřebujete mít režiséra, dispečera, kreativního hráče, ale v tom jsem realista a nemyslím si, že bychom v zimě někoho takového našli a přivedli.

Za zraněné stopery jste přivedli z Budějovic Lukáše Havla, ale ten chyboval, když dvakrát dostal šanci. Dáte mu ještě další?

Podívejte na Cykala. Procházel si obdobím nepovedených výkonů a v posledních utkáních hrál v základu. Určitě i Havlík dostane prostor. Udělal dvě chyby, na to, kolik mu je let, působil zbytečně nervózně. Všichni si zaslouží druhou, ale i třetí šanci.