Zemek končí jako majitel Slovácka, s díky i rozpaky. Většinu teď drží Solar Global

Budoucnost klubu to však moc neřeší. Od historického triumfu v MOL Cupu v roce 2022, po němž se do majetkové struktury zapojil kunovický podnikatel Skopal, čelí sportovnímu úpadku, až se letos zachraňoval v nejvyšší soutěži v baráži s druholigovým Artisem Brno.
Ztratil důvěru skalních fanoušků z vyhlášené tribuny B3 za domácí bránou, kteří na začátku července prostřednictvím sociálních sítí veřejně vyzvali trio majitelů k prodeji klubu.
„Pod vaším vedením ztrácí směr, důstojnost i budoucnost. Místo odpovědnosti jste požadovali klid na práci, avšak namísto výsledků přišly další a další důkazy amatérismu, lhostejnosti a naprosté neschopnosti,“ vadí ultras Slovácka nečinnost klubu.
Není to přitom tak dávno, co právě Zemka velebili. Podnikatel z Vlčnova, obce známé slavnou Jízdou králů, převzal skomírající Slovácko v roce 2007. Tehdy po sedmi letech sestoupilo z první ligy a reálně mu hrozil zánik.
Před Zemkovým příchodem šlo o turbulentní tříleté období, jež odstartovala úplatkářská aféra tehdejšího 1. FC Synotu v sezoně 2003/04. Pak přišel odchod rodiny Valentů z klubu a prodej sta procent akcí pražskému právníkovi Janu Řezníkovi, který za tři roky přivedl klub na hranu ekonomického a sportovního kolapsu.
Díky Zemkovi nastal konečně klid. Podnikatel svůj klub okamžitě oddlužil a po dvou letech ho vrátil do nejvyšší soutěže, když koupil prvoligovou licenci od Čáslavi. S tím, že ho bude vlastnit celý, ale nepočítal.
„Předpokládal jsem, že budeme aspoň čtyři až pět. Zatím jsem sám, ale věřím, že zdejší podnikatele přesvědčím, že 1. FC Slovácko už je zase dobře fungujícím klubem, a přivedu je ke spolupráci,“ přál si na své první tiskovce v roli majitele Zemek, který se jinak rozhovorům za své působení v klubu vyhýbal.
Do fotbalového prostředí vstoupil v 55 letech na vrcholu svých podnikatelských sil a plánoval, že do Hradiště přivede legendárního kanonýra Jana Kollera. Firmy holdingu Z-Group měly v té době 5 500 zaměstnanců a vykazovaly roční obrat třináct miliard korun.
Slovácko za Zemkova panování přežilo i další krize, když v roce přišlo o druhého největšího sponzora, loterijní holding Synot, který dával do fotbalu deset milionů korun ročně. Nebo když Zemka v roce 2015 policie obvinila z podvodu za neoprávněný zisk licence sluneční elektrárny v Chomutově.
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I když sám Zemek nikdy vinu nepřiznal a po šestiletém soudním martyriu přijal i ze zdravotních důvodů dohodu o vině a trestu v podobě tříleté podmínky a peněžní pokuty, ve vězení skončili oba jeho synové Alexander a Zdeněk v případu jiných elektráren.
Paradoxně v té době bylo fotbalové Slovácko na vrcholu. Dvakrát skončilo v lize čtvrté, triumfovalo v MOL Cupu a zahrálo si skupinovou fázi Evropské konferenční ligy.
„Úspěchů jsme dosáhli v mnohem těžších podmínkách než naši soupeři, což si možná někteří fanoušci ani neuvědomují,“ podotkl Zemek, který prý investoval do klubu dohromady okolo půl miliardy korun.
Už tehdy však bylo zjevné, že sportovní úspěch předběhl ekonomické možnosti klubu i skupiny Z-Group, jejíž některé segmenty postihla globální krize.
Vše tak spělo k prodeji Zemkových klubových akcií, otázkou bylo jen, kdy a kolik jich bude. Nakonec to po částech trvalo čtyři roky.
„Dnes předávám svůj poslední podíl s přesvědčením, že klub se dostává do dobrých rukou,“ uvedl Zemek na adresu Skopala, jenž podle svých slov vložil do klubu z nejmenšího ligového sídla z vlastní kapsy 150 milionů korun.
V konkurenci nových miliardářů ve fotbalové Chance Lize to však nestačí. Klubu klesají tržby, za minulý roh hospodařil se ztrátou přes 35 milionů korun. Stagnuje místní mládežnická akademie, která vychovala reprezentanty Kováře, Juráska nebo Sadílka.
I proto chce Skopal do klubového managementu, který se neustále mění, zapojit slováckou legendu Michala Kadlece.
„Prosíme fanoušky o trpělivost a podporu. Všichni máme stejný cíl – aby měl náš region i v dalších letech svého prvoligového zástupce,“ vzkázal Skopal.
O shovívavost je žádá také Zemek, čím dál tím radikálnějším příznivcům Slovácka se jí ovšem nedostává.
Zemkovi se sluší poděkovat. Kdoví jestli by bez něj uherskohradišťský klub ještě byl na mapě profesionálního fotbalu. Jako majitel však končí s rozpaky a ani Skopal si zatím vděk diváků nezískal. Zároveň se nebrání prodeji klubu silnému vlastníkovi. Pokud se tedy objeví. Podle informací MF DNES se na jeho příchodu pracuje.